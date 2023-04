Ăn cơm nhiều có tăng cân không?

Hãy cùng tìm hiểu xem đó là sự thật hay là chỉ là một “huyền thoại giảm cân”.

Cơm có làm bạn béo không?

Huấn luyện viên thể hình Miten Kakaiya (Ấn Độ) gần đây đã đăng trên tài khoản Instagram của mình rằng cơm không liên quan gì đến việc bạn tăng cân. Theo cách nói của anh, những người đang có nhu cầu giảm cân hiểu rằng họ không nhất thiết phải loại bỏ cơm ra khỏi bữa ăn hàng ngày.

Miten Kakaiya cho rằng mọi nhóm thực phẩm đều là một phần thiết yếu trong hành trình giảm cân. Vì vậy, cắt bỏ một nhóm thực phẩm để đạt được mục tiêu tập thể dục không phải là cách tốt nhất để giảm cân. Miten Kakaiya khẳng định: “Cơm hay cơm cuộn không phải là lý do khiến bạn tăng cân.”

Ăn quá nhiều là thủ phạm chính gây tăng cân

Có một thực tế là bất cứ thứ gì thừa thãi đều có thể dẫn đến các vấn đề, trong khi thực phẩm ăn ở mức độ vừa phải lại có lợi cho bạn.

Kakaiya cho biết: “Ăn quá nhiều và không duy trì lượng calo cần thiết trong ngày là vấn đề khi giảm cân. Các nghiên cứu cũng ủng hộ khuyến cáo ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân. Mặc dù không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến tăng cân, nhưng việc nạp thừa calo đóng vai trò chính khiến bạn tăng cân không mong muốn”.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Nutrition and Metabolism cho thấy việc tạo ra sự thiếu hụt calo có thể giúp giảm cân. Đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm, họ có thể tạo ra sự thiếu hụt calo bằng cách tiêu thụ ít calo hơn mỗi ngày hoặc mỗi tuần so với mức họ cần để duy trì cân nặng hiện tại. Việc giảm lượng calo này cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến giảm cân.

Tạo sự cân bằng để giảm cân lành mạnh

Mặc dù có nhiều yếu tố khiến bạn có nguy cơ tăng cân, nhưng một số lựa chọn lối sống nhất định sẽ giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý và sống một cuộc sống lành mạnh. Theo Viện Lão hóa Quốc gia tại Ấn Độ, bạn có thể làm những điều sau để giảm cân một cách lành mạnh:

1. Tập thể dục là điều bắt buộc: Bất kể mục tiêu giảm cân của bạn là gì, bạn nên hoạt động thể chất thường xuyên để ngăn ngừa bệnh tật. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), bạn nên tập thể dục ít nhất 150 phút từ trung bình đến mạnh mỗi tuần để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

2. Bổ sung trái cây và rau củ quả: Trái cây và rau củ quả chiếm phần lớn trong chế độ ăn uống lành mạnh, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn ăn nhiều những loại này nếu đang cố gắng giảm cân.

3. Tránh một số loại thực phẩm: Mặc dù bạn cần bổ sung các nhóm thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của mình, nhưng bạn cũng nên tránh xa một số loại thực phẩm có thể dẫn đến tăng cân. Đặc biệt, bạn nên tránh thực phẩm có thêm đường, chất béo bão hòa và muối.

4. Thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn: Chế độ ăn uống của bạn nên là sự kết hợp của các nguồn thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, protein và các sản phẩm từ sữa.

5. Bổ sung 4 loại bài tập: Thói quen tập thể dục của bạn nên là sự kết hợp của sức bền, sức mạnh, sự cân bằng và tính linh hoạt. Mỗi một hình thức tập thể dục này mang lại những lợi ích khác nhau và cải thiện cuộc sống của bạn.

Mặc dù nguyên tắc trên là những cách tự nhiên để giảm cân, nhưng hãy luôn nói chuyện với bác sĩ và huấn luyện viên thể hình để biết cách nào hiệu quả nhất với bạn.