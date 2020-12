5 thỏi son cực tôn da châu Á, càng đánh càng xinh chị em nên sắm

Giorgio Armani Lip Maestro Intense Velvet Matte Lip Colour Venezia Collection - Màu 208 Venetian Red



Son có thể giúp làn da trông sáng hơn là có thật. Và những nàng da vàng muốn có màu son tôn da thì tăm tia ngay thỏi son màu 208 của Giorgio Armani này nhé. Màu nâu cam gần giống màu bí ngô này sẽ làm trắng da rất tốt, hợp với style makeup nhẹ nhàng tự nhiên hàng ngày nữa. Chưa kể, chất son kem lì cũng ghi điểm vì dễ tán, lên màu đẹp và nhẹ tênh, thoải mái.

Wings Beauty Giá khoảng: 880k

MAC Powder Kiss Liquid Lipcolour - Màu Mull It Over



Son kem lì MAC chinh phục nhiều tín đồ lắm rồi nên hẳn là không cần bàn thêm về chất lượng. Rước về ngay một thỏi là điều hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, trong bảng màu đa dạng dễ gây bối rối, các nàng da vàng vẫn hãy cân nhắc qua "em" Mull It Over nữa nha! Thỏi son có màu cam hồng đất nhẹ nhàng, dễ đánh và tôn visual lắm kể cả khi bạn để mặt mộc. Còn nếu muốn "chế cháo" màu son hay ho, hãy dùng Mull It Over làm lớp son nền và mix cùng 1 màu son khác đậm đà hơn, bảo đảm "ok lah" phết!

Nơi mua MAC VN Giá: 720k

Laneige Layering Lip Bar - Màu 06 Alluring Red



Thỏi son layer độc đáo với 6 tông màu chuyển từ đậm sang nhạt của Laneige cũng là "ứng viên" gây chú ý. Màu son không chỉ ngọt ngào, đáng yêu mà còn giàu độ ẩm, giúp môi mềm, hợp dùng trong mùa đông lắm đấy ạ! Thỏi son màu 06 Allure Red còn "tiềm năng" hơn vì giúp da trắng lên không ít, lại còn giúp giảm tuổi nên chị em không thể bỏ qua rồi.

Nơi mua Laneige VN Giá: 680k

NARS Air Matte Lip Color - Màu Thrust



Son NARS mới ra đã "hot hit", đặc biệt là màu Thrust hợp với da vàng, kiểu gì bạn cũng nên thử qua. Thrust là màu nâu cam ấm giúp tôn da, diện lên trendy, không làm xỉn da, và tạo gương mặt vẻ tây tây, cuốn hút. Dòng son mới của Nars được giới thiệu là lâu trôi, cho lớp finish mịn mờ, không làm nặng hay khô môi, có thể chồng thêm nhiều lớp mà không làm lớp son trước đó xê dịch.

Nơi mua NARS VN Giá khoảng: 850k

3CE Flash Lip Tint - Màu Pick A Side

Cuối cùng là thỏi Pick A Side của "ba chị em" ai ai cũng biết. Pick A Side là tông cam san hô thân thiện với da vàng, khiến làn da sáng hơn. Như chính cái tên, Flash Lip Tint cho lớp son bóng như "tráng gương" tuyệt đẹp, làm môi căng mọng, đầy đặn trong tích tắc. Cô gái nào diện lên là vừa ghi điểm đáng yêu, vừa thêm phần quyến rũ.

Nơi mua 3CE VN Giá khoảng: 320k

