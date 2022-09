6 thành phần trong mỹ phẩm giúp chị em sở hữu làn da đẹp không tì vết

1. Hyaluronic Acid - Dưỡng ẩm cho da

Hyaluronic Acid được coi là thành phần dưỡng da quan trọng nhất mà bất kỳ loại da nào cũng cần được bổ sung hàng ngày. Đây được là chất dưỡng ẩm sâu tốt nhất trên thế giới nhờ những phần tử nhỏ giúp đi sâu vào bên trong để làn da của chị em luôn giữ được sự mềm mại và căng bóng suốt cả ngày.

Vào mùa đông, Hyaluronic Acid sẽ giúp làn da của bạn tránh khỏi tình trạng khô ráp, bong tróc - nguyên nhân khiến vẻ ngoài trở nên già dặn và kém sức sống. Bên cạnh việc sử dụng riêng, chị em hoàn toàn có thể kết hợp Hyaluronic Acid với các thành phần khác để nâng cao hiệu quả dưỡng da. Nói chung, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, Hyaluronic Acid hoàn toàn phù hợp với chu trình dưỡng da hàng ngày của bạn.

2. Vitamin C: Giúp làm sáng da

Những vết thâm mụn, đốm nâu trên da là điều khiến không ít chị em mất đi sự tự tin của bản thân. Chính vì vậy thành phần mà bạn nên bổ sung cho chu trình skincare của mình nên là Vitamin C - chất có khả năng chống oxy hóa vô cùng ấn tượng. Vai trò của Vitamin C trên da chính là kích thích sản xuất collagen, làm sáng da và mờ các vết thâm và đốm nâu ''kém xinh''. Tùy vào loại da và tình trạng da, chị em có thể lựa chọn các sản phẩm với hàm lượng Vitamin C phù hợp nhưng đừng quá mức 20% bạn nhé.

Vitamin C có công dụng rất tốt cho da, tuy nhiên bạn vẫn nên ghi nhớ một số lưu ý khi sử dụng thành phần này. Đó chính là tránh dùng Vitamin C cùng với Retinol. Bên cạnh đó, khi chu trình skincare của bạn có sự xuất hiện của Vitamin C, bạn cần ''apply'' kem chống nắng đầy đủ khi đi ra ngoài để có thể bảo vệ tốt nhất cho làn da.

3. Retinol: Giảm nếp nhăn hiệu quả

Retinol được mệnh danh là ''thần dược'' chống già bởi khả năng xử lý các vấn đề về tuổi tác như nếp nhăn, vết chân chim cực kỳ tốt. Theo đó, Retinol có thể tái tạo collagen, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, cải thiện kết cấu bề mặt để làn da được ''lột xác'' căng bóng và tươi trẻ hơn. Theo đó, chỉ cần sử dụng Retinol từ 8 đến 10 tuần, làn da sẽ được cải thiện và thay đổi rõ rệt.

Nếu bạn mới sử dụng Retinol thì nên lựa chọn các sản phẩm có nồng độ thấp để làm quen và tránh gây kích ứng. Bên cạnh đó, chị em cũng không nên sử dụng Retinol mỗi ngày mà hãy bôi sản phẩm 2-3 lần/ tuần rồi sau đó mới tăng tần suất lên. Ngoài ra, bạn cần ''apply'' thêm kem chống nắng và kem dưỡng ẩm cho da khi sử dụng Retinol nhé.

4. Peptide: Giúp làm săn chắc da

Để giúp da luôn khỏe mạnh và săn chắc, chu trình skincare của bạn không thể thiếu đi một thành phần tiêu biểu, đó chính là Peptide. Đây là nhân tố được đánh giá cao trong việc kích thích sản sinh collagen, chữa lành vết thương, cải thiện độ đàn hồi và chắc khỏe cho da. Từ độ tuổi 20, chị em nên bắt đầu bổ sung Peptide vào chu trình dưỡng da hàng ngày để hỗ trợ lớp chắn bảo vệ da, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm có thể xảy ra.

5. Salicylic Acid (BHA): Trị mụn trứng cá

BHA nổi tiếng là một trong những thành phần trị mụn trứng cá đình đám mà bất kỳ tín đồ skincare nào cũng biết. Với khả năng thâm nhập sâu vào bên trong lỗ chân lông, BHA sẽ giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn giúp cải thiện tình trạng lỗ chân lông - nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. Không chỉ với làn da bị mụn, mà với da thường ổn định, BHA cũng được khuyên dùng thường xuyên để ngày một căng mịn và trắng sáng hơn.

6. Alpha Hydroxy Acid (AHA): Giúp làm mịn da, loại bỏ tế bào chết

AHA có tên gọi là Alpha Hydroxy Axit với công dụng nổi bật là làm dịu da và tẩy tế bào chết. Thành phần này sẽ giúp loại bỏ lớp sừng bên ngoài và các tế bào già cỗi trên bề mặt để trả lại vẻ mịn màng, tươi mới cho làn da. AHA sẽ có mặt trong các sản phẩm ''peel'' da hóa học phù hợp để sử dụng vào ban đêm. Nếu mới bắt đầu tìm hiểu về AHA hoặc sở hữu làn da nhạy cảm, chị em nên ưu tiên các sản phẩm có nồng độ thấp trước (từ khoảng 5% - 20%).

