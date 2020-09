Ai biết sớm thì da đẹp sớm: 5 chiêu skincare xịn mịn giúp chị em giảm thâm mụn từng ngày

Không được quên thoa kem chống nắng



Một trong những nguyên tắc skincare đầu tiên mà chị em nên nằm lòng nếu muốn thâm mụn được đẩy lùi chính là dùng kem chống nắng. Ngoài việc lựa chọn kem chống nắng hợp da thì bạn cũng cần thoa lại kem chống nắng sau 2-3 tiếng nữa. Đồng thời, tập trung bôi kem chống nắng dày hơn ở vùng da có thâm mụn.

Dùng sản phẩm chứa vitamin C

Nhiều nàng cũng biết, vitamin C là một chất chống oxy hoá giúp cải thiện các vấn đề về da như da lão hoá, da thiếu sức sống và có khả năng làm sáng da, mờ thâm mụn. Những sản phẩm chứa vitamin C được khuyên dùng trong chu trình skincare, và càng đóng vai trò then chốt với làn da cần điều trị thâm mụn. Ngoài serum vitamin C, bạn có thể dùng mặt nạ vitamin C cải thiện da nhiều vết thâm, da không đều màu.

Cấp ẩm cho da

Tuy không phải là bước điều trị trực tiếp giúp da hết thâm nhưng việc cấp ẩm cho da cũng quan trọng không kém. Vì một làn da khoẻ, đủ ẩm sẽ giúp vết thâm giảm nhanh hơn, các hắc sắc tố melanin cũng sẽ giảm bớt. Hội chị em theo đó có thể tăm tia đến những sản phẩm có khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm sâu với các thành phần như hyaluronic acid, ceramide, B5.

Không sử dụng mỹ phẩm chứa cồn, hương liệu

Với những làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn và gặp vấn đề về thâm, bạn cũng cần lưu ý tránh các món mỹ phẩm chứa cồn và hương liệu. Hãy kĩ lưỡng trong quá trình chọn lựa mỹ phẩm cho da, bạn sẽ thấy da được cải thiện đáng kể.

Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi nặn mụn

Nặn mụn không đúng cách là một bước dễ gây thâm nhất mà nhiều chị em đang mắc phải. Theo lời khuyên của bác sĩ, bạn cần rửa tay thật sạch bằng xà phòng hoặc tốt hơn nữa là sát khuẩn vùng da sắp nặn mụn để tránh trường hợp biến mụn thành ổ viêm. Nặn mụn đúng cách sẽ hạn chế thâm mụn cực tốt.

Nguồn: Tổng hợp