Trong xã hội hiện đại, guồng quay công việc và áp lực cuộc sống khiến nhiều bố mẹ luôn ở trong trạng thái bận rộn, ít có thời gian dành trọn vẹn cho con. Điều này vô tình dẫn đến những hệ lụy mà đôi khi chính cha mẹ không ngờ tới: họ trở thành người “tạo ra” những thói quen xấu cho con mình.

Ví dụ, để con ngồi yên và không quấy rầy, bố mẹ dễ chiều theo bằng cách cho con điện thoại, iPad hay mở tivi cả ngày. Lâu dần, trẻ hình thành thói quen lệ thuộc vào thiết bị điện tử, giảm khả năng vận động và sáng tạo. Bận rộn cũng khiến cha mẹ thường bỏ qua giờ giấc sinh hoạt của trẻ, để con ngủ muộn, ăn uống qua loa, thiên về đồ ăn nhanh cho tiện lợi.

Thậm chí, vì không có thời gian trò chuyện, nhiều bố mẹ chọn cách làm thay mọi việc, khiến con thụ động, thiếu kỹ năng tự lập. Về lâu dài, những thói quen tưởng chừng nhỏ bé ấy có thể “ăn mòn” sự tự tin, giảm khả năng tư duy và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lẫn trí tuệ của trẻ. Thực tế, cha mẹ nào cũng yêu con, nhưng sự bận bịu khiến họ lơ là việc định hướng và xây dựng thói quen lành mạnh.

Do đó, điều quan trọng là mỗi gia đình cần cân bằng lại, dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian chất lượng bên con: cùng đọc sách, cùng vận động, cùng trò chuyện. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy sẽ giúp trẻ hình thành nếp sống tích cực, nuôi dưỡng nhân cách và trí tuệ một cách bền vững.

Dưới đây là bài viết về 6 thói quen xấu “đánh cắp” IQ của trẻ mà bố mẹ cần đặc biệt lưu ý.

6 thói quen xấu "ăn mòn" IQ của trẻ

Trí tuệ của trẻ không chỉ phụ thuộc vào gen mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường sống, thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nhiều hành vi tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm “ăn mòn” khả năng tư duy, tập trung và sáng tạo của trẻ. Dưới đây là 6 thói quen xấu phổ biến.

1. Lạm dụng thiết bị điện tử

Trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng, tivi dễ bị giảm khả năng tập trung, chậm phát triển ngôn ngữ và hạn chế trí tưởng tượng.

2. Thiếu ngủ hoặc ngủ muộn

Giấc ngủ là thời điểm não bộ phục hồi và ghi nhớ thông tin. Ngủ không đủ giấc lâu dài khiến trẻ mệt mỏi, khó tiếp thu và dễ cáu gắt.

3. Ăn uống thiếu khoa học

Thói quen ăn nhiều đồ ngọt, đồ ăn nhanh, thiếu rau xanh và protein ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của não, khiến trẻ khó duy trì sự minh mẫn.

4. Ít vận động, ngại hoạt động ngoài trời

Thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn kích thích não tiết ra hormone giúp trẻ vui vẻ, sáng tạo. Ngồi lì trong nhà sẽ hạn chế khả năng học hỏi và khám phá.

5. Thụ động, được “bao bọc” quá mức

Khi bố mẹ làm hộ quá nhiều, trẻ sẽ thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, giảm tính độc lập và sự linh hoạt trong tư duy.

6. Thiếu đọc sách và giao tiếp

Nếu trẻ không được khuyến khích đọc sách, trò chuyện, đặt câu hỏi, vốn từ và khả năng ngôn ngữ sẽ nghèo nàn, kéo theo việc học tập kém hiệu quả.

Để nuôi dưỡng trí tuệ, hãy cho trẻ một môi trường sống cân bằng: hạn chế thiết bị điện tử, đảm bảo giấc ngủ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, khuyến khích vận động, để con tự trải nghiệm và duy trì thói quen đọc sách, trò chuyện hằng ngày.