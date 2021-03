6 lọ serum hợp bôi trước kem chống nắng để tăng hiệu quả chống lão hóa, da được hack sáng mịn mỗi ngày

Các chất chống oxy hóa có năng lực bảo vệ làn da của bạn khỏi những tác động có hại từ chất ô nhiễm, tia UV bằng cách vô hiệu các gốc tự do – nguyên nhân dẫn đến các tổn thương da và lão hóa sớm. Sự kết hợp của các chất chống oxy hóa đầy quyền năng cùng với kem chống nắng sẽ giúp làn da của bạn có được sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và toàn diện, làn da sẽ trở nên khỏe khoắn và trẻ lâu hơn.

Serum chứa chất chống oxy hóa lý tưởng nhất để dùng vào buổi sáng, sau khi bạn rửa mặt, thoa toner và trước khi bôi kem dưỡng ẩm, kem chống nắng. Và nếu bạn thắc mắc không biết nên chọn lọ serum chống oxy hóa nào là lý tưởng nhất, hãy tham khảo vài sản phẩm sau đây.

1. Eau Thermale Avene A-Oxitive Antioxidant Defense Serum (Khoảng 1.016.000 VNĐ)

Trong lọ serum gốc Pháp này, vitamin C và E sẽ giúp chặn đứng sự tấn công của các gốc tự do và ngăn chặn tình trạng lão hóa do ánh nắng mặt trời. Song song với đó, Hyaluronic Acid sẽ giúp bơm căng làn da, cung cấp độ ẩm và đem đến cho da bạn độ glow, mướt mát cực đẹp mắt. Và cũng giống như rất nhiều sản phẩm khác của Avène, lọ serum này cũng chứa nước khoáng từ miền nam nước Pháp, hoàn hảo cho làn da nhạy cảm.

2. La Roche-Posay Anthelios AOX Daily Antioxidant Serum with Sunscreen (Khoảng 981.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian skincare buổi sáng, thích dùng những sản phẩm đúng chuẩn "một mũi tên trúng hai đích", lọ serum này chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Lọ serum chứa những chất chống oxy hóa như vitamin E và Cg, baicalin cùng với chỉ số chống nắng SPF 50 sẽ vừa vô hiệu các gốc tự do, vừa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng. Thêm một điều ấn tượng nữa, công thức của lọ serum này không chứa dầu, cũng chẳng chứa paraben hay hương liệu, lại không gây bít tắc lỗ chân lông nên làn da dầu, dễ lên mụn và cả da nhạy cảm có thể yên tâm dùng, không sợ bị kích ứng hay nổi mụn.

3. Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop (Khoảng 405.000 VNĐ)

Một số sản phẩm chứa các thành phần hoạt tính có thể tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng đối với da nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm khi sử dụng lọ serum dịu nhẹ này của Klairs. Sản phẩm chứa 5% vitamin C, góp phần bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố gây lão hóa từ môi trường. Lọ serum này sẽ giúp cải thiện kết cấu da thêm mịn màng, tươi sáng. Chưa hết, lọ serum còn có khả năng làm mờ sẹo mụn, "thắp sáng" những vùng da xỉn màu và bạn sẽ dễ chạm tới ngưỡng da đẹp không khuyết điểm.

4. Olay Regenerist Regenerating Serum (Khoảng 600.000 VNĐ)

Lọ serum mỏng nhẹ, không chứa hương liệu này chứa thành phần có thể giúp bơm căng làn da là Amino-Peptide Complex II, vitamin E; chiết xuất bột carob thì sẽ giúp loại bỏ da chết, dưỡng ẩm cho làn da. Sản phẩm giúp thẩm thấu xuống tận tầng sâu của làn da, cải thiện da từ bên trong. Lọ serum cũng hợp với hầu hết mọi nàng, ngay cả nàng sở hữu làn da dễ lên mụn cũng có thể dùng "ngon ơ".

5. Paula's Choice Skin Recovery Super Antioxidant Serum with Retinol (Khoảng 1.150.000 VNĐ)

Lọ serum chứa các chất chống oxy hóa này còn bao gồm cả retinol – thành phần giúp làm mịn da, kích thích sản sinh collagen, trong khi vẫn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do, hay những tác nhân gây tổn thương da từ môi trường. Lọ serum của Paula's Choice thân thiện với cả làn da khô bởi sản phẩm sẽ cung cấp một lượng độ ẩm lớn, cùng rất nhiều dưỡng chất tốt cho làn da.

6. Eva Naturals Vitamin C Serum (Khoảng 639.000 VNĐ)

Vitamin C là một chất chống oxy hóa đầy quyền năng, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do và phù phép cho da thêm tươi sáng, căng mịn. Chất chống oxy hóa này có nồng độ 20% trong lọ serum của Eva Naturals, song hành cũng với những thành phần như retinol giúp làm mịn, hack da săn chắc, niacinamide giúp phục hồi làn da, hyaluronic acid cấp ẩm còn salicylic acid thì loại bỏ tế bào chết. Và với hơn 21.000 đánh giá 5 sao trên Amazon, lọ serum này thực sự là một lựa chọn lý tưởng mà chị em nên cân nhắc.

