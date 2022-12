5 tips chọn đồ đỏ - xanh đi chơi Giáng sinh trông không sến mà lại sang

Áo len là "must have" item trong mùa đông, bởi vậy không bất ngờ khi Giáng sinh đồ len màu đỏ lại được lòng chị em đến thế. Bên cạnh những kiểu áo len trơn cơ bản, thu đông năm nay những mẫu áo len họa tiết lên ngôi thấy rõ. Giáng sinh này, bạn có thể tham khảo áo len kẻ ngang phối màu be - đỏ hoặc áo len họa tiết nửa thân trên giúp tăng vẻ trẻ trung, thời thượng cho vẻ ngoài