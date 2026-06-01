Thực tế, vấn đề chưa bao giờ nằm ở màu sắc. Điều quan trọng là cách chúng ta lựa chọn kiểu dáng, chất liệu và phối hợp chúng với tổng thể trang phục.

Trong đoạn video ngắn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện với chiếc sơ mi trắng xuyên nhẹ kết hợp cùng quần jeans xanh đơn giản. Khi đứng trước tủ đồ, bà bất ngờ lấy ra một chiếc áo màu hồng và mỉm cười: "Ai nói màu hồng chỉ dành cho người trẻ đâu chứ. Hôm nay mình sẽ phối một bộ màu hồng thử xem sao".

Ai nói màu hồng là đặc quyền của tuổi trẻ? Người phụ nữ U60 này chắc chắn không đồng ý

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Từ lâu, màu hồng thường được gắn với sự trẻ trung, ngọt ngào hoặc nữ tính. Chính vì vậy, không ít phụ nữ trung niên cảm thấy e ngại khi diện gam màu này. Tuy nhiên, các chuyên gia thời trang lại cho rằng màu hồng là một trong những tông màu giúp làn da trông tươi tắn và rạng rỡ hơn, đặc biệt ở độ tuổi ngoài 50.

Điều cần lưu ý không phải là tránh mặc màu hồng, mà là lựa chọn những sắc độ phù hợp. Những gam hồng phấn, hồng pastel, hồng đất hay hồng nude thường mang lại cảm giác thanh lịch, sang trọng và dễ ứng dụng hơn trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, màu hồng cũng không nhất thiết phải xuất hiện trên toàn bộ trang phục. Chỉ một chiếc áo, một chiếc khăn lụa, túi xách hay đôi giày mang sắc hồng cũng đủ tạo điểm nhấn giúp bộ đồ trở nên trẻ trung hơn mà không hề "cưa sừng làm nghé".

Nhìn người phụ nữ trong video, nhiều người nhận ra rằng vẻ đẹp của tuổi tác không đến từ việc cố gắng ăn mặc như người trẻ, mà đến từ sự tự tin khi lựa chọn những điều mình yêu thích.

Tuổi tác có thể khiến mái tóc chuyển bạc, làn da xuất hiện nếp nhăn, nhưng không có nghĩa phụ nữ phải từ bỏ những gam màu từng khiến mình vui vẻ và hạnh phúc. Thời trang không có giới hạn tuổi tác. Chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái và tự tin, bất kỳ màu sắc nào cũng có thể trở thành màu sắc của riêng mình.

Và có lẽ, điều đẹp nhất ở người phụ nữ này không phải là chiếc áo màu hồng mà bà tìm thấy trong tủ đồ, mà chính là thái độ sống tích cực: luôn sẵn sàng thử điều mới mẻ dù ở bất kỳ độ tuổi nào.