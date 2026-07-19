5 thói quen mỗi ngày đang âm thầm "rút cạn" collagen của làn da: Nhiều người chăm skincare rất kỹ nhưng vẫn mắc phải

Collagen được ví như "khung đỡ" của làn da. Khi lượng collagen dồi dào, da giữ được độ săn chắc, đàn hồi và mịn màng. Ngược lại, khi collagen suy giảm, các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ hay da xỉn màu sẽ xuất hiện rõ hơn.

Điều đáng nói là quá trình này không chỉ diễn ra do tuổi tác. Nhiều thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể khiến collagen bị phá vỡ nhanh hơn, dù bạn vẫn chăm chỉ dưỡng da.

1. Ra ngoài mà quên chống nắng

Không ít người chỉ thoa kem chống nắng khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời lâu. Thực tế, tia UVA – tác nhân chính gây lão hóa – vẫn hiện diện ngay cả trong những ngày nhiều mây và có thể xuyên qua cửa kính.

Các nghiên cứu cho thấy tia UV kích thích cơ thể tạo ra các enzyme làm phân hủy collagen và elastin, khiến da mất dần độ đàn hồi theo thời gian. Đây cũng là lý do nhiều bác sĩ da liễu coi chống nắng là bước chống lão hóa quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn việc sử dụng các hoạt chất đắt tiền.

Nếu muốn bảo vệ lượng collagen tự nhiên của da, hãy duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi sáng, đồng thời che chắn bằng mũ, kính và khẩu trang khi phải tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

2. Ăn quá nhiều đồ ngọt

Một ly trà sữa, vài chiếc bánh ngọt hay nước ngọt có gas có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng nếu trở thành thói quen hằng ngày, chúng lại không thân thiện với làn da.

Khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường, hiện tượng glycation sẽ xảy ra. Quá trình này tạo ra các hợp chất khiến sợi collagen trở nên cứng, giòn và kém đàn hồi hơn. Hậu quả là da dễ xuất hiện nếp nhăn, chùng nhão và mất đi vẻ căng mịn vốn có.

Điều đó không có nghĩa bạn phải loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Quan trọng hơn là cân bằng khẩu phần, hạn chế đường tinh luyện và ưu tiên trái cây tươi thay vì các món tráng miệng nhiều đường.

3. Thường xuyên thức khuya

Ban đêm là khoảng thời gian cơ thể bước vào quá trình phục hồi và tái tạo, trong đó có việc sửa chữa các tổn thương của làn da.

Việc ngủ quá ít hoặc thường xuyên thức sau nửa đêm có thể làm tăng hormone căng thẳng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tái tạo collagen. Sau một thời gian, da dễ trở nên xỉn màu, thiếu sức sống và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm.

Một giấc ngủ kéo dài từ 7-9 tiếng, cùng giờ đi ngủ ổn định mỗi ngày, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làn da có thêm thời gian phục hồi.

4. Hút thuốc và uống nhiều rượu bia

Đây là hai thói quen được các chuyên gia da liễu nhắc đến nhiều khi nói về lão hóa.

Khói thuốc làm giảm lưu lượng máu nuôi da, đồng thời tạo ra nhiều gốc tự do có khả năng phá hủy collagen. Trong khi đó, rượu bia khiến cơ thể mất nước, làm da khô hơn và ảnh hưởng đến quá trình tái tạo tế bào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc lâu năm thường xuất hiện nếp nhăn sớm hơn và làn da cũng kém săn chắc hơn so với người không hút thuốc.

5. Chỉ chăm skincare mà quên dinh dưỡng

Collagen không thể được tạo ra chỉ nhờ kem dưỡng. Để tổng hợp collagen, cơ thể cần protein, vitamin C, kẽm, đồng và nhiều dưỡng chất khác. Nếu chế độ ăn thiếu những thành phần này, quá trình sản sinh collagen cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Các thực phẩm như cá, trứng, thịt nạc, các loại đậu, trái cây họ cam quýt, ổi, kiwi, bông cải xanh hay ớt chuông đều là những lựa chọn tốt để hỗ trợ làn da từ bên trong.

Muốn giữ collagen lâu hơn, hãy bắt đầu từ lối sống

Nhiều người tìm đến collagen dạng uống với mong muốn cải thiện làn da. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiệu quả sẽ khó đạt như kỳ vọng nếu những thói quen gây hại vẫn tiếp diễn.

Một chu trình chăm sóc da hiệu quả không chỉ bao gồm mỹ phẩm phù hợp mà còn cần chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ, chống nắng đều đặn và hạn chế các tác nhân làm tăng stress oxy hóa.

Collagen sẽ giảm dần theo tuổi tác là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tốc độ suy giảm nhanh hay chậm lại phụ thuộc khá nhiều vào cách chúng ta chăm sóc cơ thể mỗi ngày. Đôi khi, chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, bạn đã giúp làn da giữ được vẻ săn chắc và tươi tắn lâu hơn mà không nhất thiết phải đầu tư vào những liệu pháp đắt tiền.