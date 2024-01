5 món dưỡng da nên dùng vào lúc này để da đẹp đón Tết

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, lúc này đây chính là thời điểm các chị em đang ráo riết chuẩn bị làm đẹp, rạng ngời đón Tết. Để có làn da mịn căng, trẻ xinh trong Tết này thì dưới đây là 5 sản phẩm dưỡng da mà bạn rất cần sử dụng. Những sản phẩm này không "hô biến" làn da căng đẹp sau 1 đêm nhưng sẽ giúp làn da của bạn được cải thiện dần dần, đạt phong độ đỉnh cao vừa đúng dịp Tết đến Xuân về.



1. Toner pad

Toner pad là sản phẩm dưỡng da đa năng và tiện lợi đang rất được phụ nữ Hàn Quốc yêu thích. Chúng chứa thành phần dưỡng ẩm và làm sạch da, giúp cân bằng độ pH và loại bỏ các tạp chất trên da, kết hợp với miếng bông sần làm sạch tế bào chết, giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Sử dụng toner pad hàng ngày sẽ giúp làm sạch da, khiến da căng mọng chuẩn Hàn.

2. Serum HA

Serum chứa axit hyaluronic (HA) là một lựa chọn tuyệt vời để dưỡng ẩm cho da. HA có khả năng giữ nước và cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mềm mịn và đàn hồi hơn. Thoa serum HA lên da hàng ngày trước khi dùng kem dưỡng sẽ giúp tăng cường độ ẩm và làm mờ các nếp nhăn trên da, và khiến da căng mọng, mướt mát.

3. Serum vitamin C

Serum vitamin C là sản phẩm dưỡng da quan trọng để làm sáng da và giảm tình trạng da mờ, tối sạm. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa tổn thương do tác động của môi trường và tia tử ngoại. Sử dụng serum vitamin C hàng ngày sẽ giúp da trở nên rạng rỡ, đều màu và săn chắc hơn, giúp bạn đẹp rạng ngời đón Tết.

4. Máy dưỡng da/ dụng cụ massage

Máy dưỡng da hoặc các dụng cụ massage như gua sha, roller facial có thể giúp kích thích tuần hoàn máu. Điều này giúp cung cấp dưỡng chất cho da, làm săn chắc da và giảm các dấu hiệu lão hóa. Sử dụng máy dưỡng da hoặc dụng cụ massage hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả tốt cho làn da.

5. Kem mắt

Vùng da quanh mắt thường là vùng da nhạy cảm và dễ bị nhăn nheo, xuất hiện quầng thâm và bọng mắt. Sử dụng kem mắt đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối sẽ giúp dưỡng ẩm, làm mờ quầng thâm và giảm bọng mắt, mang lại ánh nhìn tươi sáng và trẻ trung. Dùng kem dưỡng mắt từ lúc này sẽ giúp sản phẩm có đủ thời gian hoạt động, mang lại làn da tươi sáng đón Tết.

Khi sử dụng các món dưỡng da này, hãy nhớ tuân thủ đúng theo hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất và chọn sản phẩm phù hợp với loại da của bạn. Ngoài ra, không quên duy trì một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để tăng cường sức khỏe da từ bên trong. Với việc chăm sóc da đúng cách và sử dụng các món dưỡng da phù hợp, bạn sẽ có một làn da đẹp rạng ngời để đón Tết. Dưới đây là những sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

Toner trắng da Medicube Deep Vita C Pad

Nơi mua: Medicube

Goodal Green Tangerine Vita C Toner Pad+



Nơi mua: Beauty Box

Serum HA B5 KyungLab Hydra Ampoule dưỡng ẩm phục hồi làm dịu da

Nơi mua: KyungLab

Serum DIVE IN TORRIDEN chứa axit hyaluronic phân tử thấp giúp giữ ẩm sáng bóng da

Nơi mua: TORRIDEN

Máy dưỡng da YAMAN Photo PLUS HRF-10T

Nơi mua: YAMAN

Serum dưỡng mắt L'Oreal Paris Glycolic- Bright Dark Circle Eye Serum

Nơi mua: Watsons

Tinh chất dưỡng sáng da & cải thiện vết thâm 48% INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum