Tuổi 40 tôi nhận ra rằng: Áp dụng 4 chiêu này thì ra đường ai cũng khen “trẻ hẳn ra”

Thật lòng mà nói, 40 hay 50 thì đã sao? Vài hôm trước tôi xem street style của nghệ sĩ Tống Xuân Lệ: mái tóc bạc cắt ngắn gọn gàng, áo len dệt kim màu kem, bước đi phơi phới còn tràn năng lượng hơn cả cô gái đôi mươi!

Hay bác Trương dưới nhà: trước đây toàn mặc sơ mi hoa rộng thùng thình, giờ cắt tóc bob, đổi sang áo thun cổ chữ V và quần ống rộng cạp cao, cháu nội còn đuổi theo khen “bà giống minh tinh”. Điều đó cho thấy tuổi tác không phải xiềng xích của cái đẹp; ngược lại, đó là lúc ta hiểu mình hơn và biết chọn thứ “đúng”. Mặc đẹp không phải để người khác khen, mà để soi gương rồi có thể mỉm cười: “Hôm nay mình trông xứng đáng với chính mình!”

Tóc ngắn + cổ chữ V: Cổ như dài thêm 5 cm

Chị Lý hàng xóm tuần trước vừa cắt tóc ngắn ngang tai, ban đầu còn sợ lộ mặt tròn. Kết quả đổi áo cổ tròn sang sơ mi cổ V, phối quần tây sẫm màu! Gặp chị ở thang máy tôi suýt không nhận ra: “Chị giảm cân à?” Chị cười xua tay: “Không phải ốm đi đâu, là cổ chữ V kéo dài phần cổ đó!” Quả thật, tóc ngắn vốn thoáng, cổ V nối liền đường từ cằm đến xương quai xanh, mặt gọn hơn, cổ dài hơn, tự nhiên trẻ ra.

Lưu ý: cổ V đừng khoét quá sâu; dừng khoảng 10 cm dưới xương quai xanh là vừa thanh lịch vừa tôn dáng.

Tóc chấm vai + khăn lụa: Thanh nhã như trong tranh

Bác Vương để tóc dài tới xương quai xanh, uốn nhẹ, đuôi tóc hơi hất. Bác thích buộc một chiếc khăn lụa nhỏ ở cổ màu đỏ rượu vang đi với áo len xanh mực, trắng ngà phối sơ mi xanh nhạt, hoa văn của khăn và độ uốn của tóc như đã “hẹn nhau từ trước”, nhìn rất hòa hợp. Bác nói: “Ngày trước để tóc ngang vai cứ thấy trống trải, giờ thêm khăn lụa làm lớp chuyển giữa tóc và áo, cả người mềm hẳn”.

Mẹo nhỏ: màu khăn nên ăn khớp với một tông trên trang phục; ví dụ áo len xám thì chọn khăn hồng nhạt để có điểm nhấn.

Tóc dài búi thấp + cổ cao: Đoan trang mà vẫn dịu dàng

Tháng trước dự đám cưới mẹ bạn, một cô bác búi tóc thấp, lỏng tay, thả vài lọn tơ ở thái dương, mặc áo len cổ cao màu hạnh nhân, đeo chuỗi ngọc trai, họ hàng vây lại khen “có khí chất”. Búi tóc giúp khoe trọn thiết kế cổ cao; cổ cao lại đỡ phần cằm, gương mặt gọn gàng hơn. Lưu ý đừng búi quá chặt; thả đôi sợi tóc để tạo nét riêng.

Tóc uốn + cardigan: Độ mềm mại tăng tối đa

Chị Tôn dưới nhà uốn sóng nước; trước hay mặc blazer cứng, giờ chuyển sang cardigan len. Độ rủ mềm của len đi với đường cong tóc uốn, nhìn như được ngâm trong nước ấm. Dáng thấp nên chọn lọn vừa/nhỏ để tránh cồng kềnh; dáng cao thử sóng to, bước đi bồng bềnh rất đẹp.

Tránh 3 “cái bẫy” này để tinh tế hơn

Mái dày + áo cổ cao = “Đè” cả gương mặt

Có lần đi mua sắm với mẹ bạn, cô thử áo cổ cao trong khi để mái bằng dày, tôi suýt không nhịn được: “Cô ơi, combo này làm cổ ngắn hẳn luôn!” Mái dày đã nặng trán, cổ cao lại đẩy phần cổ lên, nhìn vừa già vừa bí. Thích mái thì tỉa mỏng, tơi, hoặc lộ trán cho thoáng.

Tóc cầu kỳ + họa tiết rối mắt = Quá tải thị giác

Gặp một cô uốn lọn nhỏ, cài kẹp, lại mặc sơ mi hoa ba bốn màu, nhìn hai giây là chóng mặt. Tóc và áo cùng “ồn ào” thì mất trọng tâm. Quy tắc: tóc đơn giản – áo có họa tiết hoặc áo tối giản – tóc có điểm nhấn.

Tóc thẳng ép sát + đồ oversize = Thiếu sức sống

Mẹ tôi trước đây hay chải tóc sát da đầu, mặc đồ rộng thùng thình, trông như chưa ngủ dậy. Sau khi uốn nâng chân tóc nhẹ và đổi sang sơ mi vừa vặn, thần thái khác hẳn, lưng thẳng hơn, mặt sáng hơn. Tóc ép sát vốn làm mặt to; cộng đồ quá rộng thì tổng thể “xẹp”. Chỉ cần tóc bồng nhẹ, quần áo đừng quá lùng thùng là khí sắc quay lại ngay.