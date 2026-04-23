Nhắc tới Coachella, ngoài những sân khấu sôi động cùng những màn biểu diễn mãn nhãn thì đây còn được nhắc tới như một "đại hội lên đồ kèn cựa" của người tham dự và hàng loạt celeb, influencer cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Nhìn lại outfit Coachella khoảng hơn 10 năm trở lại đây, netizen thường auto nhớ đến bodysuit đính đá, boots tua rua, layer chồng layer hay hình ảnh bohemian chic với váy boho dài thườn thượt, vòng hoa, lông vũ, makeup đính đá,… Có thể nói, đây gần như là công thức outfit bất di bất dịch: càng nổi, càng nhiều chi tiết, càng dễ viral.

Thế nhưng bắt đầu từ năm 2025, làn sóng này có dấu hiệu đổi chiều. Xu hướng outfit tối giản bắt đầu hiện hữu dần trở lại. Và điều này càng rõ hơn ở năm 2026. Thay vì tiếp tục cuộc đua ai mặc chiến hơn, không ít celeb lại chọn cách xuất hiện với những outfit tối giản đến mức gây hoang mang. Những gương mặt từng định nghĩa phong cách Coachella một thời như Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kylie Jenner hay Amber Rose giờ đây lại "phản bội" hình ảnh quen thuộc.

It girl mặc gì tại Coachella năm nay?

Không còn những set đồ được đầu tư như đi diễn runway, thảm đỏ, nhiều ngôi sao bước vào lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh với tank top, quần shorts, jeans cạp trễ hay những chiếc váy trơn không họa tiết. Tổng thể nhìn qua đã khiến nhiều netizen phải thốt lên: "Ủa, vậy là xong rồi hả?". Nhưng chính sự "xuề xoà" có chủ đích này lại vô tình trở thành điểm gây bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội.

Kendall Jenner xuất hiện với tank top basic phối quần short jean rộng rãi, cực kỳ đơn giản nhưng vẫn cool. "Nữ hoàng Bieberchella" Hailey Bieber thì ngày nào cũng underdress: hôm thì áo khoác gió vintage, hôm thì áo baby tee mặc với quần sweat pants chạy bộ, lúc lại diện váy hai dây slip dress.

Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng chỉ khoác lên mình chiếc áo thun trắng, chân váy/quần jeans đơn giản nhất.

Kim Kardashian và Kylie Jenner cũng không ăn diện cầu kì nhưng vẫn khiến netizen phải ồn vì body quá cháy.

Bộ 3 BLACKPINK Jennie, Lisa, Rosé xuất hiện trong những outfit tối giản, đúng chất cool girl.

Style Icon của Coachella 1 thời - Amber Rose; Anya Taylor Joy; Camila Cabello, Becky G cũng diện những outfit thoải mái, không có quá nhiều layer.

Hội "fashion girly", Tiktoker như Amelia Gray, Lila Moss, Charli D'Amelio, Gabbriette, Emma Chamberlain cũng không nằm ngoài vòng xoay của làn sóng mặc nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ngầu.

Cái hay của trend tối giản năm nay là nhìn thì tưởng "dễ ăn", nhưng thật ra lại kén người hơn hẳn. Vì khi đã bỏ hết mấy chi tiết cầu kỳ, outfit không còn gì để "cứu" nữa, mọi ánh nhìn sẽ dồn hết vào cách bạn phối đồ, thần thái và cả phom dáng người.



Một combo kiểu jeans cạp trễ mix bra top thêm kính râm to bản nghe qua thì quá bình thường, gần như ai cũng có thể mặc. Nhưng để lên được vibe "cool girl" đúng nghĩa thì không phải chuyện đơn giản. Nếu không đủ thần thái hoặc không biết cách mix cho gọn gàng, tổng thể rất dễ trông mờ nhạt. Còn khi mặc đúng người, đúng mood, thì set đồ basic vậy thôi vẫn đủ khiến người ta phải để ý.

Tại sao nhiều celeb, it girl lại không còn lên đồ "kèn cựa" tại Coachella nữa?

