Kinh nghiệm chọn bột ăn dặm giúp con hợp tác từ bữa đầu tiên

Kinh nghiệm cho bé ăn dặm lần đầu

Những ai lần đầu làm mẹ sẽ thường cảm thấy bối rối khi con đến giai đoạn ăn dặm. Mẹ phân vân không biết bắt đầu cho trẻ ăn như thế nào, chọn bột ăn dặm ra sao,...

Theo các bác sĩ nhi khoa, trẻ từ 6 tháng thì bắt đầu ăn dặm. Lúc này hệ tiêu hóa của con mới phát triển tương đối hoàn chỉnh để có thể hấp thu những thực phẩm đặc và phức tạp hơn sữa mẹ. Bé cần được ăn từ bột vị ngọt đến bột vị mặn. Mẹ nên chọn những loại bột ngọt có hương vị gần giống sữa mẹ để bé làm quen dần. Trong lần đầu tiên, mẹ chỉ nên dùng 1 muỗng bột ăn dặm, pha thật loãng và cho bé ăn 1 cữ/ngày. Sau đó, theo dõi quá trình đi đại tiện của bé, nếu bé không bị táo bón thì mẹ có thể pha đặc hơn một chút.

Mẹ có thể thêm sữa vào bột ngọt để bé không bị lạ miệng. Tuyệt đối không cho thêm rau củ hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác vào bột ngọt.

Thông thường bé chỉ ăn bột ngọt trong tháng đầu tiên để hệ tiêu hóa làm quen với dạng thức ăn khác ngoài sữa mẹ, sữa công thức. Vậy nên, đến khoảng tháng tiếp theo, nghĩa là đến tháng thứ 7 trở đi là đã có thể ăn bột mặn.

Bột ăn dặm mặn được hiểu là loại bột dành cho trẻ em chứa nguồn đạm động vật như thịt, cá, tôm, cua,... Sản phẩm này vẫn cung cấp cho bé thành phần dinh dưỡng thiết yếu như đạm, tinh bột, chất béo và chất xơ cùng với các loại vitamin và khoáng chất.

Đến tháng thứ 7 là bé đã sẵn sàng ăn 2 bữa/ngày. Ăn bột mặn giúp con ngon miệng, mau lớn. Vì mùi vị của bột có thể kích thích vị giác và tạo cảm giác thèm ăn cho bé.

Một lưu ý mẹ cần nhớ đó là: Không cắt các cữ sữa của con. Ăn dặm ở giai đoạn này là một món thêm vào để bé làm quen với thức ăn rắn, cách ăn uống, chứ không phải là sự thay thế hoàn toàn cho sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Các tiêu chí khi chọn bột ăn dặm cho trẻ

Bột ăn dặm nào tốt cho bé là câu hỏi khá phổ biến của các bà mẹ đang có con tuổi ăn dặm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bột ăn dặm cho bé cần đáp ứng được các tiêu chí dưới đây:

- Bột ăn dặm phải có độ mềm mịn phù hợp với độ tuổi của bé: Trước 6 tháng tuổi, con chỉ quen với sữa mẹ hoặc sữa công thức. Bé chưa quen với thức ăn rắn, kỹ năng nhai nuốt của con chưa phát triển, bé cần thời gian để làm quen và học hỏi. Thức ăn dặm đầu tiên, càng mềm mịn, bé sẽ càng dễ dàng làm quen hơn và cũng dễ tiêu hóa hơn, tránh các nguy cơ hóc sặc.

- Bột ăn dặm tốt phải giúp bé dễ hấp thu và tiêu hóa: Khi chọn bột cho bé mẹ cần lưu ý chọn loại bột có bổ sung chất xơ hay lợi khuẩn để bé dễ tiêu hóa và hấp thu.

- Bột ăn dặm tốt phải chứa đầy đủ dưỡng chất quan trọng: Đến giai đoạn 6 tháng tuổi, bé cũng cần nhiều năng lượng để học tập những kỹ năng sống mới và phát triển trí não, thể lực... Vì vậy bột ăn dặm cho bé cần đáp ứng đủ dinh dưỡng để con có thể phát triển toàn diện tốt nhất.

Bột ăn dặm HiPP Organic.

Bắt đầu ăn dặm, mẹ nên cho bé thử bột ăn dặm HiPP Organic. Với kết cấu nhuyễn mịn, bột ăn dặm HiPP Organic được xem là khởi đầu an toàn nhất với hệ tiêu hóa non nớt của bé thời kì đầu ăn dặm.Trước 6 tháng con ăn hoàn toàn là sữa còn từ 6 tháng trở đi con được tiếp xúc với một thế giới ăn dặm đầy mới mẻ, do đó một sự chuyển tiếp mượt mà trong giai đoạn đầu là hết sức quan trọng để con tránh bị sốc tâm lý. HiPP có lẽ là thương hiệu đa dạng về chủng loại lẫn hương vị nhất so với các sản phẩm bột ăn dặm khác trên thị trường. Như vậy mẹ có thêm nhiều lựa chọn cho bé trong mỗi bữa ăn, giúp kích thích vị giác và con hấp thu nhiều dinh dưỡng hơn.

Một vài ưu điểm của bột ăn dặm HiPP Organic:

- Thành phần đặc biệt an toàn cho bé yêu bởi nguyên liệu 100% là hữu cơ có lợi cho thể trạng của con. Đây là thương hiệu tiên phong sản xuất đồ organic phù hợp với nhu cầu ăn đồ sạch, an toàn, không chứa hóa chất của các bé.

- Bột ăn dặm HiPP Organic nổi tiếng nhất về chất lượng organic cực kỳ nghiêm ngặt, khắt khe, vượt trên cả chuẩn organic của Liên minh Châu Âu.

- Bột ăn dặm HiPP Organic có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp bé dễ dàng tiêu hóa và hấp thu một cách triệt để các chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể.

- Nguyên liệu ngũ cốc organic cùng đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất trong bột ăn dặm HiPP Organic giúp bé phát triển chiều cao và cân nặng chuẩn.

- Bột ăn dặm HiPP Organic có nhiều vị đa dạng, thơm ngon cho bé từ bột ngọt đến bột mặn. Mẹ có thể yên tâm tin tưởng đây là "người bạn đồng hành" an toàn, giàu dinh dưỡng của bé trong suốt quá trình ăn dặm.

- Sản phẩm này phù hợp với cả những mẹ bỉm sữa bận rộn hoặc bé thường xuyên di chuyển như đi du lịch, dã ngoại,... bởi rất dễ dàng chế biến, nhanh chóng, tiện lợi.