Chăm sóc tóc tuổi trung niên: Từ làm đẹp sang gìn giữ sức khỏe

Trong vài năm trở lại đây, thị trường chăm sóc tóc tại Việt Nam phát triển nhanh chóng cả về số lượng salon, spa lẫn sản phẩm. Tuy nhiên, song song với tốc độ tăng trưởng là những bất cập ngày càng rõ nét: các liệu trình thiên về tạo kiểu, xử lý bề mặt; thiếu nền tảng khoa học; mô hình kinh doanh manh mún và khó mở rộng dài hạn.

Bước sang năm 2026, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và giá trị bền vững, ngành chăm sóc tóc được nhìn nhận là đang bước vào giai đoạn “xem lại từ gốc” – không chỉ về giải pháp, mà còn về cách tiếp cận và mô hình phát triển.

Trong bối cảnh đó, HairNova khởi động chuỗi sự kiện kết nối ngành chăm sóc tóc trên quy mô toàn quốc, mở ra không gian đối thoại giữa các chủ spa, salon, chuyên gia và nhà đầu tư, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động ra mắt thương hiệu theo lối truyền thống.

Chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra tại Hà Nội (21/1/2026), TP. Hồ Chí Minh (22/1/2026) và Đà Nẵng (29/1/2026), tập trung thảo luận các xu hướng mới của thị trường – từ chăm sóc tóc dựa trên nền tảng khoa học đến bài toán xây dựng mô hình kinh doanh dài hạn cho ngành làm đẹp.

Từ “che phủ” sang chăm sóc tóc như một phần của sức khỏe

Một trong những câu hỏi được đặt ra xuyên suốt các phiên thảo luận là: vì sao các vấn đề như rụng tóc, bạc tóc sớm, tóc yếu ngày càng phổ biến, nhưng phần lớn giải pháp hiện nay vẫn chỉ dừng ở mức xử lý bề mặt?

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân đến từ việc chăm sóc tóc lâu nay thường bị tách rời khỏi bức tranh tổng thể về sức khỏe. Da đầu, tuần hoàn máu, tình trạng tế bào và quá trình lão hóa sinh học chưa được xem là yếu tố trung tâm trong các liệu trình.

Đây cũng là nền tảng để HairNova định hình hướng tiếp cận của mình. Thay vì tập trung vào tạo kiểu hay che phủ, thương hiệu lựa chọn tiếp cận mái tóc từ da đầu và tế bào, coi tóc như một “chỉ dấu sinh học” phản ánh tình trạng lão hóa và sức khỏe của cơ thể – đặc biệt rõ nét ở nhóm tuổi trung niên.

Dấu ấn của tư duy dài hạn

Đứng sau HairNova là Phạm Thu Thủy – Thạc sĩ, doanh nhân có hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ATA Global. Thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn, bà dành nhiều năm nghiên cứu các yếu tố sinh học liên quan đến da đầu, tuần hoàn và nang tóc – những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng tóc yếu và bạc sớm.

Theo bà Thủy, áp lực công việc, thay đổi lối sống và quá trình lão hóa tế bào khiến các vấn đề về tóc xuất hiện sớm hơn trước. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mang tính khoa học và cá nhân hóa, tương tự xu hướng chăm sóc da chuyên sâu đang phát triển mạnh.

Chính tư duy này giúp bà Phạm Thu Thủy được ghi nhận trong danh sách Top 100 Người Tiên Phong 2025, với những đóng góp trong việc thay đổi cách nhìn về chăm sóc tóc tại Việt Nam – từ lĩnh vực thiên về cảm tính sang hướng tiếp cận dựa trên nghiên cứu và dữ liệu.

Không chỉ là sự kiện, mà là diễn đàn ngành

Khác với các sự kiện ra mắt sản phẩm thường thấy, chuỗi hoạt động của HairNova được xây dựng như một diễn đàn mở. Tại đây, các chủ spa, nhà phân phối và đối tác tiềm năng có cơ hội trao đổi trực tiếp về mô hình hợp tác, hệ thống affiliate cũng như chiến lược mở rộng thị trường trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Ban tổ chức cho biết, chuỗi sự kiện dự kiến thu hút hơn 2.000 khách mời trên toàn quốc. Mục tiêu không chỉ là giới thiệu giải pháp chăm sóc tóc mới, mà còn kết nối các nguồn lực trong ngành – từ chuyên môn, đào tạo đến đầu tư – hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững cho thị trường chăm sóc tóc Việt Nam.

Ở góc nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của những diễn đàn trao đổi như vậy cho thấy ngành làm đẹp đang dần dịch chuyển: từ tăng trưởng nóng sang chú trọng chiều sâu, từ chạy theo xu hướng ngắn hạn sang xây dựng giá trị dài hạn – nơi khoa học, minh bạch và hợp tác trở thành những yếu tố cốt lõi.