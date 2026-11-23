Nhìn vào những bản phối này, dễ nhận ra một điểm chung: trang phục khá đơn giản, màu sắc tiết chế nhưng tổng thể vẫn có sức hút. Sơ mi xanh được sơ vin gọn gàng trong quần trắng ngà, cardigan nâu đi cùng jeans xanh nhạt, áo khoác màu kem phủ ngoài bộ đồ tối màu… Mỗi cách kết hợp đều có thể ứng dụng vào những buổi đi làm, hẹn cà phê hay dạo phố.

Điều đáng học hỏi nằm ở cách các món đồ bổ trợ cho nhau. Một chiếc thắt lưng làm rõ vòng eo, đôi giày nhỏ gọn cân bằng quần ống rộng, chiếc túi nâu tạo điểm nhấn ấm áp. Với vài món cơ bản, bạn đã có nhiều lựa chọn mặc đẹp cho mùa thu đông.

Sơ mi xanh, trắng: Nền tảng của những bộ đồ thanh lịch

Trong loạt ảnh, sơ mi xanh nhạt kết hợp quần trắng ngà là công thức đặc biệt dễ áp dụng cho môi trường công sở. Sắc xanh tạo cảm giác tươi sáng, còn quần sáng màu giúp tổng thể nhẹ nhàng. Thắt lưng nâu vừa đánh dấu vòng eo, vừa bổ sung một nét cổ điển vừa đủ.

Với sơ mi trắng, cách phối cùng jeans xanh đậm mang đến vẻ gọn gàng, gần gũi. Hãy chọn áo có độ rộng vừa phải, sơ vin và xắn nhẹ tay áo để trang phục trông tự nhiên hơn. Vào ngày se lạnh, một chiếc blazer hoặc áo khoác màu be sẽ giúp hoàn thiện bộ đồ mà vẫn giữ được sự hài hòa.

Quần jeans ống rộng: Thoải mái nhưng vẫn chỉn chu

Jeans xuất hiện trong nhiều bản phối, từ áo khoác da nâu dáng dài đến cardigan mềm mại. Điểm kết nối là phần cạp cao cùng ống quần suông rộng, tạo đường nét liền mạch cho nửa dưới cơ thể.

Nếu thích vẻ năng động, bạn có thể kết hợp jeans xanh nhạt với áo thun trắng, cardigan nâu và sneakers. Khi cần diện mạo sắc sảo hơn, hãy thử jeans xanh đậm, áo cổ lọ màu kem cùng áo khoác nâu và boots mũi nhọn như gợi ý trong ảnh.

Chiều dài quần nên được cân đối với đôi giày đi cùng. Với giày bệt, gấu quần cần đủ gọn để tránh kéo lê hoặc dồn nhiều nếp ở cổ chân.

Giày búp bê hai màu: Chi tiết nhỏ làm mềm cả bộ trang phục

Đôi giày búp bê màu be phối mũi đen xuất hiện bên cạnh quần trắng, blazer và cardigan kẻ ngang. Dáng giày nhỏ gọn giúp những bộ đồ có phom rộng trông thanh thoát hơn, đồng thời bổ sung nét nữ tính kín đáo.

Một cách phối đáng tham khảo là áo trắng, cardigan kẻ ngang đen – kem và quần trắng ngà. Chi tiết mũi giày đen kết nối với đường kẻ trên áo, tạo sự thống nhất cho tổng thể.

Khi chọn giày, nên ưu tiên phom ôm chân vừa vặn, phần mũi không ép ngón và đế có độ êm phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Áo khoác dáng dài: Tạo vẻ chỉn chu cho ngày lạnh

Những chiếc áo khoác màu kem, be và nâu xám trong ảnh có đường nét khá gọn, dễ phối cùng nhiều trang phục bên trong. Áo màu kem đi với áo len cổ lọ sáng màu và quần nâu tạo cảm giác ấm áp; áo nâu xám phủ ngoài áo len trắng lại mang vẻ trầm tĩnh, thanh lịch.

Bạn cũng có thể kết hợp áo khoác dài với chân váy ngắn và boots để tạo sự thay đổi về tỷ lệ. Khi mặc nhiều lớp, hãy chú ý độ dày của áo bên trong để phần vai và tay vẫn thoải mái. Một chiếc áo khoác vừa vai, có độ rủ đẹp sẽ giúp bộ đồ trông gọn gàng hơn.

Túi nâu: Món phụ kiện kết nối cả tủ đồ

Chiếc túi nâu là điểm nhấn xuyên suốt loạt ảnh, xuất hiện cùng blazer be, áo khoác trung tính và quần jeans. Sắc nâu đậm tạo chiều sâu cho trang phục sáng màu, đồng thời kết hợp hài hòa với xanh denim.

Túi dáng rộng phù hợp những ngày cần mang nhiều đồ; túi nhỏ có phom rõ ràng lại tạo cảm giác gọn gàng khi đi gặp gỡ. Bạn có thể chọn bề mặt trơn hoặc chất liệu có hiệu ứng mềm, tùy sở thích, rồi phối cùng thắt lưng hay giày có sắc nâu tương đồng.

Từ những gợi ý này, việc làm mới phong cách có thể bắt đầu ngay trong tủ đồ sẵn có: thử sơ mi với một chiếc quần khác, đổi sneakers sang giày búp bê, hoặc thêm túi nâu vào bộ đồ xanh – trắng. Những thay đổi nhỏ ấy đủ khiến trang phục quen thuộc trở nên thú vị hơn.