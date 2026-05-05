Jisoo từ trước đến nay luôn ghi điểm với hình ảnh xinh đẹp và gu ăn mặc tinh tế, đặc biệt nếu để ý kỹ sẽ thấy cô cực kỳ hợp với màu hồng. Đây là gam màu không dễ chinh phục, nhưng Jisoo lại là một trong số ít mỹ nhân có thể “thuần hóa” một cách thuyết phục, biến sắc hồng trở nên sang trọng thay vì sến súa. Ở tuổi 30, nữ idol vẫn "cân đẹp" đủ sắc độ của gam màu này, vừa toát lên vẻ ngọt ngào vừa giữ được nét thanh lịch, hiện đại.

Trong lần đầu xuất hiện tại Met Gala 2026, Jisoo một lần nữa chứng minh độ “hợp rơ” với màu hồng khi xuất hiện đầy xinh đẹp và ngọt ngào trong thiết kế đầm ôm dáng, chất liệu gazar phủ sequin lấp lánh tông hồng ánh bạc, vừa nổi bật vừa tinh tế. Sự kết hợp giữa hiệu ứng bắt sáng và cách xử lý chi tiết khéo léo ở phần thân trên giúp tôn lên vòng eo gọn gàng cùng đường cong mềm mại, tạo nên tổng thể nữ tính nhưng không hề sến, đủ để cô ghi dấu ấn trong lần đầu góp mặt.

Trong style đời thường lẫn khi xuất hiện trên sân khấu, Jisoo nhiều lần “kết thân” với màu hồng nhưng chưa bao giờ rơi vào cảm giác sến hay bị dìm da. Ngược lại, mỗi lần diện sắc hồng, cô đều mang đến hình ảnh xinh xắn, ngọt ngào và tươi tắn.

Điểm hay là Jisoo luôn chọn trang phục và cách phối đồ khéo léo, đủ để màu hồng trở thành điểm nhấn chứ không lấn át tổng thể. Khi thì cô mix áo hồng với chân váy trắng để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát; lúc lại diện váy voan hồng bay bổng, tôn trọn nét nữ tính; hoặc đơn giản là kết hợp áo hồng cùng quần jeans để giữ sự trẻ trung, năng động. Chính sự tiết chế và tinh tế trong cách chọn sắc độ và kiểu dáng đã giúp Jisoo mặc hồng nhiều nhưng không hề “cưa sừng làm nghé”, ngược lại càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và cuốn hút rất riêng.

Gợi ý cách diện đồ hồng đẹp và không sến

Jisoo cứ mỗi lần diện đồ hồng lại truyền cảm hứng mạnh mẽ để hội chị em mix match với gam màu này. Hồng vốn ngọt ngào, tươi tắn và rất bắt mắt, nhưng nếu không phối khéo léo sẽ dễ tạo cảm giác sến súa, quê kiểng. Thực tế, để mặc màu hồng đẹp và tinh tế, cần chú ý từ việc chọn sắc độ đến cách phối đồ sao cho hài hòa. Dưới đây là những gợi ý giúp chị em diện đồ hồng vừa xinh, vừa sang mà vẫn giữ được nét thanh lịch, yêu kiều.

1. Nên chọn các tông hồng nhạt

Những tông hồng nhạt như hồng phấn, hồng baby hay hồng be luôn dễ mặc hơn hồng đậm. Gam màu này không chỉ giúp da trông sáng và mềm mại hơn mà còn mang lại cảm giác thanh lịch, hiện đại, tránh được vẻ bánh bèo quá đà.

Gợi ý mua sắm:

- Sơ mi hồng pastel

- Áo babydoll hồng nhạt

- Đầm hai dây hồng baby

2. Mix với tông màu khác

Để cân bằng độ ngọt của màu hồng, nên kết hợp cùng các gam trung tính như trắng, be, xám hoặc denim. Ví dụ, áo hồng mix với quần jeans hoặc chân váy trắng sẽ tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa dễ ứng dụng hằng ngày.

3. Ưu tiên thiết kế đơn giản

Màu hồng vốn đã nổi bật, vì vậy những trang phục có phom dáng gọn gàng, ít chi tiết rườm rà sẽ giúp tổng thể trông tinh tế hơn. Các kiểu dáng basic như áo len mỏng, váy suông, blazer luôn là lựa chọn an toàn mà vẫn đẹp.

Gợi ý mua sắm:

- Chân váy hồng

- Áo tweed hồng

4. Chọn chất liệu và phom dáng “xịn”

Màu hồng rất dễ lộ cảm giác rẻ tiền nếu đi kèm chất vải kém hoặc phom không đứng dáng. Ưu tiên các chất liệu như lụa, tweed, cotton dày, hoặc linen để outfit trông chỉn chu hơn. Một chiếc blazer hồng pastel hay váy suông dáng gọn sẽ giúp tổng thể sang lên rõ rệt.

5. Điểm xuyết vừa đủ, tránh phủ hồng toàn bộ

Không nhất thiết phải mặc cả set hồng từ đầu đến chân. Có thể bắt đầu bằng một item như áo, túi hoặc giày màu hồng, sau đó giữ phần còn lại ở tông trung tính. Cách này vừa an toàn, vừa giúp màu hồng trở thành điểm nhấn tinh tế thay vì gây rối mắt.