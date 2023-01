6 món ăn ngày Tết giàu collagen, nàng công sở chăm ăn để ngừa lão hóa hiệu quả

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão lại tiếp tục là dịp để gia đình sum vầy, tụ họp. Trong dịp này, đồ ăn được chuẩn bị nhiều hơn hẳn so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều món ăn trong ngày Tết còn là món ăn giàu collagen, giúp ngừa lão hóa mà nàng công sở không thể bỏ qua. Chăm ăn những món giàu collagen này, bạn sẽ duy trì được làn da căng mọng, trẻ trung.



Nhiều món ăn ngày Tết có thể giúp tăng collagen, cho da căng bóng

1. Thịt gà

Đây là món ăn quen thuộc trong dịp Tết cổ truyền, và cũng là nguồn cung cấp collagen quan trọng cho làn da. Trong thịt gà chứa rất nhiều mô liên kết, đặc biệt, nơi chứa nhiều collagen nhất là phần ức và lườn gà. Khi bạn ăn thịt gà nạc, không da (bởi vì phần này chứa rất nhiều lipit, chất béo có thể gây tăng cân), các protein trong gà sẽ được tiêu hóa, chuyển hóa thành các axit amin quan trọng, thúc đẩy tái tạo collagen, phục hồi cấu trúc da, đẩy lùi lão hóa của làn da. Bạn có thể chọn ăn gà luộc, gà hầm, thêm gà vào salad… để làm đẹp da, đẹp dáng.

2. Nước hầm xương

Bát canh thập cẩm ngày Tết cũng là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình. Đặc biệt, phần nước hầm xương cũng rất tốt cho collagen và làn da. Cụ thể, nước hầm xương có chứa canxi, magie, photpho, collagen, glucosamine, chondroitin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Thậm chí, nước hầm xương còn được ví von là "botox tự nhiên" của làn da. Do đó, bạn đừng bỏ qua nguồn dưỡng chất làm đẹp da quý giá này.

3. Trái cây có múi

Thời điểm Tết Nguyên đán cũng là thời điểm của nhiều loại quả đến mùa như bưởi, cam, quýt, quất… Những loại trái cây có múi này rất giàu vitamin C tốt cho làn da. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sản sinh pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Việc bổ sung đủ vitamin C rất quan trọng trong việc duy trì vẻ căng mọng của làn da. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm sáng và làm đều màu da, làm mờ vết thâm nám hiệu quả. Bạn có thể chọn ăn các loại trái cây tươi, chế biến thành salad, sinh tố…

4. Rau có màu xanh đậm

Mâm cơm ngày Tết không thể thiếu sự tô điểm của những loại rau màu xanh đậm. Đây không chỉ là món ăn bổ sung vitamin, khiến bữa cơm thêm phần phong phú mà còn rất tốt cho làn da. Các loại rau này có chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, A, C, B9, K… từ đó giúp thúc đẩy sản sinh collagen, duy trì vẻ căng mọng của làn da. Khi ăn rau bạn nên ăn những món rau luộc, rau sống, tránh ăn rau xào để hạn chế dầu mỡ. Một số loại rau phổ biến ngày Tết là: Rau cải, súp lơ xanh, đỗ, mướp đắng, xà lách…

5. Trứng

Nhiều gia đình ngày Tết thường có thói quen ăn trứng kho thịt. Phần trứng này cũng là nguồn cung cấp collagen hiệu quả cho làn da. Lòng trắng trứng chứa ít calo và nhiều proline, một trong những loại axit amin cần thiết để sản xuất collagen trong cơ thể. Bên cạnh đó, trứng gà cũng chứa những chất như vitamin B, E, axit amin và lưu huỳnh giúp thúc đẩy sản sinh collagen.

6. Hải sản

Tôm, cá, hải sản cũng là món ăn ngày Tết quen thuộc của các gia đình ở vùng biển. Cá và các loại thủy sản có vỏ như tôm, ngao... có xương và dây chằng được tạo thành từ collagen. Đây cũng là nguồn collagen mà cơ thể có thể dễ dàng hấp thu. Nhiều loại bột collagen được tạo thành từ chiết xuất cá biển. Bữa ăn với hải sản chính là nguồn cung cấp collagen tự nhiên, đơn giản cho cơ thể trong tết này. Tuy nhiên, phần thịt nạc chứa ít collagen hơn những phần khác, do đó, bạn nên lưu ý ăn phần đầu cá, sụn cá hay mắt cá để hưởng lợi collagen từ cá nhiều nhất.