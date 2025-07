Angelina Jolie chỉ mê giày tối giản: Gợi ý 4 đôi dễ phối đồ, nâng tầm mọi kiểu trang phục cho phụ nữ trung niên

Tủ giày dép của chị em không nhất thiết phải có quá nhiều mẫu mã. Thay vào đó, chị em hãy lựa chọn ít mà chất lượng, như vậy vừa tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, vừa dễ phối đồ. Cụ thể, giày dép có thiết kế tối giản, mang tông màu nhã nhặn chính là khoản đầu tư lý tưởng nhất cho tủ giày, đặc biệt nếu phái đẹp đang ở độ tuổi trung niên.

Một trong những biểu tượng thời trang có niềm đam mê với giày dép tối giản chính là Angelina Jolie. Cô sẽ gợi ý 4 mẫu giày dép thanh lịch, sang xịn mịn, đáng sắm nhất cho phụ nữ tuổi trung niên:

Giày búp bê

Giày búp bê là mẫu giày mang đậm nét nữ tính. Kiểu giày này không bao giờ lỗi mốt và phù hợp với mọi độ tuổi. Angelina Jolie chủ yếu diện giày búp bê mang tông màu đen, có những biến tấu như gắn nơ mảnh hay mũi nhọn.

Giày búp bê đơn giản rất dễ phối đồ. Chị em có thể kết hợp mẫu giày này cùng váy liền hoặc chân váy dài tới bắp chân. Như vậy, vóc dáng của chị em sẽ có độ cao ráo, thanh thoát, ngay cả khi đi giày búp bê đế bệt. Bên cạnh giày búp bê màu đen, các quý cô hãy thử thêm cả giày màu be, trắng, xám hoặc nâu vì những phiên bản này có thể tạo điểm nhấn cho set đồ nói riêng và phong cách nói chung.

Dép lê to bản

Phụ nữ tuổi trung niên không nhất thiết phải giới hạn phong cách với những mẫu giày kín chân. Dép lê to bản chính là một kiểu giày đáng sắm, đặc biệt lý tưởng để diện trong mùa hè. Dép lê to bản được Angelina Jolie diện khá thường xuyên khi đi dạo phố. Cô ưu tiên dép to bản mang tông màu nâu hoặc trắng vì hài hòa với nhiều màu sắc trang phục, và còn ghi điểm trang nhã, thanh lịch.

Chị em không nên kết hợp dép lê to bản với outfit đứng dáng. Kiểu dép thoải mái này sẽ phù hợp hơn với những công thức phóng khoáng, chẳng hạn như váy liền, set áo hai dây và quần ống suông.

Giày màu be

Giày màu be có rất nhiều ưu điểm. Kiểu giày này trẻ trung, tươi tắn và còn ghi điểm thanh lịch, trang nhã. Giày màu be tạo cảm giác liền mạch, giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn. Do đó, dù sở hữu chiều cao lý tưởng hay không, chị em vẫn nên bổ sung giày màu be cho tủ đồ để hack dáng.

Xoay quanh giày màu be có nhiều biến tấu thời thượng, sành điệu, chẳng hạn như giày mũi tròn cổ điển, mềm mại, giày mũi nhọn sang chảnh. Angelina Jolie thường kết hợp giày màu be với trang phục mang tông màu trắng + be làm chủ đạo, từ đó tạo nên tổng thể outfit sáng sủa nhưng không kém phần tinh tế.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là mẫu giày có tính kinh điển. Thiết kế mũi nhọn mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng tối ưu. Giày mũi nhọn ghi điểm tối đa ở sự sang trọng, thanh lịch. Mẫu giày này ăn nhập hoàn hảo với những bộ trang phục chỉn chu, đứng dáng như áo sơ mi + quần ống đứng, váy liền + áo khoác dáng dài hay váy dài.

Giày búp bê mũi nhọn màu be, trắng kem, đen hay xanh navy chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho tủ đồ của phụ nữ trên 50 tuổi.

Ảnh: Sưu tầm