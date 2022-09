Ăn dặm "kiểu bà" hay "kiểu mẹ" để nuôi con không còn là "cuộc chiến"?

Ăn dặm là giai đoạn phát triển mới của bé, lúc này hệ tiêu hóa của trẻ đã phát triển khá hoàn chỉnh nên có thể hấp thu những thức ăn đặc và phức tạp hơn so với sữa mẹ. Trong thời gian này, bé không chỉ được bổ sung những chất dinh dưỡng nhờ đồ ăn dặm mà còn có cơ hội được phát triển một số kỹ năng mới trong ăn uống như làm quen với kỷ luật bàn ăn, tập thưởng thức và cảm nhận hương vị đồ ăn.

Lúc này, việc lựa chọn phương pháp ăn dặm cho bé cũng là điều khiến các mẹ đau đầu, nhất là với gia đình có nhiều thế hệ. Sự khác biệt trong cách suy nghĩ dẫn đến những mâu thuẫn khó tránh khỏi, dù cả bà và mẹ đều mong muốn những điều tốt nhất cho con cháu mình.

Mẹ chồng - nàng dâu tranh cãi vì bất đồng quan điểm

Mới đây, chị Thùy Linh (28 tuổi, sống tại Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện của bản thân khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Cụ thể, con trai chị Linh được 6,5 tháng và đang được bà nội chăm sóc. Đến thời kỳ ăn dặm của con, bà mẹ trẻ bàn với mẹ chồng là bắt đầu từ tháng này sẽ cho cháu tập ăn bột.

"Mình bận đi làm nên thường sẽ mua đồ vào sáng sớm, bà ở nhà sẽ chế biến, xay ra rồi nấu cho cháu ăn cả ngày. Hôm nào đi làm về cũng thấy bà tấm tắc bảo cháu ăn ngoan lắm nên cũng yên tâm. Thế nhưng hôm rồi mình về bất chợt thì thấy bà đang cho cháu ăn bột không, bà giải thích là có nước hầm xương rồi nên cứ cho bột vào nấu cùng là được, trong nước xương có đầy đủ dưỡng chất ấy mà.

Các mẹ ai mà không biết việc cho con ăn nước hầm xương trong thời gian dài liên tục có thể khiến trẻ còi xương, suy dinh dưỡng. Nước hầm xương không xấu, nhưng nếu không biết cách nấu thì trẻ sẽ bị thiếu hụt dưỡng chất. Mình giải thích lên xuống mà bà còn giận dỗi, nghĩ là con dâu vặn vẹo, đã trông cho rồi còn lèm bèm. Mình khổ tâm hết sức các mẹ ạ.

Nhưng thú thật là mình cũng bận, sáng đi làm sớm tối mịt mới về, bà cho ăn kiểu gì thì cũng đành nhưng xót con quá, không có dưỡng chất thế làm sao mà lớn được", chị Linh tâm sự.

Không chỉ có chị Linh, nhiều chị em cũng đồng cảnh ngộ khi bất đồng quan điểm trong việc chăm sóc cháu với ông bà nội. Mỗi người một ý kiến, ai cũng cho rằng phương pháp của mình mới là tốt nhất, dẫn đến gia đình lúc nào cũng trong tình trạng không vui vẻ.

Giải pháp để con ăn ngoan, bà và mẹ nhàn nhã?

Mâu thuẫn trong việc chăm sóc các thiên thần nhỏ là điều luôn tồn tại, đặc biệt là trong vấn đề ăn uống của trẻ. Thế nhưng, cả bà và mẹ đều yêu thương bé vô vàn, muốn mang những điều tốt nhất đến cho con theo những cách riêng.

Vậy ăn dặm "kiểu bà" hay "kiểu mẹ" mới đúng? Không có một công thức chuẩn hay một câu trả lời chính xác nào, mà cách tốt nhất chính là hãy kết hợp các phương pháp sao cho phù hợp nhất với trẻ, để bé ăn ngoan mà người lớn cũng nhàn nhã, hòa thuận.

Với chị Linh, sau một thời gian không giải quyết được mâu thuẫn, bà mẹ trẻ tình cờ biết đến bột ăn dặm có sẵn đảm bảo đầy đủ những gì chị mong muốn. Mẹ mong con được ăn đủ chất, còn bà thì thích nhanh gọn, không tốn thời gian, và bột ăn dặm HiPP Organic chính là một gợi ý cực kỳ hữu ích.

Bột ăn dặm HiPP Organic có nhiều khẩu vị cho bà và mẹ lựa chọn, bé được đổi vị đa dạng mỗi bữa, ăn dạng thô khi có mẹ ở nhà. Bé được tập nhiều phương pháp khác nhau như ăn dặm truyền thống, ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm BLW. Nhờ đó, con vừa có đồ ăn thân thiện với hệ tiêu hóa, vừa tập tăng thô được.

Từ ngày sử dụng bột ăn dặm, mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu đỡ căng thẳng, con trai chị Linh cũng thích thú, hào hứng mỗi lần được bà và mẹ cho con. Thế nên, điều bà mẹ trẻ rút ra sau quá trình cho con ăn dặm chính là các mẹ đừng quá cực đoan hay áp lực, hãy cứ thoải mái vì ăn dặm theo kiểu nào cũng được miễn là phù hợp và đem lại niềm hạnh phúc cho bé.

Lý do chị Linh lựa chọn bột ăn dặm HiPP Organic cho con:

- AN TOÀN: Các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên mẹ nên cho bé khởi đầu ăn dặm với dạng bột nhuyễn mịn trước các mẹ nha để hệ tiêu hoá của bé có cơ hội thích nghi dần dần. Trước 6 tháng bé ăn hoàn toàn là sữa còn từ 6 tháng trở đi con được tiếp xúc với một thế giới ăn dặm đầy mới mẻ, do đó một sự chuyển tiếp mượt mà trong giai đoạn đầu là hết sức quan trọng để bé tránh bị sốc tâm lý. Bột ăn dặm HiPP Organic với kết cấu nhuyễn mịn là sự lựa chọn hoàn hảo cho khởi đầu ăn dặm an toàn. Bột không bổ sung thêm đường, không có hương liệu, không chất tạo màu, không chất bảo quản với chất lượng hữu cơ tuyệt hảo.

- ĐA DẠNG: Với 17 hương vị khác nhau cho mẹ thoải mái thay đổi bữa ăn cho con yêu, mỗi bữa ăn đều là 1 niềm vui của con. Với bột ăn dặm HiPP Organic, mẹ hoàn toàn có thể chế biến thành bột ngọt hoặc bột mặn cho con.

- GIÀU DINH DƯỠNG: Bột ăn dặm HiPP Organic với chất lượng Organic tuyệt hảo, dễ dàng tiêu hóa và chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B1, sắt, calcium, vitamin D, iodine và kẽm, quan trọng cho sự phát triển của bé trong giai đoạn quan trọng này.

- TIỆN LỢI: Chuẩn bị cho bé ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiện lợi khi bé đi chơi, đi du lịch.

- LINH HOẠT: Bột ăn dặm HiPP Organic hoàn toàn có thể kết hợp linh hoạt với các phương pháp ăn dặm khác nhau.

Ngoài sản phẩm dạng bột, các mẹ cũng có thể kết hợp cho con ăn bột ăn dặm dạng lọ để tiết kiệm thời gian và công sức nấu nướng.

Từ ngày chuyển sang ăn dặm với bột HiPP, cả chị Linh và mẹ chồng như tìm được "chân ái". Hai mẹ con vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn em bé lớn nhanh, phát triển từng ngày.