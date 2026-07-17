4 loại collagen "made in Vietnam" giúp da căng mịn và ngừa lão hóa từ bên trong

Collagen được ví như "khung nâng đỡ" của làn da, quyết định độ săn chắc, đàn hồi và căng mịn. Tuy nhiên, từ sau tuổi 25, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu suy giảm khoảng 1% mỗi năm. Đây cũng là lý do nhiều người nhận thấy làn da dần xuất hiện nếp nhăn li ti, kém đàn hồi và xỉn màu dù vẫn chăm chỉ dưỡng da.

Bên cạnh việc dùng kem chống nắng hay các hoạt chất chống lão hóa như retinol, vitamin C, peptide…, bổ sung collagen từ bên trong cũng là một giải pháp được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ nuôi dưỡng làn da lâu dài. Hiện nay, không chỉ các thương hiệu quốc tế mà nhiều nhãn hàng Việt Nam cũng đã phát triển những sản phẩm collagen chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại với mức giá dễ tiếp cận hơn. Dưới đây là 4 sản phẩm đáng tham khảo.

1. Nước uống Collagen Dipeptide Sắc Ngọc Khang

Sắc Ngọc Khang là thương hiệu chăm sóc sắc đẹp quen thuộc với nhiều phụ nữ Việt. Dòng nước uống Collagen Dipeptide của hãng sử dụng collagen dipeptide – dạng collagen đã được thủy phân thành phân tử rất nhỏ, giúp cơ thể hấp thu nhanh hơn so với collagen thông thường. Sản phẩm còn kết hợp vitamin C cùng nhiều thành phần chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, cải thiện độ đàn hồi và giúp làn da duy trì vẻ căng mịn. Dạng nước uống đóng chai nhỏ cũng rất tiện mang theo, phù hợp với người bận rộn.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

2. Viên uống dưỡng da Collagen Tây Thi Sao Thái Dương

Là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm lâu năm Sao Thái Dương, Collagen Tây Thi hướng đến nhu cầu chăm sóc da từ bên trong bằng công thức kết hợp collagen cùng nhiều dưỡng chất hỗ trợ sắc đẹp. Ngoài collagen, sản phẩm còn bổ sung vitamin và các thành phần chống oxy hóa giúp hỗ trợ giảm tình trạng da khô ráp, cải thiện độ đàn hồi và góp phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Dạng viên uống cũng phù hợp với những người không quen sử dụng collagen dạng nước hoặc muốn mang theo khi đi làm, đi công tác.

Nơi mua: Sao Thái Dương

3. Nước uống làm đẹp Collagen ADIVA Gold

ADIVA là một trong những thương hiệu collagen Việt khá nổi tiếng nhiều năm qua. Phiên bản Collagen Gold sử dụng collagen peptide kết hợp với các hoạt chất làm đẹp khác nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Điểm cộng của sản phẩm là dạng nước dễ uống, hương vị nhẹ, không quá tanh như nhiều dòng collagen truyền thống. Công thức còn bổ sung thêm các dưỡng chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ cải thiện độ ẩm, tăng độ mềm mại của làn da và góp phần giảm tình trạng da xỉn màu do quá trình lão hóa.

Nơi mua: ADIVA

4. Nước Nấm Đông Trùng Hạ Thảo HECTOR Collagen

Nếu yêu thích các sản phẩm kết hợp giữa collagen và thảo dược, HECTOR Collagen là lựa chọn khá thú vị. Sản phẩm kết hợp collagen cùng chiết xuất đông trùng hạ thảo và một số thành phần thiên nhiên, hướng đến việc chăm sóc sức khỏe tổng thể đồng thời hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của làn da. Sự kết hợp này không chỉ giúp bổ sung collagen mà còn cung cấp thêm các chất chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của gốc tự do – một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa. Với những người thường xuyên thức khuya, làm việc căng thẳng hoặc muốn chăm sóc da từ bên trong, đây là sản phẩm đáng cân nhắc.

Nơi mua: HECTOR

Lão hóa là quá trình không thể tránh khỏi, nhưng hoàn toàn có thể làm chậm nếu chăm sóc đúng cách. Một chế độ sinh hoạt lành mạnh kết hợp bổ sung collagen hợp lý sẽ góp phần giúp làn da duy trì vẻ căng mịn, săn chắc và rạng rỡ lâu dài. Bốn sản phẩm collagen "made in Vietnam" kể trên đều là những lựa chọn đáng tham khảo nhờ công thức hiện đại, mức giá hợp lý và phù hợp với nhu cầu chăm sóc da từ bên trong của nhiều người Việt.