4 cách mặc quần ống rộng tôn dáng xuất sắc dù chị em đi giày cao gót hay không

Quần ống rộng luôn nằm trong danh sách những món đồ "phải có" của hội yêu thời trang, đặc biệt là khi thời tiết chuyển lạnh. Vừa ấm áp, thoải mái lại vừa dễ phối đồ, kiểu quần này có khả năng ăn gian chiều cao và tạo hiệu ứng thon gọn bất ngờ nếu biết kết hợp đúng cách.

Dưới đây là 4 gợi ý diện quần ống rộng chuẩn đẹp trong mùa đông, giúp bạn tự tin xuống phố mà không cần mất thời gian suy nghĩ.

Áo len lửng và quần ống rộng

Khi nhắc đến set đồ hoàn hảo để tôn dáng cùng quần ống rộng, áo len lửng là lựa chọn hàng đầu. Tỷ lệ trang phục là yếu tố quan trọng nhất trong việc "hack" dáng, và áo len lửng có nhiệm vụ định hình rõ ràng phần eo, nơi tạo ra tỷ lệ vàng cho cơ thể. Nhờ độ dài lửng vừa phải, item này giúp người mặc trông cao hơn, đôi chân được kéo dài tự nhiên.

Trong mùa đông, bạn có thể chọn áo len lửng dày dặn chất liệu len xoắn, len gân hoặc dệt kim. Nếu sợ lạnh, chỉ cần layer áo giữ nhiệt bên trong, vừa ấm lại không phá dáng. Với quần ống rộng cạp cao, combo này mang lại vẻ năng động nhưng vẫn đủ nữ tính và thanh lịch. Bạn có thể chọn bảng màu trung tính như kem – be – nâu, hoặc đậm hơn với đỏ gạch, xanh rêu để tạo điểm nhấn.

Để tổng thể hài hòa, hãy ưu tiên quần dáng suông đứng thay vì quá phồng; chất liệu dày như dạ, khaki hay denim cũng giúp form quần giữ dáng tốt hơn trong mùa lạnh. Một đôi ankle boots hoặc giày thể thao đơn giản là đủ hoàn thiện outfit cho buổi dạo phố hay đi làm.

Chọn quần có đường ly giữa

Đường ly giữa chính là điểm đắt giá để tạo đôi chân thon dài khi mặc quần ống rộng. Thiết kế này tạo cảm giác đôi chân thẳng và gọn hơn, đặc biệt phù hợp với những ai lo quần ống rộng sẽ khiến mình trông thấp hơn hoặc bị nuốt dáng. Thêm vào đó, quần có ly giữa luôn mang vẻ chỉn chu, sang trọng, rất hợp cho môi trường công sở mùa đông.

Khi phối quần có đường ly giữa cùng áo cổ lọ ôm sát hoặc cardigan dáng ngắn, tổng thể trông cân đối, hiện đại và thanh lịch. Với những ngày lạnh sâu, khoác thêm trench coat hoặc áo dạ dáng dài sẽ vừa ấm vừa tôn dáng vì đường ly của quần sẽ tạo chiều dài liên tục từ eo xuống chân.

Một mẹo nhỏ là hãy ưu tiên màu tối cho quần có ly như đen, nâu đậm, ghi xám – những gam màu này giúp phần thân dưới trông thon hơn và dễ kết hợp với đa dạng kiểu áo trong mùa đông.

Đi giày cao khi mặc quần ống rộng

Một trong những cách dễ nhất để tôn dáng khi diện quần ống rộng chính là mang giày cao. Dù là giày cao gót, boots cao gót hay giày đế xuồng, đôi chân của bạn đều được "kéo" dài thêm vài phân mà vẫn giữ được sự mềm mại của phần ống rộng.

Trong mùa đông, boots là lựa chọn lý tưởng. Boots cổ thấp giúp chân trông thanh thoát, rất hợp với quần ống rộng dài chạm sàn hoặc dài trên mắt cá một chút. Nếu bạn muốn phong cách mạnh mẽ, boots mũi nhọn gót trụ sẽ là điểm nhấn hoàn hảo. Còn nếu chuộng sự nữ tính, boots gót nhọn sẽ giúp outfit tinh tế hơn.

Với các nàng diện quần ống rộng chất liệu dày như denim, giày mũi nhọn cũng tạo hiệu ứng cao ráo mà vẫn giữ sự thoải mái. Điều quan trọng là độ dài quần – hãy để ống quần dài vừa đủ chạm phần trên giày, tránh dài lê thê gây vướng víu hoặc quá ngắn khiến tỷ lệ cơ thể trở nên thiếu cân đối.

Sơ vin gọn gàng

Nếu bạn muốn mặc quần ống rộng đẹp mà không mất công suy nghĩ, hãy nhớ quy tắc vàng: sơ vin gọn gàng. Khi sơ vin, phần eo sẽ được xác định rõ ràng, tạo điểm nhấn và cân bằng phom dáng rộng của quần. Đây cũng là cách thể hiện sự chỉn chu và hiện đại, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi.

Có nhiều kiểu sơ vin tùy vào phong cách bạn hướng đến: sơ vin toàn bộ cho vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp; sơ vin lệch mang lại nét phóng khoáng và trẻ trung; hoặc sơ vin nửa trong nửa ngoài để outfit trông tự nhiên nhưng vẫn có điểm nhấn.

Trong mùa lạnh, bạn có thể áp dụng sơ vin với áo cổ lọ, áo len mỏng, sơ mi dày hoặc cardigan cài cúc. Với áo len quá dày, hãy chọn quần cạp cao có cạp bản lớn để tạo hiệu ứng thon gọn hơn khi sơ vin. Một chiếc thắt lưng nhỏ cũng là phụ kiện giúp nâng tầm tổng thể và làm nổi bật vòng eo.

