6 cách giúp trẻ tăng cường khả năng tự vệ

Trẻ có khả năng tự vệ sẽ phần nào giảm thiểu được các sự cố nguy hiểm, giúp bản thân an toàn hơn. (Ảnh: ITN)

Trẻ có khả năng tự vệ sẽ phần nào giảm thiểu được các sự cố nguy hiểm, giúp bản thân an toàn hơn. Trẻ thường hiếu động, đó là bản chất của trẻ, cha mẹ không cần phải kiềm chế con quá mức. Khi vận động ngoài trời, cha mẹ nên rèn luyện khả năng tự vệ cho trẻ, như vậy an toàn cho trẻ cũng được tăng lên.

Dạy trẻ không được mở cửa cho người lạ

Đừng để trẻ ở nhà một mình, điều này rất không an toàn. Tất nhiên, nếu thật sự không còn cách nào khác, cũng cần dạy trẻ khi ở một mình phải chú ý an toàn, không được mở cửa cho người lạ.

Dù là người trông hơi quen cũng không được, vì trẻ không thể phân biệt tốt xấu và nếu có nguy hiểm thật sự cũng không thể chống lại. Vì vậy, cách tốt nhất là không mở cửa, nếu có việc gì, có thể bảo họ đến vào lúc khác.

Liên lạc với gia đình khi gặp chuyện

Hãy giúp trẻ nhớ số điện thoại của những người quan trọng trong nhà, tốt nhất là nhớ nhiều số, và dạy trẻ cách gọi điện. Khi trẻ gặp nguy hiểm hoặc lạc đường, có thể gọi điện cầu cứu.

Khi gặp nguy hiểm ở bên ngoài, trẻ nên học cách tìm sự giúp đỡ từ chú cảnh sát, có thể cho chú cảnh sát biết số điện thoại của gia đình để liên lạc. Đồng thời, trẻ nên nhớ tên các thành viên trong gia đình như bố, mẹ, ông, bà, cùng với địa chỉ hiện tại của nhà, để người tốt bụng hoặc chú cảnh sát dễ dàng liên lạc.

Dạy trẻ sử dụng thang máy đúng cách

Bố mẹ cần dạy trẻ khi gặp tình huống thang máy đột ngột dừng lại phải giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, tìm điện thoại gọi nhân viên bảo trì và kiên nhẫn chờ họ đến.



Hãy nói cho trẻ biết kiến thức về an toàn thang máy và những lưu ý khi sử dụng, giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng thang máy thành thạo và lịch sự, điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn thể hiện tính cách của trẻ.

Tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông

Khi trẻ một mình đi qua đường, cần dạy trẻ những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Ví dụ, trên đường nên đi lối đi bộ; khi băng qua đường nên đi trên vạch qua đường, phải nhận biết vạch dành cho người đi bộ; còn phải học cách phân biệt đèn giao thông, đỏ dừng, xanh đi; gặp xe cộ phải tránh để không bị tai nạn; dạy trẻ không chơi trên đường hoặc giữa đường.

Tuân thủ các quy tắc an toàn khi chơi

Trong quá trình chơi, cần tuân theo hướng dẫn sử dụng thiết bị trò chơi. Trẻ thường rất thích chơi cầu trượt và còn biến tấu đủ kiểu, chơi say mê không chán, nhưng cha mẹ cần để trẻ biết rằng không được trượt ngược, vì trượt ngược có thể khiến đầu va chạm đất, rất dễ gây tổn thương đầu.

Trong công viên có nhiều thiết bị tập thể dục dành cho người lớn, trẻ nên tránh xa những thiết bị này vì dễ gặp nguy hiểm khi sử dụng. Nhiều thiết bị trong công viên đã lâu chưa được sửa chữa, nên trước khi cho trẻ chơi, cha mẹ cần kiểm tra xem thiết bị có phù hợp để trẻ chơi hay không.

Những điều cần chú ý khi hoạt động ngoài trời

Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, trang phục cần phù hợp, nên mặc quần áo thể thao và đi giày phù hợp. Không chơi đùa trên đường cùng bạn bè để tránh bị xe tông. Không đi đến những nơi hẻo lánh, vắng người để tránh mất liên lạc với gia đình.

Không nên tin người lạ và đi cùng họ mà không báo với người lớn. Trẻ cần chú ý lễ nghi khi ở nơi công cộng, cư xử văn minh, trở thành một “đứa trẻ hiểu chuyện”. Không vứt rác bừa bãi, không la hét to, tránh xa những nơi nguy hiểm, giúp trẻ hình thành thói quen đạo đức công cộng.

Cha mẹ cần nhớ, sự an toàn của trẻ luôn là ưu tiên số một. Ngoài sự bảo vệ của cha mẹ, trẻ cũng nên hình thành một số thói quen hoặc nhận thức tự bảo vệ bản thân. Hãy tự phòng tránh để ngăn ngừa mọi nguy cơ có thể xảy ra.