Sự chuyển hướng sang tối giản cũng không phải là điều quá khó hiểu. Trước hết, Coachella vẫn là một lễ hội diễn ra giữa sa mạc với thời tiết khắc nghiệt, đông đúc và người tham dự phải liên tục di chuyển. Những outfit quá cầu kỳ, nhiều lớp đôi khi chỉ khiến chủ nhân trở nên bất tiện. Khi yếu tố trải nghiệm được đặt lên hàng đầu, việc lựa chọn trang phục nhẹ nhàng, thoáng mát là điều hoàn toàn hợp lý.

Vẫn là về yếu tố trải nghiệm, một lý do nữa có thể do celeb giờ đây không muốn áp lực phải "diễn" nữa. Họ đến Coachella để nghe nhạc, nhảy múa và tận hưởng từng khoảnh khắc chứ không phải để tạo content hay chụp ảnh. Việc mặc thoải mái giúp họ cảm thấy chân thực và gần gũi hơn với khán giả.

Các celeb chọn mặc tối giản để khẳng định: "Tôi đến đây vì âm nhạc, không phải để làm màu".

Bên cạnh đó, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mọi outfit của celeb đều có thể trở thành chủ đề bị "mổ xẻ" chỉ trong vài giờ. Những bộ đồ càng phức tạp càng tiềm ẩn nguy cơ trở thành outfit thảm hoạ. Ngược lại, tối giản lại là một cách giảm thiểu rủi ro, và đôi khi còn tạo hiệu ứng ngược, khiến công chúng tò mò vì sao một outfit đơn giản như vậy vẫn có thể cuốn hút.



Không thể không nhắc đến yếu tố xu hướng chung của thời trang hiện tại. Minimalism và "quiet luxury" đang dần chiếm ưu thế, đề cao sự tinh gọn, dễ ứng dụng và bền vững. Những bộ đồ có thể mặc lại, dễ phối trong nhiều hoàn cảnh đang được ưa chuộng hơn so với các thiết kế chỉ mang tính "mặc một lần để chụp ảnh". Coachella, dù là một sân chơi thời trang đặc biệt, cũng không nằm ngoài dòng chảy đó.

Sự lên ngôi của quiet luxury vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới cách lựa chọn trang phục của các celeb tại Coachella.

Tuy nhiên, làn sóng tối giản này vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Coachella đang mất dần chất riêng khi thiếu đi những khoảnh khắc thời trang bùng nổ, những outfit khiến người xem phải wow ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với họ, lễ hội này vốn dĩ là nơi để "chơi lớn", và việc ăn mặc quá đơn giản đôi khi lại bị xem là thiếu đầu tư.

Ở chiều ngược lại, nhiều netizen lại đánh giá cao sự thay đổi này. Họ cho rằng Coachella đang trở nên gần gũi hơn, khi các celeb không còn quá xa rời thực tế. Những outfit tối giản, dễ mặc cũng giúp công chúng dễ dàng học hỏi và áp dụng vào đời sống thường ngày, thay vì chỉ dừng lại ở mức ngắm cho vui.

Nếu nhìn lại hành trình của Coachella, có thể thấy rõ một sự "trưởng thành" nhất định. Từ biểu tượng của phong cách boho-chic với vòng hoa, tua rua và kim sa, lễ hội này đang dần chuyển mình sang một hình ảnh tinh gọn hơn, hiện đại hơn. Boho vẫn tồn tại, nhưng được tiết chế, pha trộn với những item mang tính ứng dụng cao hơn.

Coachella 2026 có thể không còn là sân chơi "lên đồ lồng lộn" như trước, nhưng bù lại lại cuốn theo kiểu rất khác. Khi mọi thứ được giản lược, spotlight không còn dành cho những bộ đồ cầu kỳ, mà chuyển sang những người thật sự biết mình hợp gì và mặc nó một cách thuyết phục. Giữa lúc ai cũng cố gắng nổi bật bằng đủ thứ chi tiết, thì những outfit gọn nhẹ, không phô trương lại vô tình trở thành điểm dừng vừa phải, không cần quá lố, nhưng vẫn đủ để khiến người ta nhớ lâu.



