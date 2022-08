Phân biệt các loại vitamin C trong mỹ phẩm, đâu là lựa chọn cho làn da lão hoá?

Các loại vitamin C phổ biến



Serum là dạng phổ biến của Vitamin C trong chăm sóc da. Tuy nhiên, serum C cũng có nhiều dẫn xuất khác nhau phù hợp cho từng loại da: Ascorbic Acid, Ascorbyl Glucoside, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate…

Ascorbic Acid (L-AA)

Là vitamin C dạng acid có độ pH~3, tan trong nước nhưng khó thấm vào da, kém ổn định và khó bảo quản, dễ bị oxy hóa bởi môi trường. Nhược điểm kế tiếp của L-AA là dễ gây kích ứng da và mẩn đỏ.

Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP)

Là 1 dạng muối Natri của Vitamin C, tan trong nước, ổn định và ít gây kích ứng da hơn L-AA. Song lại khó thẩm thấu qua da và khả năng chống oxy hóa yếu. SAP thường được dùng với nồng độ 1-5% - hiệu quả cho việc giảm mụn. Tuy vậy, khả năng bảo vệ da khỏi tác động môi trường và khả năng sản sinh collagen của SAP còn khiêm tốn so với L-AA.

Ascorbyl Palmitate (AP)

AP là dạng este của vitamin C, tan trong dầu nên thấm tốt qua da và ít gây kích ứng. AP có thể dưỡng ẩm và có khả năng cải thiện lão hóa, tái tạo collagen và chống lại gốc tự do. Tuy nhiên AP dễ bị oxy hóa và biến đổi màu khi tiếp xúc với ánh sáng. Dẫn xuất này cũng khó bào chế ở dạng dung dịch nước.

Vitamin C có nhiều dẫn xuất khác nhau

Lưu ý khi dùng vitamin C



Dù lành tính, nhưng một số dẫn xuất của vitamin C khó thẩm thấu qua da, khó bảo quản khi dễ bị oxy hóa bởi nhiệt độ và ánh sáng. Thông thường pH của Vitamin C dưới mức 3.5, thấp hơn độ pH của da khiến da khó hấp thụ vitamin C. Ngược lại, nếu chọn nồng độ cao (~20%) sẽ khiến da dễ bị mẩn đỏ, kích ứng. Vì vậy cần lưu ý một số yếu tố khi sử dụng vitamin C để chăm sóc da:

Dùng vitamin C có độ pH gần với pH sinh lý của da để hạn chế kích ứng và có thể dùng lâu dài trên da.

Nên dùng Vitamin C dạng muối hoặc ester thay vì dạng acid để cải thiện khả năng thẩm thấu của vitamin C

Việc chỉ sử dụng vitamin C đơn thuần không mang lại nhiều tác dụng cho làn da mà cần kết hợp với các thành phần bổ sung như vitamin E, Ferulic acid, gừng, HA.

Dùng vitamin C nồng độ thích hợp để đem lại hiệu quả tốt và hạn chế kích ứng cho da, tốt nhất nên chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín.

Thử vitamin C lên vùng cổ tay để quan sát phản ứng trước khi dùng.

Dù lành tính, nhưng cần lưu ý các yếu tố khi dùng vitamin C chăm sóc da. Nguồn: Freepik

Dẫn xuất vitamin C thế hệ mới nồng độ 20% cải thiện da hư tổn, lão hóa



Phức hợp CEF



IMAGE Skincare - thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp vừa ra mắt sản phẩm vitamin C đình đám IMAGE MD restoring power C serum.

Là một dẫn xuất vitamin C thế hệ mới tan trong dầu, có tên gọi Tetrahexyldecyl Ascorbate (BV-OSC), IMAGE MD restoring power C serum có khả năng thẩm thấu tốt qua da, ổn định và tồn tại đủ lâu để có thể tác động lên da, không gây kích ứng so với các loại vitamin C khác và giảm thiểu khả năng bị oxy hóa.

Sở hữu bảng thành phần "vàng" gồm phức hợp 20% vitamin C, 0.5% Ferulic Acid, vitamin E cùng độ pH lý tưởng <5 phù hợp với độ pH của da, kết hợp cùng các thành phần bổ trợ khác, Power C serum đã chứng minh được khả năng làm sáng da, giảm thiểu tình trạng oxy hóa, cải thiện nếp nhăn mà không hề gây khô da hay kích ứng. Đồng thời serum này cũng ổn định, không dễ bị hư hỏng giúp người dùng dễ bảo quản hơn.

Và thành phần bổ sung

Cùng với thành phần chính CEF và các thành phần bổ sung là Acetyl Zingerone - có nguồn gốc từ gừng giúp tăng khả năng chống nắng cũng như hạn chế sạm da. Acetyl Zingerone kết hợp với BV-OSC giúp tăng độ bền của BV-OSC, kích thích tổng hợp collagen và ngăn ngừa nếp nhăn hữu hiệu.

Thành phần gừng cũng hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa, vừa củng cố hiệu quả vốn có của sản phẩm, lại vừa giúp da được khỏe mạnh từ bên trong.

IMAGE MD power C serum chứa dẫn xuất vitamin C thế hệ mới nồng độ 20%

Lactobacillus cũng là một thành phần được bổ sung vào sản phẩm. Đây là một loại lợi khuẩn cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch cho da. Ngoài ra thành phần HA có trong sản phẩm cũng hỗ trợ cấp ẩm sâu, đem lại da căng mướt, đàn hồi và trông trẻ trung hơn.



Khắc phục được nhược điểm vốn có của vitamin C, Power C serum được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Ngoài việc hỗ trợ làm sáng da, tăng sinh collagen giúp da khỏe mạnh tự nhiên, sản phẩm còn hỗ trợ hạn chế nếp nhăn và hỗ trợ hạn chế các dấu hiệu lão hóa.



Chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH Thương Mại Minh Khương

3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

https://theheroes.imageskincare.vn/

Hotline: (028) 22.134.612