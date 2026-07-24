Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà các chuyên gia da liễu khuyến cáo nên sớm điều chỉnh.

1. Gội đầu quá nhiều

Nhiều người có thói quen gội đầu mỗi ngày để tóc luôn sạch sẽ. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, lượng dầu tự nhiên trên da đầu giảm dần, khiến tóc khó giữ được độ mềm và bóng.

Việc gội đầu quá thường xuyên có thể cuốn trôi lớp dầu bảo vệ tự nhiên, làm sợi tóc trở nên khô, xơ và dễ gãy hơn. Với đa số phụ nữ trung niên, các chuyên gia cho rằng tần suất khoảng 2-3 lần mỗi tuần thường đủ để làm sạch mà vẫn duy trì độ ẩm cần thiết, tùy theo loại tóc và cường độ vận động.

2. Thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt

Máy sấy, máy uốn hay máy duỗi là những dụng cụ quen thuộc, nhưng nếu sử dụng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, lớp biểu bì bên ngoài sợi tóc sẽ bị tổn thương.

Ở tuổi trung niên, khi tóc vốn đã yếu hơn do thay đổi hormone, tác động của nhiệt càng dễ khiến tóc mất nước, chẻ ngọn và xơ rối. Một mái tóc khô xác, thiếu độ bóng thường khiến tổng thể gương mặt trông kém sức sống hơn.

Nếu cần tạo kiểu, nên sử dụng sản phẩm chống nhiệt và ưu tiên mức nhiệt thấp hoặc trung bình để giảm nguy cơ hư tổn.

3. Chọn dầu gội chỉ chú trọng khả năng làm sạch

Không phải loại dầu gội nào tạo nhiều bọt cũng tốt cho tóc. Một số sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh có thể khiến da đầu và sợi tóc mất đi lớp dầu tự nhiên, làm tóc ngày càng khô và dễ rối. Thay vì chỉ quan tâm đến cảm giác sạch sau khi gội, phụ nữ sau tuổi 40 nên ưu tiên những dòng dầu gội dịu nhẹ, có bổ sung thành phần dưỡng ẩm và phục hồi.

4. Bỏ qua bước dưỡng tóc

Khi còn trẻ, nhiều người có thể chỉ cần dầu gội là đủ. Nhưng theo thời gian, tóc cần được bổ sung độ ẩm nhiều hơn để duy trì sự mềm mại.

Nếu thường xuyên bỏ qua dầu xả, mặt nạ tóc hoặc tinh dầu dưỡng, mái tóc sẽ dễ khô, xỉn màu và thiếu độ đàn hồi. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ cảm thấy tóc mình ngày càng "già" dù vẫn giữ nguyên kiểu tóc nhiều năm.

Một chế độ dưỡng ẩm đều đặn sẽ giúp tóc vào nếp tốt hơn, hạn chế gãy rụng và cải thiện độ bóng tự nhiên.

5. Ăn kiêng quá mức khiến tóc thiếu dưỡng chất

Mái tóc được cấu tạo chủ yếu từ protein. Vì vậy, những chế độ ăn quá khắt khe, đặc biệt là cắt giảm protein hoặc thiếu sắt, kẽm và vitamin nhóm B, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nang tóc.

Hậu quả là tóc mọc chậm hơn, sợi tóc mảnh, dễ rụng và ngày càng thưa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, muốn duy trì mái tóc khỏe sau tuổi 40, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ protein cùng các vi chất thiết yếu mỗi ngày.

6. Để căng thẳng kéo dài

Stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động đến chu kỳ phát triển của tóc. Theo Tiến sĩ Dawn Davis, bác sĩ da liễu tại Mayo Clinic (Mỹ), căng thẳng kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, khiến nhiều nang tóc bước vào giai đoạn rụng sớm hơn bình thường. Khi tóc thưa dần, tổng thể khuôn mặt cũng dễ tạo cảm giác mệt mỏi và già nua.

Ngủ đủ giấc, tập thể dục, duy trì các hoạt động thư giãn và cân bằng giữa công việc với nghỉ ngơi đều góp phần cải thiện sức khỏe của mái tóc.

Muốn trẻ lâu, đừng chỉ chăm sóc da mà quên mái tóc

Theo các bác sĩ da liễu, mái tóc khỏe đẹp là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, từ cách làm sạch, dưỡng ẩm, bảo vệ tóc trước nhiệt cho đến chế độ dinh dưỡng và lối sống. Khi bước vào tuổi trung niên, việc thay đổi những thói quen nhỏ trong chăm sóc tóc có thể mang lại khác biệt đáng kể. Một mái tóc mềm mại, dày dặn và có độ bóng tự nhiên không chỉ giúp gương mặt trẻ trung hơn mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể của cơ thể.

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