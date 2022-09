An toàn, đa dạng, giàu dinh dưỡng, tiện lợi và linh hoạt: 5 điều mẹ cần nhất cho bột ăn dặm của con

Những tháng đầu đời, trẻ được hưởng dưỡng chất từ dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Tuy nhiên, từ 6 tháng trở đi, các con sẽ bước vào giai đoạn mới có tên là ăn dặm. Lúc này, sữa mẹ không còn đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của con, ngoài ra các bé cần được khám phá và bổ sung những chất quan trọng khác như vitamin, khoáng chất, chất xơ… Bởi vậy, cho con bắt đầu ăn dặm vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp ăn dặm được các mẹ áp dụng cho bé nhà mình. Mỗi kiểu ăn lại có những ưu / nhược điểm riêng và tùy vào cơ thể cũng như khả năng ăn uống của từng bé mà mẹ sẽ có lựa chọn phù hợp. Một trong số những phương pháp được nhiều mẹ tin tưởng và áp dụng hiện nay chính là cho con trải nghiệm bột ăn dặm.

Trên thị trường có rất nhiều loại bột với các thành phần, hương vị, công thức khác nhau để mẹ thoải mái lựa chọn. Và dòng sản phẩm bột ăn dặm Hipp đang được các mẹ bỉm ưa chuộng sẽ là một trong những lựa chọn xứng đáng cho mẹ và bé thời 4.0. Vậy bột ăn dặm Hipp có gì khác so với các loại bột ăn dặm trên thị trường?

Cho con trải nghiệm bột ăn dặm là phương pháp mà nhiều mẹ bỉm hiện nay áp dụng.

Nguồn gốc, xuất xứ của bột ăn dặm HiPP Organic

Bột ăn dặm HiPP Organic thuộc thương hiệu thực phẩm HiPP, thương hiệu số 1 Thế giới về Thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em. Các sản phẩm của HiPP đều được sản xuất từ những nguyên liệu hữu cơ 100%, không chứa chất bảo quản, vì thế được rất nhiều mẹ tin dùng và lựa chọn cho con.

Bột ăn dặm chia theo lứa tuổi

Cụ thể, với bột ăn dặm cho bé từ 4 tháng tuổi có các loại: Bột ăn dặm Bắp non; Bột ăn dặm Gạo nhũ nhi; Bột DD sữa ăn dặm Khởi đầu Semolina; Bột sữa ăn dặm Chuối, Đào; Bột sữa ăn dặm CNN Táo tây; Bột sữa ăn dặm Đào, Mơ Tây; Bột sữa ăn dặm Kiều mạch.

Bột ăn dặm cho bé từ 6 tháng tuổi có các loại: Bột ăn dặm Ngũ cốc tổng hợp; Bột ngũ cốc hoa quả tổng hợp - Mận Tây; Bột sữa ăn dặm Bắp, hoa quả; Bột Hoa quả tổng hợp (Táo, Chuối, Lê, Đào); Bột sữa ăn dặm Hoa quả rừng; Bột sữa ăn dặm CNN Yến mạch, Táo tây; Bột sữa rau củ Dinh dưỡng - Cà rốt; Bột sữa rau củ Dinh dưỡng - Bí đỏ; Bột sữa rau củ Dinh dưỡng tổng hợp; Bột sữa Hoa quả nhiệt đới Sữa chua

Và cuối cùng là bột ăn dặm cho bé từ 8 tháng trở lên là bột sữa Hoa quả nhiệt đới, sữa chua.

Đặc điểm nổi bật của bột ăn dặm HiPP Organic

- Nguyên liệu hoàn toàn hữu cơ, an toàn với trẻ nhỏ.

- Chứa chất xơ prebiotics giúp hỗ trợ hệ tiêu hoá, hỗ trợ hấp thu chất dinh dưỡng, kích thích trẻ ăn ngon và sức đề kháng.

- Dễ dàng pha chế, tiện lợi khi sử dụng và mang theo đi du lịch.

Bột ăn dặm được nhiều mẹ tin dùng.

5 điều mẹ cần ở bột ăn dặm của con

- AN TOÀN: Bột ăn dặm HiPP Organic dạng nhuyễn mịn nên thân thiện với hệ tiêu hóa non yếu của bé khi sử dụng trong giai đoạn chuyển tiếp từ sữa sang ăn dặm. Trước 6 tháng con ăn hoàn toàn là sữa còn từ 6 tháng trở đi con được tiếp xúc với một thế giới ăn dặm đầy mới mẻ, do đó một sự chuyển tiếp mượt mà trong giai đoạn đầu là hết sức quan trọng để con tránh bị sốc tâm lý. Bột ăn dặm HiPP Organic với chất lượng Organic tuyệt hảo từ thương hiệu số 1 Thế Giới về thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em, đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu vô cùng khắt khe.

- ĐA DẠNG: Với 17 hương vị khác nhau cho mẹ thoải mái thay đổi bữa ăn cho con yêu, mỗi bữa ăn đều là 1 niềm vui của con. Với bột ăn dặm HiPP, mẹ hoàn toàn có thể chế biến thành bột ngọt hoặc bột mặn cho con.

