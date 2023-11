8 kem chống nắng Hàn Quốc được chuyên gia đánh giá cao: Nhiều tên nghe lạ hoắc nhưng đảm bảo dùng là mê

1. Thank You Farmer Sun Project Water SPF 50+ PA+++

Thank You Farmer Sun Project là loại kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm có công dụng bảo vệ da hiệu quả dưới ánh nắng mặt trời, đồng thời mang đến sự khỏe mạnh, mềm mượt cho làn da. Bảng thành phần vô cùng lành tính của sản phẩm có thể kể đến đó là: chiết xuất rễ cây lô hội, nghệ tây, dầu hạt hướng dương, dầu óc chó, axit amin, vitamin E và A... Em này có kết cấu mỏng dễ thấm vào da, không nâng tông và lên màu tự nhiên. Do vậy, nếu nàng sợ hiện tượng trắng bệt trên da thì cứ yên tâm sử dụng Thank You Farmer Sun Project Water SPF 50+ PA+++, chắc chắn sản phẩm sẽ khiến nàng hài lòng.

2. innisfree Daily UV Defense SPF 36

Không ngoa khi nói rằng, innisfree Daily UV Defense SPF 36 là một trong những dòng kem chống nắng đỉnh nhất và đình đám nhất của nhà innisfree. Thành phần chính của em này là cây trà xanh có tính làm sạch rất cao giúp bảo vệ da khỏi tác hại bên ngoài và duy trì tình trạng da khỏe mạnh, tươi mới. Sản phẩm phù hợp nhất cho làn da khô và nhạy cảm. Em này có số chống nắng không quá cao nên thích hợp nhất với mùa thu đông hoặc với những người đi học, đi làm ở môi trường không phải tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng.

3. Beauty Of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotic SPF 50+ PA++++

Dòng kem chống nắng này có vẻ xa lạ ở Việt Nam nhưng lại rất nổi tiếng tại quê nhà và được các tín đồ làm đẹp xứ Hàn yêu thích. Đây là dòng kem chống nắng hóa học với khả năng chống nắng toàn diện, từ tia UVA/UVB đến các tác nhân xấu và ô nhiêm từ môi trường. Theo chia sẻ từ phía nhãn hàng, chỉ số chống nắng SPF 50+ và PA++++ của sản phẩm đã được kiểm chứng và đánh giá nghiêm ngặt bởi 2 phòng lab uy tín của Hàn và Tây Ban Nha. Sản phẩm được khuyên dùng với mọi loại da, đặc biệt nhất là các nàng da nhạy cảm.

4. Neogen Dermalogy Day-Light Protection Sunscreen SPF50+/PA+++

Packaging của tuýp kem chống nắng này gây ấn tượng với gam màu xanh vô cùng nổi bật. Đây chính là dụng ý sâu xa của nhãn hàng Neogen Dermalogy về sản phẩm kem chống nắng này. Đó là hiệu quả ngăn ngừa ánh sáng xanh cực kỳ tốt mà em nó có thể mang lại cho người dùng. Kết cấu của sản phẩm dạng lỏng, siêu mỏng siêu nhẹ và siêu thấm trên da. Trong quá trình sử dụng, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu vì sự bí bách hay gây kích ứng trên da.

5. Dr. Jart+ Every Sun Day Moisturizing Sun SPF50+/PA++++

Đây là sản phẩm kem chống nắng nổi bật nhất của thương hiệu Dr.Jart+ đình đám xứ Kim Chi. Sản phẩm được khuyến khích dành riêng cho nàng có làn da khô. Bởi vậy thành phần bên trong chứa rất nhiều dưỡng chất giúp bổ sung độ ẩm, duy trì sự mềm mại cho làn da. Kết cấu em này là dạng sữa, mỏng nhẹ, không dầu, dễ tán đều và thẩm thấu vào da một cách nhanh chóng. Lớp finish khi lên da có bộ căng bóng nhẹ, giúp khuôn mặt trở nên tràn đầy sức sống hơn.

6. Dr.G Green Mild Up Sun Essence SPF50+ PA++++

Sản phẩm này được các chuyên gia đánh giá rất cao nhờ bảng thành phần chống nắng tiên tiến có thể bảo vệ da khỏi 6 tác nhân xấu từ môi trường lần lượt là: tia UVA, UVB, tia hồng ngoại, kích ứng, ánh sáng xanh, bụi mịn. Bên cạnh đó, nó còn có hiệu quả thực sự trong việc ngăn ngừa lão hóa da.

7. Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream

Nếu đang muốn tìm một em em chống nắng vật lí nâng tone thì đây là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ như kem dưỡng, thẩm thấu nhanh, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay da khô thiếu sức sống. Bạn cũng có thể sử dụng em nó như một loại kem lót trước khi trang điểm mà không lo da xuống màu.

8. Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF50+

Kem chống nắng hóa học Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF50+ ghi điểm nhờ thành phần chứa đến 8 loại HA giúp cấp nước sâu ở từng tế bào cho da ẩm mượt. Bên cạnh đó, bảng thành phần còn chứa Niacinamide, ceramide và chiết xuất rau má, diếp cá đảm nhiệm vai trò chống lão hóa, làm dịu và bảo vệ da cực tốt. Các nàng cứ thử mua sử dụng, chắc chắn sẽ mê mệt lớp finish mịn màng glowy chuẩn Hàn mà sản phẩm mang tới.