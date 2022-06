7 tác dụng kỳ diệu của quả vải đối với sắc đẹp

Quả vải là loại cây mọc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới với các chùm quả trĩu trịt và mùa vải diễn ra khá ngắn. Cây vải thường trổ những bông hoa xinh đẹp vào mùa xuân và đến hè thì cho ra những quả vải thơm ngon, ngọt mát.

Quả vải rất giàu dưỡng chất và có vô số tác dụng đối với làn da, mái tóc cũng như cải thiện sức khỏe của bạn. Còn hương vị của vải thì thơm ngon tới mức bạn không thể cưỡng nổi.

Quả vải được coi là trái cây quý của người phương Đông. (ảnh: Tuấn Anh)

Quả vải mang giá trị dinh dưỡng cao, rất giàu vitamin C, chứa khoảng 71,5 mg/100 gram. Vải cũng là nguồn cung cấp đồng và phốt pho. Trái vải còn rất độc đáo bởi chứa polyphenol oligonol, hợp chất mang đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Vải có nhiều nước, có tác dụng dưỡng ẩm làn da, giúp cho làn da căng mọng rạng rỡ. Theo tờ Thời báo Ấn Độ (Times of India), vải là loại trái cây được giới vương tôn quý tộc yêu chuộng và trái vải có nguồn gốc từ Việt Nam cách đây hàng ngàn năm mang lại những lợi ích rất tuyệt vời cho sắc đẹp.

Vải giàu vitamin C, sắt, đồng, có công dụng chống lão hóa

7 lợi ích làm đẹp của quả vải

1. Vải ngăn ngừa lão hóa, cho làn da căng mọng

Vải có tác dụng rất kỳ diệu đối với làn da của chúng ta. Khi bạn có làn da khô hay các nếp nhăn xấu xí, loại trái cây này sẽ là giải pháp để trẻ hóa làn da.

Theo thời gian, làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Mẹo làm đẹp với trái vải có thể giúp làn da của bạn trở nên căng mọng.

Mặt nạ vải dưỡng da mặt và cổ

Nguyên liệu bạn cần là:

- 4-5 trái vải, bỏ hạt và vỏ, tách cùi

- 1/4 quả chuối chín

Vải là "thần dược" của nhan sắc

Cách làm:

- Nghiền vải và chuối. Trộn đều cho tới khi hỗn hợp mềm nhuyễn mịn.

- Nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên mặt và lên cổ. Xoa đều theo vòng tròn.

- Để mặt nạ trong vòng 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Lý giải: Càng ngày theo thời gian, cơ thể bạn sản sinh ra thêm càng nhiều gốc tự do. Những gốc tự do này tàn phá làn da của bạn và gây ra nếp nhăn. Vải giàu chất chống oxy hóa có thể trung hòa các gốc tự do này và ngăn ngừa lão hóa cho da.

2. Vải làm mờ vết thâm nám

Đối với những ai mơ ước sở hữu một làn da không tỳ vết, những vết thâm nám quả là rắc rối không nhỏ. Dùng nước ép vải có thể giúp làm mờ vết thâm nám, trả lại cho bạn làn da mịn màng không tì vết.

Mặt nạ vải làm mờ thâm nám

Nguyên liệu:

- 4-5 quả vải bóc vỏ và tách hột lấy cùi.

- 2-3 miếng bông trang điểm

Cách làm:

- Nghiền nát hỗn hợp vải

- Nhúng miếng bông trang điểm vào hỗn hợp và thoa đều lên mặt, đặc biệt ở những chỗ da thâm nám.

- Để trong vòng 15 phút, rồi sau lạch bằng khăn mặt nhúng nước.

Lý giải: Các vết thâm nám trên mặt chủ yếu là dấu hiệu tăng sắc tố trên da. Vải vốn rất giàu vitamin C, có công dụng làm mờ vết thâm nám.

3. Vải chữa cháy nắng

Phơi nắng quá nhiều có thể khiến da bị mẩn đỏ và nổi mụn nước. Những vết bỏng nắng có thể khiến bạn đau rát, ngứa ngáy. Do vải giàu vitamin E nên giúp làm dịu lại làn da cháy nắng của bạn.

Công thức chữa cháy nắng với trái vải

Nguyên liệu:

- 3-4 cùi quả vải

- 1 viên nang vitamin E

Cách làm:

- Ép lấy nước từ cùi vải. Đầu tiên, nghiền nát cùi vải, rồi cho hỗn hợp qua rây để lấy nước ép.

- Bóc viên nang vitamin E cho vào, trộn đều lên.

- Bôi lên vùng da bị cháy nắng, 30 phút sau rửa lại sạch da bằng nước.

Lý giải: Vải hiệu quả cao trong việc chống cháy nắng nhờ hàm lượng vitamin C cao. Hỗn hợp vitamin C và vitamin E có công dụng điều trị tác động của ánh nắng mặt trời lên làn da.

4. Mẹo giúp tóc nhanh mọc nhờ trái vải

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rụng tóc như stress hay ô nhiễm môi trường. Vải có thể là giải pháp cho bạn.

Công thức:

- 7-8 trái vải, lấy nước ép

- 2 thìa gel lô hội

Cách làm:

- Trộn đều nước ép vải và lô hội.

- Massage đều hỗn hợp trên da đầu.

- 60 phút sau gội đầu lại nhẹ nhàng bằng dầu gội

Lý giải: Tóc của bạn sẽ nhanh mọc khi được nuôi dưỡng đúng cách. Các peptide đồng giúp chân tóc chắc khỏe, giảm gẫy rụng tóc. Do vải là nguồn cung tuyệt vời đồng, nó giúp thúc đẩy nang chân tóc phát triển và giúp bạn nhanh mọc tóc.

5. Công thức giúp suối tóc óng ả, suôn mượt

Nếu mái tóc của bạn đang mất đi vẻ suôn mượt óng ả do thời tiết khắc nghiệt, hãy dùng công thức sau với vải để thay thế dầu xả cho tóc.

Nguyên liệu:

- Cùi vải của 8-10 quả

Cách làm:

- Nghiền nhuyễn 10 cùi vải và cho hỗn hợp này lên tóc

- 15 phút sau gội đầu lại nhẹ nhàng với nước sạch, mái tóc của bạn sẽ trở nên suôn mượt và óng ả không ngờ.

Lý giải: vải giàu vitamin C, nên giúp cho tóc bóng mượt hơn. Ngoài ra, lượng đồng và tóc có trong vải cũng giúp cho tóc bền màu, giải pháp để chống bạc tóc.

6. Quả vải hỗ trợ giảm cân

Là trái cây có hàm lượng calories thấp, vải có thể coi như "thần dược" giảm cân.

Vải là loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân bởi trong 100 gram vải chỉ chứa có 66 calories. Vải cũng chứa rất nhiều nước, giàu chất xơ, và hàm lượng chất béo gần như không có. Vì vậy, đây là thực phẩm lý tưởng để giảm cân.

7. Vải góp phần chống viêm, tốt cho người vận động mạnh

Hãy thêm những trái vải tươi ngon vào chế độ ăn hàng ngày của bạn, bởi vải có thể góp phần chống viêm và chữa lành các mô tổn thương do nhiều yếu tố, trong đó có cả các mô cơ tổn thương do tập thể dục quá sức.