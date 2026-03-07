50 tuổi, Từ Nhược Tuyên ăn Tết không béo lên mà còn quay về cân nặng thời trung học, trẻ xinh hút hồn

Sau Tết không tăng cân mà còn gầy hơn

Sau mỗi dịp Tết, chuyện "ám ảnh" nhất với nhiều người có lẽ là bước lên bàn cân và nhìn con số nhích lên từng ký. Thế nhưng có một người hoàn toàn ngược lại. Nữ thần nhan sắc Từ Nhược Tuyên khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ sau Tết Nguyên đán, cân nặng của cô chỉ còn 43,5 kg đúng bằng thời còn học trung học cơ sở.

Ở tuổi 50, việc quay lại mức cân nặng của thời thiếu nữ không chỉ khiến công chúng kinh ngạc mà ngay cả bản thân cô cũng phải thốt lên khó tin. Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì sụt cân, cô lại cho biết sẽ chú trọng ăn đủ protein và tăng cường tập luyện để xây dựng cơ bắp, tránh cơ thể quá gầy.

Duy trì vận động 4 buổi mỗi tuần

Từ Nhược Tuyên từng chia sẻ cô không ép bản thân tập luyện đến kiệt sức mỗi ngày. Thay vào đó, cô xem việc vận động là một phần nhịp sống và duy trì đều đặn 4 buổi mỗi tuần. Cách tập của cô không đặt nặng chuyện phải đổ mồ hôi thật nhiều hay chạy theo các chỉ số đốt mỡ, mà tập trung vào sự ổn định và bền bỉ.

Chính thói quen này giúp cơ thể duy trì trạng thái vận động, hỗ trợ trao đổi chất hoạt động trơn tru hơn. Ưu điểm của phương pháp này là khó bỏ cuộc giữa chừng, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương hoặc kiệt sức vì tập quá sức. Về lâu dài, vóc dáng nhờ đó được giữ vững một cách tự nhiên.

Nguyên tắc "3 không" trong ăn uống

Về chế độ ăn, nữ minh tinh áp dụng nguyên tắc "3 không": không đồ chiên rán, không cay và không tinh bột tinh chế. Theo cô, chỉ cần cắt giảm ba nhóm này, cơ thể đã nhẹ nhõm hơn đáng kể.

Đồ chiên và tinh bột tinh chế dễ khiến đường huyết dao động mạnh, từ đó thúc đẩy tích trữ mỡ. Trong khi đó, thực phẩm quá cay có thể gây kích thích dạ dày, ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Nhờ ăn uống tiết chế và chọn lọc, cô giữ được sự cân bằng thay vì phải ăn kiêng khắc nghiệt.

Pilates để giữ đường nét thanh mảnh

Trong số các bộ môn vận động, Từ Nhược Tuyên đặc biệt yêu thích Pilates. Đây không phải kiểu tập trung đốt mỡ cấp tốc mà chú trọng vào sự ổn định của cơ lõi, khả năng kiểm soát cơ bắp và tạo đường nét mềm mại cho cơ thể.

Việc tập Pilates lâu dài giúp cải thiện tư thế, kéo dài đường cong cơ thể và hạn chế tình trạng "gầy nhưng thiếu sức sống". Với nhiều phụ nữ trưởng thành, đây là hình thức vận động lý tưởng vì vừa giúp giữ dáng vừa tăng sự dẻo dai mà không tạo áp lực quá lớn lên khớp và cơ.

Thực đơn "dạ dày nhỏ" khi cần kiểm soát cân nặng

Cô từng chia sẻ bản thân không cho phép mình tăng quá 5 kg. Khi cân nặng có dấu hiệu dao động, cô sẽ chủ động giảm khẩu phần ăn. Bữa sáng có thể chỉ là một ly cà phê kèm một miếng ổi, dưa leo hoặc một quả trứng luộc. Bữa trưa và tối ưu tiên rau xanh và protein như salad, cá hồi áp chảo, bí ngòi hay dưa leo với lượng vừa phải.

Nếu muốn ăn tinh bột, cô chọn các thực phẩm nguyên bản như khoai lang và thường dùng vào bữa trưa. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp ngắn hạn để điều chỉnh cân nặng, không nên áp dụng lâu dài vì có thể ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng.

Giảm áp lực, sống chậm lại để giữ dáng lâu dài

Bên cạnh ăn uống và tập luyện, Từ Nhược Tuyên nhấn mạnh yếu tố tinh thần. Cô cho rằng phụ nữ hiện đại phải đảm đương nhiều vai trò, áp lực dễ dàng phản ánh lên cơ thể. Thay vì ép mình phải gầy hơn mỗi ngày, cô chọn cách cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Khi áp lực giảm bớt và nhịp sinh hoạt ổn định, vóc dáng cũng ít biến động hơn. Theo cô, để giữ được thân hình lâu dài, điều quan trọng không chỉ là ăn gì mà là cách sống ra sao. Và có lẽ chính lối sống kỷ luật nhưng không cực đoan ấy đã giúp nữ minh tinh 50 tuổi vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thon gọn và cuốn hút như thời thanh xuân.

Nguồn TVBS; Ảnh IGNV