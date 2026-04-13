Tưởng khó mặc nhưng lại cực tôn da: 8 outfit màu hồng đáng thử nhất xuân hè

Không còn là gam màu chỉ dành cho sự ngọt ngào, hồng phấn của mùa xuân hè năm nay mang một tinh thần khác: mềm mại nhưng không yếu đuối, nữ tính nhưng vẫn đủ hiện đại. Khi kết hợp cùng các tông màu trung tính như trắng, kem hay đen, sắc hồng trở nên dễ mặc hơn bao giờ hết, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, bạn không cần thay đổi toàn bộ tủ đồ để theo đuổi xu hướng này. Chỉ cần một chiếc áo hồng, một chân váy suông hay một lớp layering nhẹ nhàng, tổng thể outfit đã có thể “nâng cấp” theo hướng tinh tế và có gu hơn. Và dưới đây là 8 cách phối đồ giúp bạn nhìn lại màu hồng theo một cách hoàn toàn khác: không sến, không khó mặc, mà ngược lại – cực kỳ cuốn hút.

Áo thun trắng dáng ôm + chân váy hồng xòe dài

Áo dáng ngắn giúp tôn vòng eo, chân váy xòe rủ nhẹ che khuyết điểm hông, giải quyết cảm giác nặng nề khi mặc mùa xuân hè.

• Phù hợp: Đi làm, môi trường công sở nhẹ nhàng – tối giản nhưng vẫn cao cấp.

Áo sơ mi hồng chiết eo + quần ống rộng đen

Thiết kế chiết eo giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, giảm cảm giác phần thân trên bị “dày”.

• Phù hợp: Đi chơi, check-in quán xá – nổi bật nhưng vẫn tinh tế.

Áo thun hồng ôm + chân váy hoặc quần lửng

Chất liệu satin tạo độ bóng nhẹ, tăng cảm giác tinh tế, đồng thời giúp che khuyết điểm hông rộng, đùi to.

• Phù hợp: Công sở, họp hành – gọn gàng, chuyên nghiệp.

Cardigan hồng + chân váy suông hồng

Phối cùng tông giúp tổng thể trông cao và thon gọn hơn, đồng thời hạn chế việc lộ da quá nhiều.

• Phù hợp: Du lịch, gặp gỡ nhẹ nhàng – thoải mái mà vẫn thời trang.

Áo hồng + chân váy kaki + thắt lưng bản to

Thắt lưng tạo điểm nhấn vòng eo, layering giúp tăng chiều sâu, làm mềm đi cảm giác quá “cứng” của outfit.

• Phù hợp: Hẹn hò, cà phê chiều – ngọt ngào pha chút cá tính.

Áo len hồng + chân váy satin in họa tiết màu kem

Họa tiết tạo điểm nhấn, giúp tổng thể không bị đơn điệu hay nhàm chán.

• Phù hợp: Hẹn hò vintage, công việc nhẹ – tăng cảm giác lãng mạn.

Công thức mix đồ hồng phấn cho nàng công sở:

+ Áo tông hồng + quần/váy cạp cao → tôn dáng, kéo dài tỷ lệ cơ thể

+ Kết hợp hồng – trắng / hồng – đen → dịu dàng nhưng vẫn sang

+ Phụ kiện tối giản → giữ tinh thần nhẹ nhàng, thanh lịch cho outfit công sở

