8 minh chứng cho thấy: Phụ nữ có thể trẻ ra 5 tuổi chỉ nhờ chọn đúng cách ăn mặc

Có một sự thật thú vị trong thời trang: bạn không cần phẫu thuật thẩm mỹ, không cần giảm cân cấp tốc, cũng không cần thay đổi gương mặt - chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, bạn đã có thể "hack tuổi" ngoạn mục. Những hình ảnh trước và sau dưới đây là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cùng một người phụ nữ, cùng vóc dáng ấy, nhưng khi biết lựa chọn phom dáng, màu sắc và cách phối đồ phù hợp, diện mạo lập tức trẻ trung, thanh thoát và hiện đại hơn ít nhất 5 tuổi.

Ở phiên bản "trước", người phụ nữ mặc sơ mi oversized kẻ sọc kết hợp quần jean ống rộng thô cứng. Tổng thể rộng thùng thình khiến cơ thể bị "nuốt dáng", trông nặng nề và thiếu điểm nhấn. Trong khi đó, ở phiên bản "sau", vẫn là sơ mi mix layer bên ngoài áo thun và quần suông tối màu, tạo nên hiệu ứng layering mềm mại. Phom quần rủ thẳng giúp cơ thể cao và thanh hơn, còn cách mở cúc nhẹ tôn vòng eo. Chỉ một thay đổi nhỏ về cách phối, hình ảnh đã tinh tế và trẻ trung hơn hẳn.

Ở ảnh "trước", áo cổ lọ tối màu và quần skinny khiến tổng thể khá cứng và thiếu sức sống. Phom quần bó sát làm lộ khuyết điểm và khiến cơ thể trông ngắn lại. Ngược lại, ở ảnh "sau", chiếc blouse trắng tay phồng phối cùng quần jean ống loe cạp cao đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Cạp cao giúp kéo dài đôi chân, ống loe tạo đường cong mềm mại. Chất liệu sáng màu và chi tiết tay áo tạo cảm giác trẻ trung, thanh lịch hơn nhiều.

Chiếc áo thun raglan cùng quần jean xám ống rộng trong ảnh "trước" mang lại vẻ ngoài thoải mái nhưng khá nhạt nhòa. Phom quần lưng thấp và giày thể thao bản to làm cơ thể trông nặng nề. Ở ảnh "sau", người phụ nữ chọn váy đen ôm nhẹ, có đường xẻ tinh tế ở chân. Đường cắt gọn gàng ôm vừa phải giúp tôn lên đường cong tự nhiên mà không hề phô trương. Chỉ cần thay đổi phom dáng từ rộng sang vừa vặn, diện mạo đã trở nên sắc sảo và trẻ trung hơn rõ rệt.

Trước đó, cardigan xám phối quần jean lửng cùng tất cao cổ tạo cảm giác rời rạc, thiếu cân đối. Tỷ lệ thân trên - thân dưới không được phân chia rõ ràng khiến cơ thể như bị chia khúc. Ở phiên bản "sau", vẫn là cardigan xám nhưng được phối với váy trắng dài xòe nhẹ. Sự tương phản giữa xám và trắng tạo nên vẻ tinh khôi, còn phom váy chữ A giúp kéo dài tổng thể. Đôi giày sáng màu và phụ kiện tối giản càng làm diện mạo thêm thanh lịch, trẻ trung.

Ảnh "trước" cho thấy một chiếc trench coat tối màu phủ kín cơ thể, kết hợp váy dài và giày thể thao - tổng thể nặng nề, thiếu điểm nhấn. Ở ảnh "sau", áo blouse xanh nhạt phối cùng chân váy xếp nếp tối màu tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Phần eo được nhấn nhẹ giúp cơ thể có đường cong rõ ràng hơn. Tông màu sáng ở thân trên giúp gương mặt tươi tắn, trẻ hơn thấy rõ.

Chiếc áo kẻ ngang rộng và quần đen thùng thình trong ảnh "trước" khiến người mặc trông to và thiếu sức sống. Sang ảnh "sau", sự kết hợp giữa áo cardigan mỏng, váy voan dài và chi tiết nơ nhỏ nơi ngực mang lại vẻ mềm mại, dịu dàng. Phom váy xòe nhẹ giúp thân hình cân đối, còn chất liệu bay bổng tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung hơn hẳn.

Ở phiên bản "trước", áo thun đen và quần suông tối màu khá đơn điệu, không tôn dáng. Khi chuyển sang bộ suit màu be nhạt có thắt lưng nhấn eo, tổng thể lập tức trở nên chỉn chu và sang trọng. Phom quần ống rộng vừa phải giúp kéo dài chân, phần vai áo cấu trúc tạo thần thái tự tin. Đây là minh chứng rõ ràng rằng cấu trúc và tỷ lệ quyết định tuổi tác thị giác.

Ảnh cuối cùng cho thấy sự thay đổi rõ rệt nhất. Trang phục đen toàn bộ ở ảnh "trước" khiến người mặc trông cứng và già hơn. Sang ảnh "sau", bộ tweed sáng màu, chân váy ngắn vừa phải và giày cao gót mảnh tạo hiệu ứng thanh lịch, hiện đại. Màu sắc sáng, phom dáng gọn gàng và phụ kiện tinh tế giúp tổng thể trẻ trung hơn ít nhất vài tuổi.

Qua những ví dụ trên, có thể thấy rằng "hack tuổi" không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở việc hiểu cơ thể mình và chọn đúng phom dáng, tỷ lệ và màu sắc. Khi trang phục vừa vặn, có cấu trúc và tạo được điểm nhấn hợp lý, gương mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, vóc dáng thanh thoát hơn. Phụ nữ không cần thay đổi bản thân quá nhiều - chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, bạn đã có thể trẻ ra 5 tuổi một cách tự nhiên và đầy tinh tế.