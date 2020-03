Nâu camel: Tông màu nhuộm được lòng phái đẹp châu Á, sáng bật tông da, hack tuổi cực siêu cho chị em 30+

"Phù thủy make up" Pony còn gợi ý 2 layout make up cực xinh khi diện tóc nâu camel. Cứ tưởng tóc màu nổi thì khó chọn màu son, nhưng dù là son đỏ với lối make up nhẹ nhàng sương sương hay tông cam sang chảnh kiêu kỳ... đều giúp nhan sắc của chị em tăng lên vài chân kính.