- GIÀU DINH DƯỠNG: Bột ăn dặm HiPP Organic với chất lượng Organic tuyệt hảo, dễ dàng tiêu hóa và chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B1, sắt, calcium, vitamin D, iodine và kẽm, quan trọng cho sự phát triển của bé trong giai đoạn quan trọng này. Hàm lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng nên mẹ không không phải “đau đầu” cân đo đong đếm.

- TIỆN LỢI: Chuẩn bị cho bé ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiện lợi khi bé đi chơi, đi du lịch.

- LINH HOẠT: Bột ăn dặm HiPP Organic hoàn toàn có thể kết hợp linh hoạt với các phương pháp ăn dặm khác nhau. Với ăn dặm kiểu Nhât, mẹ có thể sử dụng bột ăn dặm HiPP Organic Gạo nhũ nhi thay cho cháo rây, chỉ cần 2 phút là đã có ngay bát cháo bột thơm ngon, nhuyễn mịn cho bé. Với BLW, nếu con chỉ bốc và nghịch thức ăn, rất dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt dưỡng chất, khi đó, một bữa bổ sung với bột ăn dặm HiPP Organic là giải pháp tuyệt vời cho mẹ. Bột ăn dặm HiPP Organic còn có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế biến nhiều món bánh, món ăn vặt thơm ngon, bổ dưỡng cho bé.

Các sản phẩm của HiPP đều được sản xuất từ những nguyên liệu hữu cơ 100%

Bột ăn dặm HiPP Organic không chứa sữa: Dòng sản phẩm 100% ngũ cốc nguyên chất

Các đặc điểm của dòng sản phẩm này:

- Không chứa sữa.

- Được bổ sung vitamin B1 thiết yếu, bồi bổ cơ thể, cung cấp tinh bột, năng lượng cho trẻ trong giai đoạn tăng trưởng, bổ sung chất xơ giúp trẻ dễ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.

- Không bổ sung thêm đường, nguyên liệu không có nguồn gốc biến đổi gen.

- Dùng để chế biến các bữa ăn đa dạng: có thể pha bột ngọt bằng cách kết hợp cùng sữa công thức, sữa mẹ, nước ép trái cây, hoa quả nghiền, hoặc chế biến thành bữa bột mặn đẩy đủ dưỡng chất bằng cách bổ sung thêm thịt, cá, rau, củ.

- Bao bì thân thiện với môi trường.

Bột ăn dặm HiPP Organic vị trái cây (có chứa sữa)

- Tổng hợp từ sữa công thức, bột ngũ cốc, chiết xuất từ trái cây và đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cần thiết, quan trọng giúp bổ sung nhu cầu dưỡng chất, năng lượng ngày càng cao của trẻ trong giai đoạn tăng trưởng.

- Không nước quả cô đặc.

- Không thêm đường, 100% vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu trái cây.

- Chứa sữa tách béo, nguồn thực phẩm giàu can xi, năng lượng, đạm và vitamin.

Bột ăn dặm HiPP có nhiều loại đa dạng cho mẹ lựa chọn.

Bột ăn dặm HiPP Organic chúc ngủ ngon (có chứa sữa)

- Tổng hợp từ sữa công thức, bột ngũ cốc, chiết xuất từ hoa quả và đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cần thiết, quan trọng giúp bổ sung nhu cầu dưỡng chất, năng lượng ngày càng cao của trẻ trong giai đoạn tăng trưởng.

- Không nước quả cô đặc.

- Không thêm đường, 100% vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu trái cây.

- Chứa sữa tách béo, nguồn thực phẩm giàu can xi, năng lượng, đạm và vitamin.

- Thành phần bột có chứa yến mạch, táo tây có tính chất an thần tốt, hỗ trợ giấc ngủ.

Bột ăn dặm HiPP Organic vị rau củ (có chứa sữa)

- Bí đỏ và Carrot có hàm lượng nước ít, lượng đường, tinh bột, Vitamin A, Vitamin C cao.

- Trong bí đỏ có chứa chất xenlulozơ, sau khi cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hóa thành chất vitamin. Trong khi đó, cà rốt rất giàu beta - caroten, vitamin B, kali, canxi, coban và các chất khoáng khác. Chính vì vậy mà hai loại thực phẩm này đặc biệt rất tốt cho bé, giúp phát triển thị lực, trí não và tăng khả năng miễn dịch của bé.

- Chứa sữa tách béo, nguồn thực phẩm giàu can xi, năng lượng, đạm và vitamin.

Bé hào hứng, mẹ nhàn nhã với bột ăn dặm HiPP.

Một số lưu ý khi pha bột ăn dặm HiPP Organic

- Nhiều mẹ làm nóng bột ăn dặm Hipp bằng lò vi sóng, điều này làm cho bột sẽ bị vón cục.

- Đối với trẻ dưới 1 tuổi, lúc này các hệ tiêu hóa còn non nớt nên mẹ không được thêm bất cứ gia vị nào vào thức ăn của bé.

- Về vấn đề bảo quản: Mẹ cần bảo quản bột ăn dặm tại nơi khô ráo, thoáng mát. Không nên để những nơi có nhiệt độ cao, tránh các vật tỏa nhiệt, tỏa mùi và không nên để bột ăn dặm trong tủ lạnh. Mỗi lần sử dụng xong các mẹ cần đóng chặt nắp hộp và sử dụng trong khoảng 4 tuần kể từ ngày mở.