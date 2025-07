Ăn quả này mỗi sáng, collagen tự sinh ra, da căng bóng thấy rõ

Nếu đang chăm uống collagen, thoa serum đắt tiền mà da vẫn mãi xỉn màu, thiếu độ căng khoẻ... thì có thể bạn đang quên mất một "siêu thực phẩm" có mặt quanh năm, giá chỉ vài nghìn đồng/quả: Ổi.

Nghe thì giản dị, nhưng ổi lại là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất trong thế giới thực vật - thậm chí cao gấp đôi cam, quýt hay kiwi. Mỗi quả ổi trung bình chứa từ 200-300mg vitamin C, trong khi một quả cam chỉ khoảng 50-70mg. Và nếu bạn đang tìm cách tăng sinh collagen tự nhiên để da căng, tóc bóng, móng chắc, thì vitamin C là "trợ thủ" không thể thiếu.

Tại sao vitamin C lại quan trọng đến vậy?

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh ra vitamin C, nhưng lại cực kỳ cần nó để tổng hợp collagen - loại protein cấu trúc giúp da đàn hồi, săn chắc và chậm chảy xệ. Khi thiếu vitamin C, lượng collagen sản xuất sẽ giảm mạnh, dẫn tới làn da kém căng, dễ nhăn, dễ thâm sau mụn.

Ổi chính là "nhà máy" vitamin C mini tự nhiên. Chỉ cần ăn 1 quả mỗi sáng có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước hoặc trộn salad đã đủ cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu vitamin C/ngày mà không cần uống thêm viên bổ sung. Không những thế, ổi còn chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa sớm ở da.

Ổi còn giúp gì cho làn da?

Ngoài tác dụng kích thích collagen, ổi còn:

- Giúp làm sáng da từ bên trong nhờ vitamin C kết hợp với beta-carotene – tiền chất của vitamin A.

- Chống viêm, hỗ trợ da mụn và làm dịu các vết đỏ trên da.

- Giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hoá khỏe mạnh - yếu tố quan trọng để da không xỉn màu.

Một điểm cộng lớn nữa là ổi không nhiều đường như các loại trái cây khác (ví dụ nho, sầu riêng…), phù hợp với người muốn ăn đẹp da mà vẫn giữ dáng.

Lưu ý khi ăn ổi để tốt cho da

- Nên ăn ổi tươi, giữ cả vỏ (nếu sạch) để tận dụng chất chống oxy hóa.

- Tránh ổi ngâm đường hoặc chế biến với muối ớt vì dễ gây tích nước, nổi mụn.

- Nếu ngại ăn trực tiếp, có thể ép lấy nước uống cùng dưa leo, bạc hà.