6 loại thực phẩm giúp 'nhuộm đen' tóc bạc, nuôi dưỡng tóc

Khi con người già đi, màu tóc thay đổi là điều bình thường. Nhưng tóc bạc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đời. Ngay cả thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi 20 cũng có thể nhận thấy những sợi tóc trắng.



Cơ thể con người có hàng triệu nang lông hoặc túi nhỏ lót trên da. Các nang tạo ra tóc và màu sắc hoặc các tế bào sắc tố có chứa melanin. Theo thời gian, các nang tóc mất đi các tế bào sắc tố, dẫn đến màu tóc trắng.

Tóc bạc có thể dễ khiến "tuổi ngoại hình" lớn hơn "tuổi thật". Chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Lin Shihang đã chia sẻ kinh nghiệm chống tóc bạc trên trang Facebook Good Food Class.

Những nguyên nhân chính gây ra tóc bạc

Ông chỉ ra rằng các nguyên nhân gây lão hóa tóc bao gồm căng thẳng oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể), gen, môi trường, thiếu chất dinh dưỡng cụ thể…

Tờ Medical News Today giải thích rõ hơn cách mà các yếu tố này ảnh hưởng đến việc xuất hiện tóc bạc:

Thiếu hụt vitamin dẫn đến tóc bạc

Bất kỳ sự thiếu hụt vitamin B6, B12, biotin, vitamin D hoặc vitamin E nào cũng có thể góp phần làm cho tóc bạc sớm.

Một báo cáo năm 2015 trên tạp chí Development ghi nhận các nghiên cứu về sự thiếu hụt khác nhau về vitamin D3, vitamin B12 và đồng và mối liên hệ của chúng với tóc bạc. Nó cho thấy sự thiếu hụt dinh dưỡng ảnh hưởng đến sắc tố, màu đen của tóc có thể trở lại khi bổ sung vitamin.

Một nghiên cứu năm 2016 được báo cáo trên International Journal of Trichology đã xem xét các yếu tố liên quan đến tóc bạc sớm ở thanh niên Ấn Độ . Nó phát hiện thấy mức độ thấp của ferritin huyết thanh, chất dự trữ sắt trong cơ thể, vitamin B12 và cholesterol tốt HDL-C thường gặp ở những người tham gia bị bạc tóc sớm.

Gen di truyền tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm của một người phần lớn có liên quan đến di truyền, theo một báo cáo năm 2013 trên Tạp chí Da liễu, Khoa học và Bệnh phong Ấn Độ.

Chủng tộc và dân tộc cũng đóng vai trò quan trọng. Theo một nghiên cứu năm 2013, người da trắng có thể bắt đầu bạc tóc sớm ở tuổi 20, trong khi một người có thể trẻ đến 25 tuổi ở người châu Á và 30 tuổi ở người Mỹ gốc Phi, theo cùng một nghiên cứu năm 2013.

Căng thẳng oxy hóa

Mặc dù tóc bạc chủ yếu là do di truyền, nhưng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể có thể đóng một vai trò nào đó khi quá trình này diễn ra sớm.

Căng thẳng oxy hóa gây ra sự mất cân bằng khi chất chống oxy hóa không đủ để chống lại tác hại của các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định làm tổn thương tế bào, góp phần gây ra lão hóa và bệnh tật.

Quá nhiều căng thẳng oxy hóa có thể thúc đẩy sự phát triển của các bệnh, bao gồm cả bệnh bạch biến về sắc tố da. Bệnh bạch biến cũng có thể khiến tóc trở nên trắng do tế bào melanin chết hoặc mất chức năng tế bào.

Một số yếu tố khác trong cuộc sống

Có nhiều nghiên cứu trái ngược nhau về căng thẳng trong cuộc sống thực, chẳng hạn như căng thẳng do chấn thương, dẫn đến tóc bạc sớm.

Một nghiên cứu từ Đại học New York, được báo cáo trên Nature Medicine, cho thấy rằng các tế bào chịu trách nhiệm về màu tóc có thể bị suy kiệt khi cơ thể bị căng thẳng.

Một nghiên cứu từ năm 2013 được báo cáo trên Tạp chí Da liễu Trực tuyến Ý, cho thấy rằng những người hút thuốc có nguy cơ bắt đầu bị tóc bạc cao gấp 2 lần rưỡi trước 30 tuổi so với người không hút thuốc.

Một nghiên cứu năm 2015 trên Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ cũng đã chứng minh rằng hút thuốc lá có liên quan đến tóc bạc sớm ở nam giới trẻ .

Do đó, ông Lin Shihang gợi ý ngoài việc sử dụng các sản phẩm dưỡng bên ngoài, thực tế, 6 loại thực phẩm dưới đây có thể giúp bạn cung cấp đủ dinh dưỡng cho tóc.

6 loại thực phẩm "nhuộm đen" tóc bạc

1. Thực phẩm giàu vitamin nhóm B (cá hồi, rau mồng tơi, thịt gà): Tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, trong đó B12 liên quan nhiều hơn đến quá trình tạo máu, cung cấp đầy đủ oxy máu cho tóc.

2. Thực phẩm giàu vitamin C (kiwi, ổi, súp lơ): Căng thẳng oxy hóa là một trong những lý do chính gây ra lão hóa và bạc tóc. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể con người, có thể làm giảm tác hại của các gốc tự do đối với tóc.

3. Thực phẩm giàu vitamin D (nấm đông cô khô, trứng): Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có nồng độ vitamin D3 trong máu thấp hơn dễ gây ra tóc bạc sớm.

4. Thực phẩm giàu đồng (hàu, hạt mè đen, sôcôla đen): Đồng tham gia vào quá trình sản xuất hắc tố tóc và là nguyên liệu cần thiết để sản xuất hắc tố.

5. Thực phẩm giàu kẽm (hàu, hạt bí ngô): Kẽm giúp các enzyme khác nhau trong cơ thể hoạt động, đồng thời hỗ trợ sản xuất sắc tố melanin.

6. Thực phẩm giàu protein (thịt trắng, thịt nạc đỏ, trứng): Nó giúp xây dựng mô tóc và cung cấp đủ dinh dưỡng cho tóc.

Ngăn tóc bạc, tóc rụng, cần tránh 3 thói quen xấu

Chuyên gia Lin Shihang cũng nhắc nhở rằng nên tránh 3 loại hành vi, nếu không sẽ dễ dẫn đến rụng tóc và bạc tóc, bao gồm:

- Ăn quá nhiều sản phẩm chế biến tinh chế.

- Hút thuốc.

- Giảm cân không đúng cách.

Ông giải thích rằng ăn quá nhiều các sản phẩm chế biến và tinh chế như khoai tây chiên, bánh bao... sẽ gây suy dinh dưỡng do thiếu các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người; hút thuốc lá sẽ làm giảm nồng độ vitamin C và HDL- C (cholesterol mật độ cao) trong cơ thể dễ gây ra tóc bạc; và giảm cân không đúng cách cũng dễ gây suy dinh dưỡng, gây rụng tóc, bạc tóc.

Nguồn và ảnh: Medical News Today, HK01, Pinterest