6 bước chống lão hóa bác sĩ thực hiện mỗi sáng để luôn trẻ trung hơn tuổi

Quy trình buổi sáng đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da trong suốt cả ngày. Nhờ vậy, da bạn sẽ đẹp hơn, không lo già sớm. Câu hỏi đặt ra ở đây là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi sáng, chị em nên thực hiện những bước skincare nào để làn da được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất? Và để thực hiện quy trình chăm da buổi sáng một cách đúng đắn, chị em hãy tham khảo 6 bước được chính các bác sĩ da liễu áp dụng sau đây.

1. Rửa mặt với sản phẩm dịu nhẹ

Sau một đêm, làn da của bạn sẽ tích lũy dầu thừa, bụi bẩn, vi khuẩn từ ga gối và cả tàn dư sản phẩm skincare chưa thấm hết. Do đó, để làn da thoáng sạch, dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các món skincare tiếp theo, rửa mặt là bước cần thiết. Tuy nhiên, thay vì dùng sữa rửa mặt quá nặng đô, có tính tẩy rửa mạnh, chị em cần dùng sản phẩm dịu nhẹ. Như thế, làn da sẽ không bị thất thoát độ ẩm, hàng rào tự nhiên được bảo toàn.

2. Toner

Ngay sau khi rửa mặt, chị em nên chuyển sang dùng toner: "Toner là bước cần thiết cho những ai sở hữu làn da dầu, có xu hướng lên mụn", theo bác sĩ Michelle Henry tại New York. Toner có nhiều công dụng, như là giúp da thoáng sạch thêm nữa, kiềm dầu, cân bằng độ pH và tạo bước đệm để da thẩm thấu các sản phẩm skincare tốt hơn. Theo thời gian, một số loại toner còn cho hiệu quả làm mờ lỗ chân lông.

3. Dùng serum vitamin C

Thoa serum là bước skincare cực kỳ quan trọng, giúp xử lý các vấn đề khó nhằn của làn da. Chuyên gia làm đẹp cho người nổi tiếng Shani Darden rất thích dùng serum vitamin C cho quy trình sáng. "Vitamin C là một chất chống oxy hóa sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi những tổn thương gây ra bởi ánh nắng, và gốc tự do". Theo sau đó, chuyên gia cho hay rằng: "Tôi thích dùng kem chống nắng không chứa dầu, giúp cấp ẩm, mà không khiến lỗ chân lông bị bít tắc".

4. Dùng dầu dưỡng

Nếu bạn sở hữu làn da khô, bác sĩ khuyên bạn nên thêm dầu dưỡng vào quy trình. Cách dùng khá đơn giản, bạn có thể sản phẩm này cùng kem dưỡng ẩm. Đây là combo sẽ giúp làn da của bạn có được độ săn chắc, đàn hồi và duy trì vẻ căng bóng suốt cả ngày dài.

5. Thoa kem dưỡng

Thoa kem dưỡng là bước skincare cơ bản, cần thực hiện đủ hai buổi sáng và tối. Vào buổi sáng, thay vì dùng kem dưỡng đậm đặc, chị em nên ưu tiên loại mỏng nhẹ, nhưng vẫn cấp ẩm tốt cho làn da. Như vậy, trong suốt ngày dài, chị em sẽ không gặp phải tình trạng da bị nặng nề, bức bí, thay vào đó là vẻ căng mọng, nhưng vẫn thoải mái, dễ chịu.

6. Kem chống nắng

Vì ánh mặt trời là nguyên nhân lớn nhất khiến da bị lão hóa sớm, thoa kem chống nắng chính là bước skincare quan trọng tuyệt đối trong quy trình chống già. "Ánh nắng mặt trời sẽ làm suy giảm collagen trong da, và còn có thể gây đốm nâu, khiến da xỉn màu", chuyên gia Darden cho biết. Do đó, bôi kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, ngăn được cả tia UVA lẫn UVB chính là thủ tục quan trọng trong quy trình chống lão hóa buổi sáng.

Ảnh: Internet

https://afamily.vn/6-buoc-chong-lao-hoa-bac-si-thuc-hien-moi-sang-de-luon-tre-trung-hon-tuoi-20220204111519948.chn