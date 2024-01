6 cách bổ sung collagen giúp da luôn căng mọng, mịn mướt

Để có một làn da luôn căng mọng, mịn mướt thì việc bổ sung collagen là điều cần thiết. Collagen là một protein quan trọng trong cấu trúc da, giữ cho da đàn hồi và săn chắc. Tuy nhiên khi chúng ta bước qua tuổi 25, lượng collagen trên da bắt đầu suy giảm, khiến da mất đi vẻ săn chắc, đàn hồi. Dưới đây là 6 cách bổ sung collagen giúp da khỏe đẹp, mà bạn có thể tham khảo.



1. Sử dụng retinol và vitamin C

Retinol và vitamin C là hai thành phần quan trọng trong việc tăng cường sản xuất collagen. Retinol, một dạng vitamin A, có khả năng thúc đẩy tái tạo collagen, làm mờ nếp nhăn và tăng độ đàn hồi của da. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn sự hủy hoại collagen do tác động của các gốc tự do. Sử dụng sản phẩm chứa retinol và vitamin C hàng ngày sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết để duy trì lớp collagen khỏe mạnh trên da.

2. Bôi kem chống nắng hàng ngày

Tia tử ngoại (UV) có thể làm suy giảm sản xuất collagen và gây tổn hại cho da. Do đó, sử dụng kem chống nắng hàng ngày là một cách hiệu quả để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Bạn nên chọn kem chống nắng có chứa thành phần bảo vệ da khỏe mạnh như oxybenzone, avobenzone hoặc zinc oxide để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và duy trì độ đàn hồi của collagen.

3. Massage da đúng cách

Massage da mặt đúng cách có thể kích thích tuần hoàn máu, tăng cường sự sản xuất collagen và giúp da trở nên căng mọng hơn. Bạn hãy sử dụng các kỹ thuật massage nhẹ nhàng, theo chuyển động tròn để kích thích da và tăng cường lưu thông máu. Bạn có thể sử dụng các loại dầu dưỡng da hoặc serum chứa collagen khi massage da mặt để tăng hiệu quả dưỡng da.

4. Sử dụng sản phẩm bổ sung collagen

Bổ sung collagen từ bên ngoài cũng là một cách hiệu quả để cung cấp collagen cho da. Có thể sử dụng các loại sản phẩm bổ sung collagen dạng viên uống hoặc dạng nước. Bạn cần đảm bảo chọn sản phẩm chứa các hợp chất collagen có khả năng hấp thụ cao và được chứng minh lâm sàng. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bổ sung nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

5. Sử dụng máy đẩy tinh chất giúp tăng sinh collagen

Nhờ sự phát triển của công nghệ, máy đẩy tinh chất ngoài tác dụng giúp dưỡng ẩm sâu, nâng cơ, nó còn có tác dụng kích thích các tế bào sản sinh collagen giúp da căng mọng, trẻ trung tràn ngập sức sống. Vậy nên bước vào độ tuổi lão hóa, bạn nên đầu tư sử dụng máy đẩy tinh chất để giúp da được trẻ hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và chống chảy xệ.

6. Xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý

Chế độ sinh hoạt lành mạnh có tác động lớn đến sức khỏe và làn da. Hãy đảm bảo bạn có một chế độ ăn uống cân đối, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Hạn chế tiêu thụ các loại thức ăn có chứa đường và chất béo không lành mạnh, vì chúng có thể làm tổn hại đến cấu trúc collagen của da. Bên cạnh đó, hãy duy trì một lịch trình tập thể dục đều đặn. Tập luyện giúp tăng cường sự tuần hoàn máu, cung cấp dưỡng chất cho da và kích thích sản xuất collagen. Ngoài ra, hãy tránh stress và đủ giấc ngủ để cơ thể có thời gian phục hồi và tái tạo collagen.

Tổng kết, bổ sung collagen là một phương pháp quan trọng để giữ cho da luôn căng mọng, mịn mướt. Sử dụng retinol và vitamin C để tăng cường sản xuất collagen, bôi kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, massage da đúng cách để kích thích sự sản xuất collagen, sử dụng sản phẩm bổ sung collagen để cung cấp collagen cho da và xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh để hỗ trợ quá trình tái tạo collagen. Bằng cách kết hợp các phương pháp này, bạn có thể có một làn da khỏe đẹp, căng mọng và mịn màng.

Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

Tinh chất sáng da căng bóng chứa AHA/PHA giúp da săn chắc rạng rỡ Ohui Miracle Toning Glow Serum

Nơi mua: Ohui

Tinh chất ngừa lão hóa chuyên sâu POLA B.A Serum Prislumina

Nơi mua: POLA

Nước uống Innerb Glowshot Collagen

Nơi mua: Watsons

Thực phẩm collagen uống hệ thảo dược Rohto Blossomy Premium

Nơi mua: Rohto

Kem làm sáng da Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Cream

Nơi mua: Beauty Box

Kem dưỡng trắng da, săn chắc và đàn hồi ALBION INFINESSE WHITE PLANT CREAM

Nơi mua: ALBION

Kem chống nắng kem lót dưỡng trắng Su:m37 Sun-away Multi Effect Sunblock AD SPF50+ PA+++

Thiết bị tăng sinh collagen AGE-R USSERA DEEP SHOT