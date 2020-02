Để đẩy mờ vết thâm nám thì đây chính là 8 loại serum giá từ 210.000 VNĐ cho chị em

1. The Ordinary Alpha Arbutin 2% + HA Serum (giá khoảng 210.000VNĐ)

Với giá thành hơn 200k, "bé" serum của The Ordinary chính là chìa khóa cứu nguy ví tiền của các nàng. Nếu bạn đang truy lùng serum làm sáng và đều màu da, lại lành tính, không quên giữ nước, giúp da căng mọng thì "chân ái" đây rồi nhé. Công thức chứa 2% alpha arbutin - một chất làm sáng da mạnh mẽ kết hợp với hyaluronic acid giữ cho da mềm mại, mọng nước.

2. Tata Harper Concentrated Brightening Serum (giá khoảng 5,5 triệu)

Sản phẩm đắt xắt ra miếng nổi tiếng với công dụng đến giọt cuối cùng bởi thành phần 100% nguyên chất từ thiên nhiên phù hợp với mọi làn da, đảm bảo hiệu quả với làn da nhạy cảm, đỏng đảnh nhất. Tata Haper là sản phẩm gần như không thể thiếu với các cô nàng yêu thích skincare lành tính từ thiên nhiên, khiến đốm đem mờ đi rõ rệt, nuôi dưỡng làn da căng bóng, tỏa sáng từ bên trong.

3. SkinCeuticals C E Ferulic (giá khoảng 3,8 triệu VNĐ)

List serum dưỡng trắng sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu serum của SkinCeuticals. Từ lúc xuất hiện đến nay, đã không thể đo đếm được lời khen của các nàng nếu đã sử dụng "em ấy". Sự pha trộn kỳ diệu của vitamin C và E, cộng với axit ferulic làm da bạn "lột xác", rạng rỡ, không thể hoàn hảo hơn. Chẳng thế mà, đây chính là loại serum vitamin C thần thánh luôn nằm trong danh sách những món seurm nhất thiết phải thử 1 lần trong đời.

4. Caudalíe Vinoperfect Radiance Serum (giá khoảng 1,8 triệu VNĐ)

Bí mật của loại serum yêu thích này là thành phần độc đáo - viniferine, có nguồn gốc từ nhựa cây nho và đã được chứng minh lâm sàng có hiệu quả làm sáng da gấp 62 lần so với vitamin C. Bên cạnh đó còn bổ sung các chất như vitamin E giúp trị nám, giảm thâm và glycerin, squalane giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, chống lão hóa. Đây chính là một trong những lọ serum được yêu thích nhất của các tín đồ skincare ở Mỹ, một lựa chọn "chất hơn nước cất" đúng không nào?

5. Dr. Dennis Gross Skincare C+ Collagen Brighten & Firm Vitamin C Serum (giá khoảng 1,8 triệu VNĐ)

Bạn đang săn lùng sản phẩm dưỡng trắng, làm sáng, săn chắc và chống lão hóa thì "bé" serum này sẽ đáp ứng được tất cả. Sản phẩm của tiến sĩ Dennis Gross đã tạo nên cơn sốt không hề nhỏ chút nào bởi công dụng thần kỳ giúp sản sinh collagen, mờ đốm thâm và chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời với vitamin C. Điều mà khiến các cô nàng đã dùng "em ấy" thì không muốn chuyển sang loại serum nào khác do công thức điều chế an toàn không chứa bất kỳ khoáng chất hoặc kim loại nặng gây hại nào, vì vậy bạn có thể vô cùng an tâm khi sử dụng nó mỗi ngày.

6. Ole Henriksen Truth Serum (giá khoảng 500.000 VNĐ)

Ole Henriksen là một trong những thương hiệu dẫn đầu mở ra sự phát triển các sản phẩm chăm sóc da có chứa vitamin C. Sản phẩm Truth Serum của hãng đã từng gây sốt trong một thời gian dài và được rất nhiều beauty blogger cũng như các tín đồ làm đẹp phát cuồng vì hiệu quả vô cùng tốt. Điều mà mọi người vô cùng ưa chuộng lọ serum vì khả năng thẩm thấu nhanh hơn, khiến da rạng rỡ và mọng nước ngay tức thì và sử dụng về lâu dài sẽ mang đến làn da bóng khỏe, mịn màng.

7. Chantecaille Blanc Gardenia Brightening Essence (giá khoảng 4,3 triệu VNĐ)

Tinh chất từ thảo dược của Chantecaille kết hợp tế bào gốc thực vật và chiết xuất thực vật để làm sáng và đều màu da. Các thành phần như cà phê xanh (tách caffeine) nhẹ nhàng tẩy da chết trong khi chiết xuất hoa súng làm dịu và chữa lành tổn thương, mờ thâm tạo nên một sản phẩm không gây khó chịu, kích ứng mà còn mang lại kết quả tuyệt vời.

8. Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum (giá khoảng 380.000 VNĐ)

Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum chính là loại serum từng tạo nên cơn sốt không nhỏ ở các nước châu Á. Cái tên nói lên tất cả , đúng như tên gọi, ngôi sao tạo nên phép màu chính là vitamin C tinh khiết , giảm thâm, sáng da hiệu quả, vừa kết hợp làm đều màu da vừa cải thiện độ săn chắc. Thành phần từ thiên nhiên chiết xuất rau má và quả yuzu giúp da kháng khuẩn, căng bóng, đủ ẩm, đặc biệt làm mờ thâm ngay trong tuần đầu tiên.

