5 nữ chính mặc đẹp nhất phim Hàn 2024: Kim Ji Won lộng lẫy nhưng chưa ấn tượng bằng một màn lột xác đỉnh cao

Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã có một năm sôi động với nhiều tựa phim hấp dẫn, xoay quanh các chủ đề vừa quen vừa lạ.

Ngoài ra, hình tượng nữ chính trên phim Hàn Quốc năm 2024 cũng rất đa dạng, đó có thể là tiểu thư nhà tài phiệt, một người vợ bị phản bội rồi tái sinh với cuộc sống tốt đẹp hơn, hay cô gái gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm chia tay... Và như thường lệ, thời trang của nữ chính trên phim Hàn Quốc luôn có sự chỉn chu, đẹp mắt. Trong đó, 5 nữ chính sau đây là những mỹ nhân mặc đẹp nhất năm 2024.

Kim Ji Won (Queen Of Tears)

Nếu nói về bộ phim khiến khán giả bàn luận nhiều về thời trang nhất trong năm 2024, thì chắc chắn đó là "Queen Of Tears". Hóa thân vào nhân vật tiểu thư nhà tài phiệt, Kim Ji Won đã lột tả xuất sắc từ cách đi đứng, cử chỉ, biểu cảm gương mặt cho tới kiểu tóc và thời trang.

Những bộ trang phục của Kim Ji Won phủ đầy các thiết kế đến từ thương hiệu thời trang cao cấp, chẳng hạn như Chanel, Valentino, Alexander McQueen, Balmain… Dẫu vậy, các chị em vẫn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng mặc đẹp từ Kim Ji Won vì cô có nhiều set đồ mang tính ứng dụng cao. Cụ thể, để sành điệu như Kim Ji Won, các nàng hãy ưu tiên sắm những item như áo khoác vải tweed, áo blouse cách điệu, blazer, đầm đứng dáng và chân váy dài…

Lee Se Young (What Comes After Love)

"What Comes After Love" là bộ phim dịu dàng, đậm chất thơ và cảm động về tình yêu đôi lứa. Thời trang của nữ chính Lee Se Young được chia làm 2 giai đoạn. Khi còn hẹn hò, phong cách của Lee Se Young ngọt ngào, tươi tắn và bay bổng tựa như nàng thơ. Theo đó, những món thời trang như áo cardigan, váy hoa, áo khoác denim, áo sơ mi sáng màu được Lee Se Young diện nhiều trong giai đoạn này.

Sau khi chia tay và quay trở lại quê hương, Lee Se Young ứng dụng phong cách đứng dáng hơn, đó là những công thức như áo blazer + áo cổ cao hay áo khoác dạ kết hợp cùng sơ mi. Style của Lee Se Young trong "What Comes After Love" không quá cầu kỳ nhưng vẫn cuốn hút và hợp xu hướng.

Chae Soo Bin (When The Phone Rings)

Chỉ mới chiếu được vài tập, "When The Phone Rings" đã gây sốt khắp mạng xã hội. Bộ phim này thu hút khán giả với yếu tố ngôn tình xen lẫn kinh dị, giật gân. Nếu như nam chính mê hoặc người xem với hình tượng tổng tài lạnh lùng nhưng si tình thì nữ chính lại khiến khán giả khen ngợi không ngớt vì nhan sắc trong trẻo, mong manh.

Thời trang của nữ chính Chae Soo Bin cũng rất ấn tượng. Thay vì diện những bộ cánh long lanh và hào nhoáng, Chae Soo Bin lại ưa chuộng các kiểu trang phục tinh giản, nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, phù hợp với hình tượng tiểu thư nhà giàu. Thiết kế phủ sóng phong cách của Chae Soo Bin nhiều nhất chính là đầm trơn màu đen hoặc pastel. Ngoài ra, nữ chính phim "When The Phone Rings" cũng có nhiều bộ trang phục công sở chuẩn thanh lịch, đáng để tham khảo.

Park Min Young (Marry My Husband)

Park Min Young có màn lột xác ấn tượng trong bộ phim "Marry My Husband". Từ một quý cô yêu thích phong cách giản dị, Park Min Young biến hóa 180 độ với style sang chảnh, nổi bật hơn. Tủ đồ của Park Min Young có sự đa dạng, không bộ nào trùng. Dẫu vậy, người yêu thời trang vẫn có thể gọi tên một số món đồ đặc trưng làm nên phong cách của Park Min Young như áo khoác vải tweed, set đồ gile, áo len và chân váy…

Loạt trang phục của Park Min Young trong phim "Marry My Husband" có thể là nguồn cảm hứng để chị em mặc đẹp từ công sở ra phố.

Park Shin Hye (The Judge From Hell)

Park Shin Hye đã có màn tái xuất ấn tượng vào cuối năm 2024 với bộ phim "The Judge From Hell". Bên cạnh diễn xuất thuyết phục và nhan sắc mặn mà, Park Shin Hye còn mặc đẹp trong bộ phim này. Nữ diễn viên thể hiện khả năng cân đồ ấn tượng khi biến hóa với nhiều kiểu trang phục với màu sắc, họa tiết nổi bật. Dẫu vậy, loạt trang phục của Park Shin Hye vẫn mang tính ứng dụng cao, giúp chị em có thêm nhiều ý tưởng để làm mới phong cách.

Ảnh: Sưu tầm