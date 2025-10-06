7 toner pad Hàn gây "địa chấn" toàn cầu: Hồi sinh da xấu trong một phút, Vogue Singapore cạn từ để khen!

Ai bảo toner chỉ là chai nước loãng vô thưởng vô phạt? Khi toner pad xuất hiện, định nghĩa skincare đã thay đổi hoàn toàn. Đây là miếng bông cotton được thấm sẵn tinh chất, vừa lau sạch bụi bẩn, cân bằng pH, vừa có thể đắp lên da như mặt nạ cấp tốc. Không ngoa khi nói rằng, toner pad trở thành “hiện tượng toàn cầu” khiến chị em săn lùng ráo riết. Cùng điểm danh 7 cái tên đình đám nhất, được chuyên gia và tín đồ làm đẹp khen tới tấp.

1. Mediheal PDRN Lifting Pad

Dành cho làn da có dấu hiệu lão hóa, Mediheal đưa PDRN – hoạt chất chiết xuất từ da cá hồi đang cực hot vào toner pad. Bên trong công thức của sản phẩm còn có retinol và collagen phân tử thấp, giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn li ti. Miếng pad mỏng ôm sát da, dễ dùng như mặt nạ mini mỗi tối. Đây chính là “vũ khí chống già” được hội chị em U30-U40 ca ngợi hết lời.

2. Abib Heartleaf Essence Pad

Abib vốn nổi tiếng với diếp cá và ở phiên bản pad này, hãng “chơi lớn” với thiết kế 2 mặt: một mặt gạc tẩy tế bào chết, một mặt cotton thấm tinh chất để làm dịu. Thành phần 100% heartleaf extract giúp kháng viêm, giảm mụn đỏ. Nàng nên dùng 2 lần/ngày, da vừa sạch vừa mướt, lại chuẩn bị nền cực tốt trước khi makeup.

3. Needly Daily Toner Pad

Sinh ra cho da nhạy cảm, Needly Daily có công thức BHA và PHA siêu dịu nhẹ, đi kèm hyaluronic acid và nước ngải cứu để cấp ẩm, làm dịu. Miếng pad mềm, không xước da, thích hợp lau mỗi sáng và tối để làm sạch sâu. Điểm cộng là không gây châm chích, nên được khen ngợi như một lựa chọn “an toàn tuyệt đối” cho da dễ kích ứng.

4. Mediheal Madecassoside Blemish Pad

Thêm một cái tên từ Mediheal dành cho da mụn, sần sùi được tạp chí Vogue khen không ngừng. Công thức CalmingTox với liposome giúp hoạt chất thẩm thấu tốt hơn, chứa madecassoside và rau má để thúc đẩy tái tạo, làm lành vết thương. Nhiều người dùng lâu dài nhận xét thâm mụn mờ hẳn, bề mặt da đều màu và sáng khỏe hơn.

5. Anua Heartleaf 77% Clear Pad

Sản phẩm best-seller của Anua – thương hiệu đang gây bão trên TikTok. Với 77% chiết xuất diếp cá kết hợp lá thông đỏ, pad giúp giảm sưng viêm, điều tiết bã nhờn và se khít lỗ chân lông. Thiết kế 2 mặt: nhám để tẩy da chết, mịn để cấp ẩm, khiến em này được đánh giá là “đa năng trong một hộp”.

6. Laneige Cream Skin Quick Skin Pack

Laneige mang đến trải nghiệm “nước thần” với nước lá trà trắng và vitamin E, vốn là thành phần của dòng Cream Skin Refiner đình đám. Miếng pad làm từ sợi tencel, có thể đắp ở vùng da khô trong 2 phút là thấy căng mọng, ẩm mượt ngay. Đây là cứu tinh cho những ai có làn da khô nứt, cần cấp ẩm tức thì.

7. Jung Beauty Pure Calming Pad with Cica Leaf

Khác biệt hoàn toàn, Jung Beauty tạo ra pad khô ba lớp, cho phép người dùng thấm tinh chất mình thích. Đặc biệt bên trong mỗi miếng pad có lá rau má khô, giúp làm dịu, giảm đỏ và chống viêm tự nhiên. Sản phẩm này phù hợp cho những ai thích thử nghiệm công thức riêng, nhưng vẫn muốn sự tiện lợi của pad.

Theo: Vogue Singapore