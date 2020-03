Ngồi yên cũng "dính chưởng", Jennie bị netizen mỉa mai không xứng với danh "Chanel sống" chỉ vì 1 người mẫu xứ Hàn

Từ trước khi trở thành đại sứ thương hiệu của nhà mốt nước Pháp, Jennie đã được cộng đồng mạng khắp nơi ưu ái tặng cho biệt danh "Chanel sống" bởi từ cách ăn mặc tới thần thái, ngoại hình của cô nàng đều rất hợp với tinh thần của nhà mốt này. Nhưng giờ lại có ngày, chính netizen Hàn lại đồng loạt mỉa mai, cười nhạo cho rằng Jennie chẳng xứng với cái danh ấy. Và mọi chuyện, bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn của người mẫu Park Soo Joo...

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Park Soo Joo - chân dài xứ Hàn nổi tiếng trong làng thời trang thế giới cho biết vì làm đại diện cho Chanel nên cô không được phép nhận lời mời diễn từ các thương hiệu khác.

Chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt, không hề đụng chạm tới ai của Soo Joo mà một số netizen lại "được thể", kiếm cớ bài xích Jennie bằng những lời lẽ khá tiêu cực.





[+2,085, -361] Chẳng phải có một cô bé Black Pink nào đó đang lởn vởn khắp nơi và tự gọi mình là "Chanel sống" sao? Tôi mong cô ả sẽ xem được cuộc phỏng vấn này và tự biết thân biết phận đi. Ai mới là "Chanel sống" thì rõ rồi đấy.

[+1,727, -349] Haha đúng là có một cô của nhóm Black Pink đang tha thiết được làm nàng thơ của Chanel và đi đâu cũng phải mặc đồ của hãng đây này. Soo Joo mới thực sự là đẳng cấp nhé. Tôi mong Chanel hãy chú ý tới cô ấy nhiều hơn và để cho mấy đứa vô danh tiểu tốt thôi nghĩ rằng mình mới là quan trọng đi.

[+36, -2] Jennie chỉ đáng yêu thôi còn Soo Joo thì đúng chất người mẫu, nhìn cách cô ấy diện đồ là thấy khác biệt hẳn.



Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho công chúa YG.

[+119, -9] Thực tế thì Soo Joo mới là nàng thơ được chính huyền thoại Karl Lagerfeld chọn còn Jennie chỉ là nhân vật mà các phía chi nhánh Hàn Quốc chọn thôi. Nếu để so sánh về đẳng cấp thì đúng là Soo Joo hơn Jennie rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa Jennie phải năn nỉ để được Chanel tài trợ. Cô ấy dù sao cũng là người được Chanel Hàn Quốc ưu ái cơ mà, giống như Go Ah Sung, Kim Go Eun, Park Shin Hye, Han Hye Jin, Lee Dong Wook, G-Dragon ấy.

[+65, -54] Jennie đã làm gì sai mà mấy người nặng lời vậy? Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu ai gọi mình là "Chanel sống". Chính mấy người đặt cho cô ấy nick name ấy và giờ lại thi nhau phàn nàn sao. Và hãy làm rõ nhé, Chanel là người muốn làm việc với Jennie, cô ấy chẳng cầu xin gì hết. Nhiều người thật xấu tính quá đỗi.

[+29, -12] Con người kể cũng lạ. Nếu mấy bạn thấy Soo Joo thú vị thì cứ khen ngợi cô ấy đi, mắc gì phải kéo người khác xuống bằng những bình luận ác nghiệt vậy.

[+23, -15] Thật hài hước. Jennie chưa bao giờ tự gọi mình là "Chanel sống" nha, đó chỉ là cái tên mà truyền thông tự gán cho cô ấy, thành ra cô ấy mới bị ghét đến vậy.

[+22, -26] Cũng có thể Jennie chưa đạt đến đẳng cấp như Soo Joo nhưng cô ấy vẫn là đại sứ Chanel, thế thì việc cô ấy diện đồ của hãng có gì là lạ đâu nhỉ.



