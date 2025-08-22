"Ác nữ" xứ Hàn giảm 14kg chỉ với thực đơn 3 món, bí quyết chống thèm ăn cực dễ

Go Min Si – nữ diễn viên sinh năm 1995 của màn ảnh Hàn Quốc vốn không còn xa lạ với khán giả châu Á và được gọi là "con cưng của Netflix". Từng gây ấn tượng qua Sweet Home, Youth of May cho đến loạt dự án điện ảnh đình đám, cô được yêu mến nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng lối diễn xuất tinh tế. Không chỉ là "gương mặt tiềm năng" của thế hệ mới, Go Min Si còn được coi là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng thanh mảnh chuẩn gu K-beauty.

Vẻ đẹp tinh khôi cùng vóc dáng thon thả giúp Go Min Si trở thành hình mẫu chuẩn mực của nhan sắc xứ Hàn.

Thế nhưng, để giữ được hình thể và đặc biệt là phục vụ cho các vai diễn nặng ký, nữ diễn viên từng chấp nhận bước vào hành trình giảm cân "nghiệt ngã". Cụ thể, t rong bộ phim The Witch: Part 1. The Subversion (2018) hợp tác cùng Kim Da Mi, Go Min Si từng phải tăng cân cấp tốc lên 58kg. Việc thay đổi cân nặng trong thời gian ngắn khiến ngoại hình nữ diễn viên gần như khác lạ, với gương mặt tròn trịa và đôi má phúng phính. Sau đó, cô tiếp tục chấp nhận thử thách khắc nghiệt, giảm cân xuống chỉ còn 44kg nhằm phù hợp với vai diễn trong series đình đám Sweet Home. Ngoài việc tập luyện chăm chỉ, thực đơn giúp Go Min Si giảm nhanh chóng 14kg bao gồm: 1 ly iced latte, 1 gói rong biển và 2 quả trứng luộc mỗi ngày .

Mỹ nhân này đã ép cân với thực đơn ăn kiêng "khắc nghiệt" để phục vụ vai diễn.

Go Min Si chia sẻ bí quyết giảm cân của mình trên kênh YouTube “117”.

Iced latte thực chất là cà phê pha cùng sữa. Caffeine trong cà phê giúp giảm cảm giác thèm ăn, tăng sự tỉnh táo, trong khi một chút sữa bổ sung canxi, protein và chất béo để "cầm hơi".

Trong thực đơn khắc nghiệt của mình, rong biển là một trong ba "nhân vật chính" giúp Go Min Si cầm cự qua ngày. Nhìn đơn giản là vậy, nhưng loại thực phẩm này lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng bất ngờ. Rong biển khô cung cấp iốt - khoáng chất quan trọng giúp tuyến giáp hoạt động bình thường, đồng thời chứa thêm canxi, magie, sắt và một lượng chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu.

Không chỉ vậy, rong biển còn có chất chống oxy hóa tự nhiên như fucoxanthin, có khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo, nhờ đó thường được ưa chuộng trong các chế độ ăn kiêng. Với khẩu phần nhỏ bé, rong biển mang lại lượng calo thấp nhưng lại "nạp" vào cơ thể một loạt vi chất thiết yếu.

Thực đơn ăn kiêng một ngày chỉ có rong biển khô, hai quả trứng và iced latte của Go Min Si.

Bên cạnh rong biển và ly latte, hai quả trứng luộc chính là "nguồn đạm" duy nhất mà Go Min Si nạp vào cơ thể trong suốt quá trình ép cân. Trứng vốn được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp protein hoàn chỉnh với đầy đủ axit amin thiết yếu giúp duy trì khối cơ, đồng thời hỗ trợ cơ thể hồi phục sau vận động.

Không chỉ có protein, trứng còn chứa vitamin D quan trọng cho sức khỏe xương, vitamin B12 tốt cho hệ thần kinh và quá trình tạo máu, cùng selen - một chất chống oxy hóa mạnh. Phần lòng đỏ cung cấp chất béo tốt và một lượng nhỏ choline, có lợi cho não bộ và trí nhớ.

Không ít chị em đã thử áp dụng công thức giảm cân của Go Min Si.

Go Min Si giảm cân thành công, vóc dáng mảnh mai hơn bao giờ hết, phù hợp hình tượng nhân vật nhờ thực đơn ăn kiêng này. Tuy nhiên, chính cô cũng thừa nhận rằng đây là một trải nghiệm "đau thương" khi cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí bị rụng tóc do thiếu dưỡng chất. Do đó, nữ diễn viên không khuyến khích mọi người ăn theo thực đơn này lâu dài.

Hiện tại, để hạn chế cơn thèm ăn, người đẹp sinh năm 1995 đã sử dụng sữa chua - món ăn rẻ bèo có thể mua ở bất kỳ đâu để vừa đỡ đói mà lại không bị béo. Ngoài ra, cô cũng uống protein shake hoặc ăn thanh ngũ cốc khi cơ thể cần thêm năng lượng.