8 sản phẩm hot nhất Olive Young vì khả năng hack da trắng, đến mức filter trở thành đồ thừa

Vào mùa hè, có lẽ các trai xinh gái đẹp đã bị cháy nắng ít nhiều và muốn nhanh chóng lấy lại làn da sáng mịn, đều màu. Thay vì tìm kiếm lung tung thì chỉ cần lướt qua Olive Young - chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, bạn sẽ thấy các sản phẩm làm trắng, làm sáng da luôn nằm trong top best-seller.

Từ serum vitamin C đến cotton pad dưỡng trắng, dưới đây là 8 items hot nhất đang được dân Hàn mê như điếu đổ và xếp hạng "must-have" trong chu trình skincare.

1. innisfree Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum: Serum quốc dân cho da "glow"

Không chỉ nổi tiếng nhờ mức giá dễ tiếp cận, em serum làm sáng nhà innisfree còn gây ấn tượng bởi công nghệ viên nang vàng độc quyền, kết hợp vitamin C và enzym trà xanh. Công thức này giúp làm sáng da, đồng thời hỗ trợ cải thiện kết cấu cho bề mặt da mịn màng hơn.

Kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh và không nhờn dính nên rất hợp dùng trước makeup để có lớp nền căng bóng, "glass skin" chuẩn Hàn. Đây chính là một trong những sản phẩm được đánh giá cao nhất của Innisfree tại Olive Young, xứng đáng có mặt trong routine làm trắng của bạn.

Nơi mua: Innisfree Official Store

2. Meditherapy Melajuran White Toning Film

Nếu serum hay kem dưỡng làm bạn thấy rườm rà thì miếng film dưỡng trắng siêu tiện lợi này chính là lựa chọn nên thửị. Mỗi gói gồm 5 miếng film mỏng nhẹ, chứa tinh chất glutathione, tranexamic acid, niacinamide và chiết xuất trắng da chuyên sâu. Khi đặt lên da, film sẽ tan chảy thành tinh chất trong suốt, thẩm thấu trực tiếp vào vùng da cần làm sáng.

Điểm cộng lớn nhất là tính tiện dụng với film nhỏ gọn, dễ mang theo, dùng như một liệu trình "booster" cho da xỉn màu, thâm nám hoặc sau khi đi nắng. Chỉ một lần dùng cũng đủ để bạn cảm nhận được da mềm mượt và sáng hơn, cực hợp cho những ai muốn thấy hiệu quả nhanh chóng mà không cần skincare quá nhiều bước.

Nơi mua: Meditherapy Official

3. Serum Green Tangerine Vita C Dark Spot Care

Em này được mệnh danh là serum "trị thâm quốc dân" nổi tiếng nhất Hàn, đã nhiều lần đứng top doanh thu tại Olive Young. Thành phần có tới 70% chiết xuất quýt xanh Jeju giàu vitamin C tự nhiên đi kèm niacinamide để hỗ trợ làm mờ thâm mụn.

Kết cấu lỏng của sản phẩm nhẹ như nước, thấm siêu nhanh và không gây nặng mặt. Sau một thời gian sử dụng, da trắng sáng và đều màu hơn rõ rệt. Không chỉ dưỡng trắng, em này còn cải thiện cả độ đàn hồi, chị em đã dùng là mê không lối thoát.

Nơi mua: CLIO Official Store

4. Numbuzin No.5 Glutathione C Pill Mask

Không phải serum hay kem dưỡng, Numbuzin "chơi lớn" với dòng mặt nạ viên nén cực kỳ mới lạ. Mỗi viên nhỏ chứa glutathione, vitamin C và niacinamide - bộ 3 hoạt chất làm sáng da kinh điển. Khi thêm nước hoặc essence đi kèm, viên nén sẽ nở thành miếng mask siêu mỏng, ôm khít gương mặt để chăm sóc làn da.

Điểm đặc biệt nhất của dòng mask này là hiệu quả nhanh, chỉ cần đắp 10 -15 phút đã thấy da "frash" hẳn, đều màu và căng bóng hơn. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cần "cấp cứu" da xỉn màu hoặc trước sự kiện quan trọng. Không khó hiểu khi em mask viên nén này đang viral tại Hàn và trở thành best-seller mới của Numbuzin tại Olive Young.

Nơi mua: numbuzin Official Store

5. Arencia Holy Hyssop

Arencia là thương hiệu mới nổi nhưng cực hot trên các trang chuyên review về sản phẩm skincare Hàn. Sản phẩm lấy chiết xuất húng quế thánh làm thành phần chủ đạo, kết hợp cùng vitamin A, C, E và niacinamide để hỗ trợ làm da sáng đều, mịn mướt, khỏe mạnh.

Về texture, em này có dạng gel trong veo, khi apply lên da sẽ thấm nhanh, để lại cảm giác mát lạnh dễ chịu. Bạn có thể dùng như serum thường ngày hoặc thậm chí dùng dày như mặt nạ ngủ dạng gel để tăng hiệu quả dưỡng ẩm.

Nơi mua: Arencia

6. Abib Glutathiosome Dark Spot Pad Vita Touch

Abib vốn đã nổi tiếng với dòng cotton pad skincare và phiên bản này chính là lựa chọn hàng đầu cho team da xỉn màu. Với glutathione, vitamin C và kết cấu cotton mềm mỏng, sản phẩm giúp làn da sáng đều màu hơn chỉ sau vài lần sử dụng. Bạn có thể dùng sau bước rửa mặt để lau nhẹ toàn mặt hoặc đắp vùng tối màu (gò má, cằm, trán) để thấy hiệu quả rõ rệt. Nhìn chung, em này cực hợp cho những ai muốn vừa dưỡng trắng vừa tiết kiệm thời gian skincare.

Nơi mua: Abib Official Store

7. Primera Vitatinol Serum

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm vừa dưỡng trắng, vừa chống lão hóa thì em này là ứng cử viên sáng giá. Primera đã khéo léo kết hợp vitamin C và retinol, cùng với công nghệ liposome giúp hoạt chất thẩm thấu sâu hơn mà vẫn dịu nhẹ. Kết cấu serum dạng lotion mỏng nhẹ, không gây châm chích mạnh như nhiều sản phẩm retinol khác. Dùng lâu dài bạn sẽ thấy da vừa sáng đều màu, vừa căng bóng, giảm nếp nhăn mảnh, đúng kiểu "all-in-one" mà ai cũng mê.

Nơi mua: Keautiful

8. CELIMAX Pore + Dark Spot Brightening Pad

Được dân Hàn gọi là "pad lười nhưng xịn", Celimax chọn công thức kết hợp tranexamic acid, niacinamide và chiết xuất thực vật độc quyền để làm đều màu và sáng da nhanh chóng.

Điểm cộng là miếng pad siêu mỏng, mềm và ôm mặt tốt, có thể dùng để lau nhẹ hoặc đắp mặt. Chỉ cần 5 phút, da đã đủ ẩm và sáng hơn hẳn. Đây cũng là sản phẩm được nhiều cô nàng Hàn dùng sau những đêm thức khuya để "hồi sinh" làn da ngay tức thì.

Nơi mua: Song Of Skin

Nguồn: beauty321