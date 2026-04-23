Ngu Thư Hân diện đầm của NTK Việt, đụng hàng cực gắt với Lan Khuê

Một màn "đụng độ" thú vị vừa diễn ra khi Ngu Thư Hân và Lan Khuê cùng lựa chọn diện một thiết kế đến từ nhà thiết kế Việt. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện mặc chung một chiếc đầm, sự khác biệt trong cách styling và thần thái của hai mỹ nhân đã tạo nên cuộc so kè đầy hấp dẫn, khiến cộng đồng yêu thời trang không thể rời mắt.

Xuất hiện trong 1 sự kiện tại Cannes, Ngu Thư Hân nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện mẫu đầm tông xanh nổi bật của Cường Đàm. Thiết kế gây ấn tượng với kỹ thuật xếp nếp tinh tế, kết hợp cùng chi tiết kim loại phá cách ở phần thân trước - tạo nên điểm nhấn hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được sự mềm mại.

Nữ diễn viên lựa chọn cách phối đồ khá tiết chế, đúng với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính vốn có. Cô búi tóc gọn gàng, buông lơi phần mái để tạo cảm giác thanh thoát. Phụ kiện đi kèm gồm khuyên tai kim loại đồng điệu với chi tiết trên váy, cùng đôi giày cao gót trơn màu, giúp tổng thể không bị rối mắt. Đặc biệt, đôi găng tay đồng bộ càng làm tăng thêm nét thời thượng, khiến outfit trở nên hoàn chỉnh hơn. Nhờ lối styling tối giản, chiếc đầm được tôn lên trọn vẹn, đồng thời giúp Ngu Thư Hân giữ được vẻ trong trẻo nhưng vẫn có điểm nhấn cá tính.

Trong khi đó, Lan Khuê - người từng diện thiết kế này trước đó - lại mang đến một phiên bản hoàn toàn khác. Với lợi thế chiều cao và thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp, Lan Khuê chọn hướng tiếp cận táo bạo hơn. Cô búi tóc cao gọn gàng, khoe trọn đường nét gương mặt sắc sảo, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể.

Không dừng lại ở đó, Lan Khuê còn "chơi lớn" với loạt phụ kiện đính đá lấp lánh: từ vòng cổ, khuyên tai, cài tóc cho tới giày cao gót. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên tổng thể nổi bật ở mọi góc nhìn. Nếu như Ngu Thư Hân ưu tiên sự tinh giản, thì Lan Khuê lại tận dụng tối đa sức mạnh của phụ kiện để nâng tầm outfit, biến chiếc đầm trở thành một tuyên ngôn thời trang đầy cá tính.

Điểm thú vị của màn "đụng độ" này nằm ở việc cùng một thiết kế, nhưng lại được thể hiện theo hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Ngu Thư Hân mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, phù hợp với hình ảnh nữ diễn viên trẻ trung. Trong khi đó, Lan Khuê lại thể hiện sự sắc sảo, quyến rũ và có phần quyền lực hơn.

Sự khác biệt này không chỉ đến từ cách phối đồ, mà còn nằm ở thần thái và cá tính của mỗi người. Ngu Thư Hân giống như một làn gió mới - dịu dàng nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng. Lan Khuê lại là hình ảnh của một fashionista bản lĩnh, không ngại thử nghiệm và luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông.

Bên cạnh đó, màn xuất hiện của cả hai cũng góp phần giúp thiết kế của Cường Đàm được chú ý hơn trên bản đồ thời trang quốc tế. Việc một ngôi sao Trung Quốc diện thiết kế Việt tại Cannes cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của thời trang Việt Nam. Đồng thời, việc Lan Khuê - một đại diện nhan sắc Việt - cũng lựa chọn thiết kế này càng khẳng định giá trị và tính ứng dụng cao của bộ trang phục.

Rõ ràng, không có câu trả lời tuyệt đối cho câu hỏi "ai ấn tượng hơn". Mỗi người mang đến một vẻ đẹp riêng, phù hợp với phong cách cá nhân và hoàn cảnh xuất hiện. Nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế, có lẽ Ngu Thư Hân sẽ là lựa chọn nổi bật. Nhưng nếu bạn bị cuốn hút bởi sự sắc sảo, nổi bật và có phần "drama" hơn, thì Lan Khuê chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Cuối cùng, điều làm nên sức hút của màn "đụng váy" này không nằm ở việc phân định thắng thua, mà ở cách hai mỹ nhân biến cùng một thiết kế thành hai câu chuyện thời trang khác nhau. Và chính sự khác biệt ấy mới là điều khiến người xem phải bàn luận không ngớt. Vậy còn bạn, bạn nghiêng về phong cách nào hơn?