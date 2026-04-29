Hai công chúa nhà Khánh Thi - Phan Hiển diện đồ đôi cực xinh yêu, mẹ Thi hé lộ cả series biểu cảm hài hước của con gái út Lisa

Gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển luôn là một trong những tổ ấm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, không chỉ bởi câu chuyện tình yêu đặc biệt mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường vô cùng dễ thương bên các con. Mới đây, cặp đôi tiếp tục "đốn tim" dân mạng khi chia sẻ hình ảnh hai cô công chúa nhỏ diện đồ đôi cực xinh, đúng chuẩn "công chúa nhỏ" của cả nhà.

Hai công chúa nhà Khánh Thi - Phan Hiện: Diện đồ đôi xinh yêu, ai nhìn cũng mê

Trong loạt ảnh được đăng tải, hai bé xuất hiện trong những bộ trang phục ton-sur-ton, từ váy áo đến phụ kiện đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Có thể thấy rõ, mẹ Thi - ba Hiển rất chịu khó đầu tư cho khoản ăn mặc của các con, đặc biệt là khi gia đình có đến hai cô công chúa.

Những chiếc váy bồng bềnh, màu sắc tươi sáng cùng kiểu tóc được chăm chút khiến hai chị em trông chẳng khác nào công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang, điều khiến dân tình thích thú hơn cả chính là sự đáng yêu và biểu cảm tự nhiên của hai bé. Mỗi khung hình đều toát lên sự hồn nhiên, tinh nghịch nhưng cũng rất tình cảm của hai chị em.

Cô con gái lớn Anna (tên đầy đủ Phan Khánh An, sinh năm 2018) là một cô bé lanh lợi, tự tin và rất dạn dĩ trước ống kính. Anna thường xuyên theo bố mẹ tham gia các sự kiện, biểu diễn và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Không chỉ vậy, cô bé còn ra dáng chị lớn khi luôn biết quan tâm, nhường nhịn em nhỏ. Nhiều người nhận xét Anna thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ, đồng thời có thần thái cuốn hút rất riêng.

Trong khi đó, cô em út Lisa (tên đầy đủ Phan Khánh Ly, sinh năm 2023) lại ghi điểm với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng những biểu cảm "đốn tim". Dù còn rất nhỏ nhưng Lisa đã nhanh chóng trở thành "ngôi sao nhí" trên mạng xã hội mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ. Từ ánh mắt ngơ ngác đến nụ cười tươi rói, mọi khoảnh khắc của bé đều khiến người xem không khỏi thích thú.

Hai chị em Anna và Lisa dù khác nhau về độ tuổi nhưng lại có sự gắn kết rất dễ thương. Khi diện đồ đôi, cả hai trông như những "phiên bản thu nhỏ" của nhau, vừa đáng yêu vừa nổi bật. Chính sự hồn nhiên và tình cảm tự nhiên ấy đã giúp hai cô công chúa nhỏ nhà Khánh Thi – Phan Hiển chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Mẹ Thi tung hẳn một seris biểu cảm xinh yêu của con gái út

Bên cạnh những khoảnh khắc diện đồ đôi của hai chị em, Khánh Thi còn khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt icon đáng yêu lấy cảm hứng từ chính biểu cảm của bé Lisa. Từ gương mặt ngơ ngác, mếu máo cho đến nụ cười tươi rói, tất cả đều được "bắt trọn" một cách tự nhiên.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng Lisa sở hữu "kho biểu cảm" vô cùng phong phú, nhìn là muốn "tan chảy". Thậm chí, có người còn đùa rằng chỉ cần lấy ảnh của bé làm sticker là đủ dùng cho mọi tình huống cảm xúc trong cuộc sống.

Không khó để nhận ra, gia đình Phan Hiển và Khánh Thi đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên các con. Các con không chỉ là niềm tự hào mà còn mang lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười cho tổ ấm nhỏ.