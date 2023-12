5 sản phẩm dưỡng da mặt tốt nhất 2023 do Allure chọn: Toàn đồ "đắt xắt ra miếng", món rẻ nhất cũng 830K

1/ Serum đa chức năng tốt nhất: Olay Super Serum (Giá gốc: Hơn 850K)

2023 là năm "debut" của vô vàn loại serum đa chức năng khác nhau nhưng theo đánh giá của Allure, ngôi sao sáng nhất lại là Olay Super Serum. Thành phần chủ đạo của sản phẩm đều là những cái tên nổi tiếng như vitamin C, niacinamide (vitamin B3), vitamin E, AHA, collagen peptides. Nhờ đó, serum vừa dưỡng ẩm, dưỡng sáng da, làm mềm da, phục hồi hư tổn, vừa giúp da căng mịn, thanh lọc các tế bào chết một cách nhẹ nhàng.

Serum còn có màu ngọc trai rất nịnh mắt, kết cấu mỏng nhẹ thấm nhanh, không hề gây bết dính và tạo được hiệu ứng bóng trong thời gian ngắn sử dụng. Không chỉ được lòng các BTV của Allure, Olay Super Serum cũng được BTV làm đẹp của Byrdie khen hết sức.

2/ Kem dưỡng ẩm tốt nhất: Caudalie Premier Cru The Rich Cream (Giá gốc: Gần 3240K)

Nếu đang tìm kiếm 1 loại kem dưỡng đậm đặc giúp dưỡng ẩm tối ưu bất kể thời tiết thì Allure khuyên bạn nên mua Caudalie Premier Cru The Rich Cream. Sản phẩm này được ví như chiếc "áo phao siêu nhẹ" giữa mùa đông buốt giá, nghĩa là nó có thể giúp bạn bảo toàn độ ẩm lý tưởng trên da mà không hề gây cảm giác nhờn rít, nặng mặt dù kết cấu kem nhìn có vẻ dày.

Với thành phần TET8™ Patent, bio-ceramides và hyaluronic acid, siêu phẩm kem dưỡng nhà Caudalie không chỉ cấp ẩm tốt mà còn giúp xoá mờ thâm/đỏ, giảm nhăn, bảo vệ hàng rào da. Đặc biệt, đây còn là sản phẩm thuần chay và bao bì có thể dễ dàng tái chế.

3/ Sữa rửa mặt tốt nhất: eltaMD Oil-in-Gel Cleanser (Giá gốc: Khoảng 830K)

Bên cạnh những dòng kem chống nắng đình đám, sữa rửa mặt của eltaMD cũng được khen hết lời. Tạp chí Allure từng dành không ít lời khen cho eltaMD Oil-in-Gel Cleanser về khả năng làm sạch xuất sắc, loại bỏ mọi bụi bẩn, cặn makeup, kem chống nắng, giải phóng lỗ chân lông mà không gây khô da, làm mềm da nhờ thành phần gồm dầu hạt Meadowfoam, vitamin E và chiết xuất rễ củ nghệ. Chất gel sánh đặc nên mỗi lần sử dụng, bạn cũng chỉ cần lấy 1 lượng gel nhỏ là vừa đủ dùng. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da từ da dầu, da khô, da mụn hay da nhạy cảm.

4/ Toner tẩy da chết tốt nhất: Benefit Cosmetics The POREfessional Tight 'N Toned: Pore-Refining AHA + PHA Toning Foam (Giá gốc: Khoảng 830K)

Loại toner lọt vào mắt xanh của tạp chí Allure năm nay lại là toner dạng bọt của nhà Benefit. Với phức hợp AHA, PHA, chiết xuất quả chanh và quả yuzu, sản phẩm sẽ loại bỏ tế bào chết từ sâu bên trong, se khít lỗ chân lông, giúp da mềm mịn, sáng hơn trông thấy. Bên cạnh sự đa năng, phù hợp với nhiều loại da, Benefit Cosmetics The POREfessional Tight 'N Toned: Pore-Refining AHA + PHA Toning Foam còn tạo ấn tượng với kết cấu hay ho.

Lớp bọt mịn khi xoa đều ra tay sẽ dễ chuyển hoá thành dạng nước rồi thẩm thấu nhanh chóng lên bề mặt da, không gây cảm giác nặng nề khó chịu. Có điều, nhiều người dùng trên Sephora phản ánh rằng điểm trừ của loại toner này là... dùng hơi hao mà giá thành lại không rẻ.

5/ Mặt nạ đất sét tốt nhất: The Outset Purifying Blue Clay Mask (Giá gốc: Gần 1280K)

Tuy không quá phổ biến với nhiều tín đồ làm đẹp châu Á nhưng loại mặt nạ đất sét của The Outset (thương hiệu mỹ phẩm do Scarlett Johansson sáng lập vào tháng 3/2022) vẫn được Allure đánh giá cao. Đây là sản phẩm được nhiều BTV làm đẹp ví von như item "siêu detox", giúp da dẻ sạch sẽ chỉ sau 10 phút sử dụng. Thành phần chính của The Outset Purifying Blue Clay Mask gồm đất sét kaolin, niacinamide, glycerin nên bên cạnh khả năng hút cặn bẩn trên lỗ chân lông, "em nó" còn giúp da duy trì sáng ngay sau lần đầu tiên sử dụng và quan trọng là không khiến da khô căng. Hơn nữa, thiết kế bao bì lẫn màu sản phẩm cũng tinh giản đến ấn tượng,