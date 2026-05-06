6 thói quen tai hại khiến nếp nhăn vùng mắt ngày càng hằn sâu, đẩy nhanh lão hóa

Vùng da quanh mắt luôn được xem là "điểm yếu" trên gương mặt, bởi đây là khu vực mỏng và nhạy cảm nhất. Chính vì vậy, những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim hay quầng thâm thường xuất hiện sớm nhất ở đây. Điều đáng nói là không phải lúc nào nguyên nhân cũng đến từ tuổi tác, mà phần lớn lại bắt nguồn từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nếu không thay đổi sớm, những nếp nhăn li ti có thể nhanh chóng trở nên rõ rệt và khó cải thiện hơn rất nhiều.

1. Nheo mắt, dụi mắt thường xuyên - "kẻ thù" âm thầm của vùng da mắt

Nhiều người có thói quen nheo mắt khi nhìn màn hình hoặc ra nắng, nhưng lại không nhận ra đây chính là nguyên nhân khiến nếp nhăn hình thành nhanh hơn. Khi bạn nheo mắt, các cơ quanh mắt co lại liên tục, lâu dần tạo thành các rãnh hằn sâu. Bên cạnh đó, việc dụi mắt khi mỏi hoặc ngứa cũng khiến vùng da mỏng manh này bị kéo giãn, dễ chảy xệ và mất đàn hồi.

2. Không chống nắng, che chắn cho mắt - lão hóa đến từ tia UV

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm. Tia UV không chỉ làm da sạm màu mà còn phá vỡ collagen và elastin - hai yếu tố quyết định độ đàn hồi của da. Vùng da quanh mắt nếu không được bảo vệ bằng kính râm, mũ rộng vành hoặc kem chống nắng phù hợp sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn và vết chân chim. Đây là sai lầm rất phổ biến, đặc biệt ở những người chỉ tập trung chống nắng cho mặt mà bỏ quên vùng mắt.

3. Tư thế ngủ sai - "nếp nhăn hình thành trong lúc bạn không để ý"

Ngủ sấp hoặc nằm nghiêng trong thời gian dài có thể tạo áp lực lên vùng da mặt, đặc biệt là vùng mắt. Khi da bị ép vào gối, các nếp gấp nhỏ sẽ dần hình thành và trở nên rõ rệt theo thời gian. Đây chính là lý do nhiều người dù chăm sóc da rất kỹ nhưng vẫn xuất hiện nếp nhăn một bên mặt. Tư thế nằm ngửa không chỉ tốt cho cột sống mà còn giúp hạn chế sự hình thành nếp nhăn do lực ép.

4. Thức khuya, thiếu ngủ - "đòn chí mạng" với làn da mắt

Giấc ngủ là thời điểm cơ thể và làn da tự phục hồi. Khi bạn ngủ không đủ giấc, quá trình tái tạo da bị gián đoạn, khiến vùng mắt dễ xuất hiện quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn. Thiếu ngủ kéo dài còn làm giảm sản sinh collagen, khiến da mỏng hơn và kém đàn hồi. Đây là lý do những người thường xuyên thức khuya dễ trông mệt mỏi và già hơn tuổi thật.

5. Massage quá mạnh khi dùng kem mắt - chăm da sai cách còn hại hơn không chăm

Nhiều người nghĩ rằng massage càng mạnh thì kem mắt càng thẩm thấu tốt, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Vùng da mắt rất mỏng, chỉ cần tác động nhẹ là đủ. Việc kéo, miết hay vỗ mạnh có thể khiến da bị tổn thương, giãn ra và nhanh hình thành nếp nhăn. Cách đúng là dùng đầu ngón áp út - lực nhẹ nhất - để chấm và tán kem theo chuyển động nhẹ nhàng.

6. Không dùng kem dưỡng mắt - bỏ qua bước quan trọng nhất

Không ít người cho rằng chỉ cần dùng kem dưỡng mặt là đủ, nhưng vùng da mắt cần một sản phẩm chuyên biệt. Kem dưỡng mắt thường có kết cấu nhẹ hơn và chứa các thành phần phù hợp để cấp ẩm, giảm nhăn và cải thiện quầng thâm. Nếu bỏ qua bước này, vùng da mắt sẽ thiếu độ ẩm, dễ khô và nhanh xuất hiện nếp nhăn hơn.

Nếp nhăn vùng mắt không xuất hiện trong một ngày, mà là kết quả của những thói quen tích tụ theo thời gian. Tin tốt là bạn hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này bằng cách điều chỉnh lối sống và chăm sóc đúng cách. Chỉ cần hạn chế dụi mắt, bảo vệ da khỏi ánh nắng, ngủ đủ giấc và chăm sóc nhẹ nhàng, vùng da mắt sẽ được cải thiện rõ rệt. Đôi khi, việc "trẻ lâu" không nằm ở sản phẩm đắt tiền, mà ở những thói quen nhỏ nhưng đúng đắn mỗi ngày.