Dấu hiệu của 1 đứa trẻ đang thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình

Có những bạn nhỏ khi sinh ra đã không may mắn được sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương như bao đứa trẻ khác. Có em lớn lên trong cảnh cha mẹ ly hôn, tình cảm bị chia cắt; có em thiếu đi vòng tay của mẹ hoặc sự chở che của cha; cũng có em ở trong một gia đình mà bố mẹ mải mê mưu sinh, không còn nhiều thời gian dành cho con.

Những hoàn cảnh đặc biệt ấy khiến trái tim non nớt của trẻ dễ cảm thấy trống vắng, lạc lõng và thiệt thòi. Trẻ thiếu thốn tình yêu thương thường nhạy cảm, dễ tổn thương, có thể thu mình, ít chia sẻ hoặc ngược lại, tìm kiếm sự chú ý một cách cực đoan.

Khi không được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm ấm áp, bé có thể lớn lên với cảm giác tự ti, luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, kỹ năng xã hội và thậm chí cả tương lai của con.

Tuy nhiên, tình yêu thương chưa bao giờ là muộn. Chỉ cần một bàn tay nắm lấy, một vòng tay ôm chặt, một lời động viên đúng lúc… cũng có thể xoa dịu những vết thương trong tâm hồn trẻ. Bố mẹ, ông bà hay bất kỳ người thân nào cũng đều có thể trở thành điểm tựa, bù đắp phần nào những khoảng trống ấy.

Bởi lẽ, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong yêu thương, được lớn lên trong sự quan tâm và thấu hiểu, đó chính là nền tảng để chúng trở thành những con người hạnh phúc và tự tin trong tương lai.

Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp ở một em bé đang thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình.

1. Thu mình, ít chia sẻ

Bé không hay tâm sự, không tìm đến bố mẹ khi buồn hay cần được an ủi.

2. Tìm kiếm sự chú ý quá mức

Hay mè nheo, khóc lóc, dễ giận dỗi hoặc làm nũng để được quan tâm.

3. Cảm xúc bất ổn

Thường xuyên buồn bã, dễ tủi thân, lo lắng, sợ bị bỏ rơi.

4. Thiếu niềm vui, ít hứng thú

Ít cười, kém năng lượng, không mặn mà với hoạt động vui chơi, học tập.

5. Tự ti, thiếu tự tin

Thường cảm thấy mình kém cỏi, không được coi trọng.

6. Ứng xử bất thường với người khác

Hoặc quá gắn bó với thầy cô, bạn bè để bù đắp, hoặc bướng bỉnh, gây rối để được chú ý.

7. Dễ bị ảnh hưởng bên ngoài

Vì không có điểm tựa tình cảm vững chắc trong gia đình, bé dễ tin và nghe theo người khác.

8. Khó xây dựng sự gắn kết

Tránh né cái ôm, sự gần gũi hoặc ngược lại, bám víu quá mức vào bất kỳ ai dành cho mình chút tình thương.

9. Có dấu hiệu căng thẳng, lo âu

Mất ngủ, hay gặp ác mộng, ăn uống thất thường.

Những dấu hiệu này có thể khác nhau ở mỗi bé, nhưng đều là lời nhắc nhở để bố mẹ dành nhiều thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương cho con, giúp con lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.