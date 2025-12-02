5 cách mặc áo len theo style tối giản, áp dụng suốt mùa đông năm nay cũng không thấy chán

Khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, áo len trở thành món đồ "cứu cánh" không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi nàng. Nhưng để mặc áo len sao cho tinh tế, thanh lịch mà vẫn thoải mái thì lại cần một chút bí quyết phối đồ. Dưới đây là 5 công thức đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn mặc đẹp trong mùa đông mà không cần cầu kỳ hay chạy theo xu hướng.

Áo len và chân váy ngắn

Công thức này phù hợp cho những ngày bạn muốn trông thật tươi tắn, ngọt ngào. Chỉ cần một chiếc áo len cổ tròn hoặc cổ lọ dáng rộng, kết hợp với chân váy ngắn chữ A hoặc suông nhẹ là đã đủ tạo nên vẻ ngoài trẻ trung mà không kém phần hiện đại.

Nếu muốn tăng hiệu ứng kéo dài chân, bạn có thể chọn váy cạp cao và đi kèm boots cao cổ hoặc giày loafer dày đế. Màu sắc lý tưởng thường là các tông trung tính như beige, nâu, xám hoặc đen, vừa dễ mặc lại tạo cảm giác hài hòa. Những ngày lạnh hơn, chỉ cần thêm tất da hoặc tất len tông tối là outfit vẫn vừa ấm vừa xinh.

Áo len và chân váy suông dáng dài

Ai yêu phong cách tối giản chắc chắn sẽ mê sự kết hợp này. Chân váy suông dáng dài, đặc biệt là các mẫu chất liệu dạ, len dệt hoặc lụa dày, khi đi cùng áo len mang lại cảm giác mềm mại nhưng cực kỳ sang. Đây là công thức hoàn hảo cho môi trường công sở hoặc những buổi café cuối tuần nhẹ nhàng.

Bạn có thể chọn áo len ôm để tạo dáng thon gọn hoặc áo len dáng rộng và cắm thùng nhẹ để giữ sự cân đối. Giày mule, giày bệt mũi nhọn hoặc ankle boots đều rất hợp. Một chiếc túi đeo vai nhỏ xinh sẽ giúp cả set đồ thêm tinh tế mà vẫn giữ được tinh thần tối giản.

Áo len và quần âu

Quần âu là biểu tượng của sự thanh lịch, nhưng khi phối với áo len, tổng thể bỗng mềm mại và hiện đại hơn hẳn. Đặc biệt, đây là công thức "đinh" của những quý cô công sở yêu thích thời trang nhưng không muốn mất quá nhiều thời gian mỗi sáng.

Áo len cổ lọ màu trung tính kết hợp quần âu ống đứng sẽ mang lại vẻ ngoài gọn gàng, nhưng nếu bạn thích sự thoải mái hơn, có thể thử áo len oversized và quần âu ống suông. Một chút phụ kiện như đồng hồ kim loại, thắt lưng mảnh hoặc khăn quàng cổ tông cùng màu cũng giúp outfit được nâng tầm đáng kể. Chỉ với vài chi tiết nhỏ, bạn đã có ngay một set đồ vừa ấm vừa đủ khí chất.

Áo len và quần jeans

Không cần quá nhiều suy nghĩ, áo len và jeans luôn là lựa chọn an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu quả thời trang cao. Bộ đôi này phù hợp cho mọi độ tuổi, mọi dáng người và cực kỳ linh hoạt để biến tấu.

Bạn có thể chọn jeans ống rộng cho phong cách trẻ trung thoải mái, hoặc skinny jeans nếu muốn nhấn vào vẻ cá tính và gọn gàng. Áo len cổ lọ với jeans xanh đậm tạo cảm giác trưởng thành, còn áo len dệt chunky với jeans sáng màu lại mang đến sự phóng khoáng nhẹ nhàng.

Những ngày lười ăn diện, chỉ cần khoác thêm một chiếc trench coat hoặc áo khoác dạ dài là bạn đã có ngay một outfit hợp mắt và hợp thời tiết.

Áo cardigan + sơ mi và quần ống suông

Cardigan là món đồ mang lại cảm giác mềm mại và nữ tính, nhưng khi layer cùng sơ mi và quần ống suông, tổng thể lại trở nên vô cùng tinh tế. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày bạn muốn vừa ấm áp vừa trông chỉn chu.

Layering cardigan bên ngoài sơ mi tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, đồng thời cho phép bạn chơi đùa với màu sắc: cardigan tông be – sơ mi trắng; cardigan xám – sơ mi xanh nhạt; hoặc cardigan đen – sơ mi kẻ ô. Quần ống suông giúp outfit giữ được độ thanh thoát mà không bị rối mắt.

Bạn có thể để lộ cổ áo sơ mi hoặc cài một phần cúc cardigan để tạo điểm nhấn. Giày loafer hoặc giày Mary Jane sẽ là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện vẻ ngoài này.

Ảnh: Sưu tầm