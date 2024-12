Bạn thân của Song Hye Kyo gợi ý 5 cách mặc đồ tôn dáng cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Choi Hee Seo từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up". Nhân vật Hwang Chi Sook mà cô đảm nhận có cá tính thú vị, nên gây được ấn tượng cho người xem. So với địa hạt phim truyền hình, Choi Hee Seo hoạt động tích cực hơn ở mảng điện ảnh. Cô từng đoạt giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Baeksang và Rồng Xanh cho vai diễn Fumiko Kaneko trong phim "Anarchist from Colony".

Choi Hee Seo xây dựng tình bạn thân thiết với Song Hye Kyo sau bộ phim "Now, We Are Breaking Up". Hai nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ăn uống, trò chuyện vui vẻ cùng hội bạn thân. Trong những khoảnh khắc đời thường, Choi Hee Seo gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở độ tuổi 37. Nữ diễn viên còn sở hữu phong cách thời trang nổi bật, quyến rũ. Với chiều cao là 1m62, Choi Hee Seo luôn biết cách phối đồ khéo léo để "hack" dáng hiệu quả.

Mặc áo lửng

Áo lửng là một trong những item thời trang được Choi Hee Seo diện thường xuyên. Mẫu áo này rất nổi bật và trẻ trung. Ngoài ra, áo dáng lửng còn có công dụng "hack" chiều cao mà người diện không phải sơ vin.

Choi Hee Seo biến hóa phong cách với áo lửng chất liệu len mỏng, hay áo thun ngắn. Thay vì phối áo lửng theo cách cá tính và năng động, Choi Hee Seo diện mẫu áo này cùng chân váy. Nhờ vậy, cô có vẻ ngoài rất nữ tính, bay bổng nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Để hoàn thiện các set áo lửng và chân váy thời thượng, Choi Hee Seo chọn giày cao gót mũi nhọn màu be hoặc giày sneaker trắng.

Diện trang phục ngắn

Choi Hee Seo sở hữu thân hình quyến rũ, vì vậy, cô thường xuyên mặc các kiểu trang phục tôn lên những đường nét sexy của mình, trong đó có đồ ngắn. Các thiết kế trang phục như chân váy mini, váy liền ngắn hay quần short được Choi Hee Seo vô cùng ưa chuộng.

Ưu điểm của trang phục ngắn là nét ngọt ngào và trẻ trung. Ngoài ra, kiểu đồ này còn tạo độ cao ráo, thanh thoát cho vóc dáng. Các công thức diện đồ ngắn của Choi Hee Seo phù hợp với những buổi dạo phố cuối tuần. Nữ diễn viên còn gợi ý thêm một mẹo để tăng sự quyến rũ và "hack" chân thon thả khi mặc đồ ngắn, đó là diện quần tất đen.

Ưu tiên trang phục nhấn eo

Những món thời trang nhấn eo đáng sắm cho tủ đồ của mọi nàng. Ưu điểm của đồ nhấn eo là tạo sự chỉn chu, gọn gàng cho người diện. Ngoài ra, chi tiết nhấn eo còn có một công dụng khác, đó là phân chia lại tỷ lệ cơ thể, từ đó giúp vóc dáng thon gọn, cao ráo hơn.

Có nhiều kiểu trang phục nhấn eo giúp phong cách của các nàng trở nên sành điệu hơn, chẳng hạn như váy liền hay áo khoác dáng dài. Trang phục nhấn eo cũng chính là một trong những "chìa khóa" giúp Choi Hee Seo xây dựng phong cách vừa đa dạng, vừa tôn dáng.

Đừng quên sơ vin

Một trong những bí kíp nâng tầm phong cách đơn giản nhất chính là sơ vin. Thao tác này giúp tổng thể trang phục của chị em trở nên gọn gàng, thanh lịch hơn. Bên cạnh đó, khi sơ vin, vóc dáng của chị em cũng thêm phần thon thả và cao ráo.

Thao tác sơ vin sẽ giúp chị em hoàn thiện những bộ cánh công sở chỉn chu, chuyên nghiệp hay các outfit đi dạo phố thời thượng. Để trông nổi bật hơn, các nàng hãy tham khảo Choi Hee Seo, tô điểm cho set đồ sơ vin một chiếc thắt lưng da.

Váy xẻ tà là "chân ái"

Những món thời trang như váy liền, chân váy xẻ tà được các quý cô sành điệu rất ưa chuộng. Chi tiết xẻ tà tuy không quá cầu kỳ, nhưng lại giúp bộ cánh trở nên quyến rũ, nổi bật hơn. Ngoài ra, chân váy/váy liền xẻ tà còn tạo hiệu ứng chân dài, vóc dáng cao ráo hơn.

Để phát huy tối ưu hiệu quả kéo chân, tôn dáng của váy xẻ tà, Choi Hee Seo thường đi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót.

Ảnh: Sưu tầm