5 serum vitamin C không cần bảo quản trong tủ lạnh, giúp ngừa lão hóa và làm sáng da cực đỉnh

Vitamin C là một trong những thành phần chăm sóc da quan trọng nhất, giúp trẻ hóa, làm sáng và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa. Tuy nhiên, nhiều người lại mắc sai lầm khi nghĩ rằng serum vitamin C chỉ có thể phát huy tác dụng tối ưu khi được bảo quản trong tủ lạnh. Thực tế, có một số dòng serum vitamin C chất lượng cao vẫn có thể giữ nguyên hiệu quả sử dụng mà không cần đến môi trường lạnh.



1. Những lợi ích của serum vitamin C cho da

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho da. Nó còn kích thích sản sinh collagen, từ đó làm mờ các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim. Ngoài ra, vitamin C cũng có tác dụng làm sáng da, đều màu và giảm thâm nám, tàn nhang. Đây thực sự là "thần dược" không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hằng ngày.

2. Những tiêu chí lựa chọn serum vitamin C chất lượng

Để tìm được serum vitamin C phù hợp, cần lưu ý một số yếu tố sau:

- Nồng độ vitamin C: Nên chọn sản phẩm có nồng độ vitamin C tối thiểu 10%, tối đa 20%. Nồng độ quá cao có thể gây kích ứng da, nồng độ quá thấp lại không đủ đem lại tác dụng rõ rệt cho làn da.

- Các thành phần khác: Nên chọn các sản phẩm chứa thêm các hoạt chất như vitamin E, ferulic acid giúp tăng cường hiệu quả chống oxy hóa.

- Chất kết cấu: Serum có kết cấu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn dính.

- Nguồn gốc: Ưu tiên những thương hiệu uy tín, cam kết sử dụng nguyên liệu chất lượng.

3. 5 dòng serum vitamin C "không cần tủ lạnh" đáng thử

Dưới đây là 5 lựa chọn serum vitamin C chất lượng cao, không cần bảo quản trong tủ lạnh mà vẫn phát huy tối đa công dụng:

Serum viên nang Vitamin C sáng da INNISFREE Green Tea Enzyme Brightening Serum chứa Dual Vitamin C và Enzyme trà xanh Jeju giúp giảm sự xuất hiện của đốm nâu, làm đều màu da và mang lại làn da mịn màng

Nơi mua: INNISFREE

Tinh chất dưỡng da 22% Vitamin C SAP + 5% Niacinamide Neogen Dermalogy Real Vita C Serum 3

Nơi mua: Neogen

Tinh chất trắng sáng da Torrident CELLMAZING Vitamin C, cải thiện tông da và kết cấu da, điều chỉnh các vết thâm, thu nhỏ lỗ lông. Thành phần sản phẩm chứa phức hợp Vitamin C 5D tăng cường và nâng tông da, cho làn da rạng rỡ hơn

Nơi mua: Torrident

Serum dưỡng trắng da, mờ đốm nâu, đều màu da Vitamin C, Vitamin E, Bisabolol NNO VITE Mega We Care. Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn, đảm bảo vệ sinh và liều lượng cho mỗi lần sử dụng

Nơi mua: Mega