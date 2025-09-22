“Ăn béo để trẻ lâu”: Còn muốn da căng mọng, dáng mơn mởn thì bạn đừng cắt đi thứ này

Trong nhiều năm, chất béo thường bị xem là "kẻ thù" của vóc dáng và sức khỏe. Không ít người khi bắt đầu giảm cân liền loại bỏ hoàn toàn chất béo ra khỏi khẩu phần ăn. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng, không phải chất béo nào cũng xấu. Ngược lại, nếu biết lựa chọn đúng loại chất béo, bạn không chỉ duy trì được vóc dáng cân đối mà còn có thể trẻ lâu, da căng bóng và trí nhớ minh mẫn hơn. Trong số đó, omega-3 – một loại axit béo không bão hòa – chính là chìa khóa.

Omega-3 – "dưỡng chất vàng" cho làn da và não bộ

Omega-3 có mặt nhiều trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hay trong quả óc chó, hạt chia, hạt lanh. Đây là loại chất béo không bão hòa đa, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc tế bào và hoạt động của hệ thần kinh. Với làn da, omega-3 giúp cân bằng độ ẩm, làm giảm tình trạng viêm, ngăn ngừa mụn và giúp bề mặt da căng mịn, tràn đầy sức sống. Với não bộ, dưỡng chất này hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và thậm chí còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh khi về già.

Không giống chất béo bão hòa (có nhiều trong đồ chiên rán, mỡ động vật), omega-3 được cơ thể chuyển hóa theo cách lành mạnh, không gây tích tụ mỡ thừa mà ngược lại còn giúp cân bằng chuyển hóa năng lượng. Chính vì thế, ăn "béo" với omega-3 không hề khiến bạn tăng cân mất kiểm soát, mà còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế tình trạng thèm ăn vặt. Nhờ đó, nhiều người đã coi omega-3 là bí quyết giữ dáng, giữ nhan sắc theo cách tự nhiên và bền vững.

Gợi ý bổ sung omega-3 trong bữa ăn hằng ngày

Để tận dụng tối đa lợi ích của omega-3, bạn có thể bổ sung chúng qua thực đơn hằng ngày. Một bữa tối nhẹ nhàng với cá hồi áp chảo, salad rau xanh cùng quả óc chó chẳng những ngon miệng mà còn cung cấp dưỡng chất dồi dào. Ngoài ra, việc ăn kèm hạt chia hoặc hạt lanh trong sữa chua, sinh tố buổi sáng cũng là cách đơn giản giúp bạn hấp thụ thêm omega-3 mà không cần quá cầu kỳ.

Bí quyết "ăn béo để trẻ lâu" thực chất nằm ở việc chọn đúng chất béo. Khi cơ thể được bổ sung omega-3 đầy đủ, làn da sẽ bớt khô ráp, tóc chắc khỏe, tinh thần minh mẫn và trí nhớ nhạy bén hơn. Đây chính là nền tảng để cơ thể duy trì trạng thái khỏe đẹp từ bên trong thay vì chỉ chăm chút bên ngoài.